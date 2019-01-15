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Украинцы — подопытные кролики? Почему стране нужны клинические исследования

Украинцы — подопытные кролики? Почему стране нужны клинические исследования

Пока апологеты "зрады" пугают украинцев геноцидом, в мире медицинские исследования помогают развивать здравоохранение и экономить средства.
Вторник, 15 января 2019, 08:38
Иван Вишнивецкий
врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры менеджмента здравоохранения НМУ им. А. А. Богомольца, глава ОО "Украинская ассоциация клинических исследований"

Тысячи спасенных жизней. Тысячи людей, избегнувших тяжелой инвалидизации.

Сотни миллионов гривень экономии бюджетных средств. Около 0,14% ВВП.

Это то, что Украина ежегодно получает от сферы клинических исследований, и то, чего может очень быстро лишиться.

Клинические исследования — подтверждение эффективности и безопасности новых лекарств — для Украины тема чувствительная и неоднозначная.

Это такой себе костер, в который некоторые политики и любители "жареного" заботливо подбрасывают дровишки.

"Нам отведена роль подопытных кроликов", "Минздрав дал зеленый свет полигону для испытания зарубежных лекарств на наших людях", "геноцид" — каких только искрометных метафор не встретишь в прессе.

Псевдоэксперты, не утруждающие себя тем, чтобы разобраться в тематике, умело манипулируют чувствами неосведомленных людей. Они умалчивают, что это единственная опора научного прогресса в медицине, что сами они не брезгуют пользоваться результатами этой работы, приобретая в аптеке современные лекарства, которыми эффективно лечатся еще недавно неизлечимые болезни.

Как будто они не знают, что только так изучаются новые возможности терапии во всех развитых странах — и в педантичной Германии, и в сытой Швейцарии, и в прогрессивных США. Сухая статистика: чем богаче и цивилизованнее страна, тем больше там проводится клинических исследований.

К сожалению, любители "жареного" продуцируют страшилки, не понимая, к каким последствиям это приводит. Что же на самом деле дает пациенту участие в клиническом исследовании?

Доказано: результаты лечения в рамках клинического исследования, как минимум, не хуже, а во многих ситуациях однозначно лучше, чем в условиях развитой медицины. Этот факт доказан самой авторитетной в медицинском мире научной организацией — Кокрановским сообществом, а позже — и другими учеными.

Участие в исследовании для пациента будет однозначно эффективнее, чем просто получение медицинской помощи в условиях украинской медицины, с ее тотальным недофинансированием, необъяснимой любовью к эзотерическим методам и зашкаливающими рейтингами продаж "фуфломицинов".

Еще один факт: существует инфраструктурный эффект клинических исследований, то есть материально-техническая база больниц, где они выполняются, улучшается, растет профессиональный уровень специалистов.

Поэтому даже стандартная терапия, не говоря об инновационной, эффективнее в медицинских учреждениях, где занимаются клиническими исследованиями. Например, смертность от рака яичников на 42% меньше в учреждениях, которые активно вовлечены в клинические исследования. Насколько это безопасно?

Участие в клинических исследованиях не связано с дополнительными рисками для здоровья. Это еще один важный вывод ученых. Они сравнили 136 показателей у пациентов, включенных в исследования, и у пациентов, которые получали обычное лечение — данные свыше 140 тыс пациентов.

Оказалось, что по показателям безопасности участники исследований не имеют большего числа осложнений по сравнению с лечением в обычной практике.

Что получают общество и государство?

Если говорить языком цифр и абстрагироваться от медицинских преимуществ, то клинические исследования — это отличный способ для государства снизить затраты на здравоохранение. Например, по данным L.-J. Shen, благодаря исследованиям крупный госпиталь экономит в год более 11 млн долл.

Однако выгода существует не только за счет прямых затрат — обследований и лекарств. Есть и непрямые затраты. Это деньги, которые государство теряет, когда пациент нетрудоспособен, а у членов его семьи и друзей из-за необходимости ухода за больным снижается продуктивность.

Учет общих затрат позволил в 2017 году австралийскому министерству здравоохранения определить, что доллар, инвестированный в клинические исследования, дает 5,8 долл прямых и непрямых выгод, связанных со здоровьем.

"Окей, — скажете вы. — Только Украина — не Австралия". Согласен, но даже в Польше и Венгрии ежегодно начинается в два-три раза больше клинических исследований, чем в Украине. Поступлений в бюджет, соответственно, тоже.

К примеру, в Венгрии в 2010 году поступления от клинических исследований составили 400 млн долл или 0,2% от ВВП. Если экстраполировать эти данные на украинскую действительность, то наша страна получает от этой сферы около 0,14% от ВВП, а могла бы получать во много раз больше.

Однако эксплуатация апологетами "зрады" страхов и мифов у населения приводит к тому, что страна становится токсичной для международных партнеров и заказчиков. Из-за этого мы рискуем потерять даже то малое, что имеем.

Интенсивная поддержка и стимулирование сферы клинических исследований должны стать государственным приоритетом. Ведь это доступ к инновационному и бесплатному лечению, шанс для пациентов с неизлечимыми заболеваниями, значительные экономические перспективы.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Минздрав исследования

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