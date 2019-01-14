Полохая репутация: что должны сделать депутаты с "земельным мораторием"

Наприкінці грудня Україна після місяців очікувань та надскладних переговорів нарешті отримала перший транш нового кредиту МВФ та прив’язані до нього кредитні кошти Світового банку та Європейського Союзу.

Зазвичай це призводить до значного покращення іміджу країни на міжнародній арені, оскільки стверджує її як таку, що продовжує рухатися шляхом важливих економічних реформ й, отже, побудови власної потужної економіки, в яку можна вірити, а міжнародному бізнесу варто інвестувати.

На жаль, попри продемонстровану Україною готовність до продовження реформ, майже одночасно народні депутати надіслали як власним громадянам, так і міжнародним інвесторам украй поганий сигнал.

Мова йде про чергове ухвалення закону про продовження мораторію на відчуження земель сільгосппризначення, за яке Верховна Рада проголосувала 20 грудня.

Гарний індикатор ставлення інвесторів до України - це вартість українських суверенних облігацій на міжнародних ринках.

Як свідчать дані агенції Bloomberg, одразу після ухвалення закону вартість українських облігацій знизилася - з 98,957 до 98,875.

Так само погано фінансові ринки реагували на продовження мораторію у 2016, і в 2017, і раніше.

Наприклад, одразу після попереднього продовження мораторію 6 грудня 2017 року ціна українських суверенних облігацій із погашенням у 2019 році впала з 104,875 до 104,605, що стало найменшою вартістю за 2 місяці на той час.

Чому? Мораторій - це один з важливих факторів, які стримують розвиток української економіки та заважають повноцінно використовувати її потенціал в аграрній та переробній сферах.

За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі (яке зараз стримує мораторій) призвело б до збільшення ВВП України щороку на 0,6-1,6 відсоткових пунктів та дозволило б залучати близько 1,5 млрд доларів додаткових інвестицій на рік.

Таким чином, з одного боку Україна просить грошей у міжнародних донорів - МВФ, Світового банку, ЄС, а з іншого - відмовляється використовувати внутрішні ресурси, які могли б значно покращити економічну ситуацію, наповнити державний бюджет та позбутися залежності від зовнішньої фінансової підтримки.

Найбільший абсурд ситуації полягає в тому, що саме по собі продовження мораторію не має будь-яких юридичних наслідків.

Згідно з Прикінцевими положеннями Земельного кодексу, мораторій діятиме у будь-якому разі, поки не прийнято Закон про обіг землі сільськогосподарського призначення.

Продовжуючи мораторій, депутати завдали шкоди репутації України та довірі до неї з боку власних громадян і міжнародних інвесторів, натомість не принісши країні жодної користі.

Певну вигоду у вигляді уявних політичних балів отримали хіба що популісти, які голосно "проштовхували" цей закон.

Утім є і гарна новина: завдяки постановам депутатів Олексія Мушака та Віктора Пинзеника про визнання недійсними результатів голосування з огляду на порушення регламентних процедур, закон про продовження мораторію ще й досі не вступив у силу.

Це означає, що в січні народні депутати знову мають повернутись до його розгляду. І зараз мають шанс виправити шкоду, нанесену ними іміджу України і довірі до неї.

Тим більше, як показав перший тиждень життя без закону про мораторій, у країні ніщо не змінилось, права відчужувати землю як не було до 1 січня 2019 року, так немає тепер.

Це наочно підтверджує, що боротьба окремих політиків за формальне продовження мораторію насправді не має нічого спільного з захистом прав власників паїв та української землі.

А по-друге, навіть формальних підстав для продовження мораторію - немає: у Верховній Раді зареєстровано вже три проекти закону про обіг землі, ухвалення якого є умовою для скасування мораторію та запровадження ринку землі.

Аграрний комітет Верховної Ради розробив свій законопроект. Більше того, уряд також напрацював власний законопроект, який вже пройшов експертну оцінку Світовим банком, який тепер просто потрібно подати на розгляд Верховної Ради.

Замість розгляду проекту закону про мораторій, депутатам варто спрямувати сили на розгляд одного з цих законопроектів і визначитися, як та на яких умовах українські громадяни можуть розпоряджатися своєю приватною власністю на землю.

Відсутність земельного ринку в країні з одним з найпотужніших аграрних секторів у світі - це ганьба та дикунство, якого Україна давно має позбутися.

Земельний мораторій грубо порушує права українських громадян, сповільнює економічний розвиток країни та прирікає українське село на бідність.

Зняти мораторій та прийняти закон про обіг земель - одна з найкращих речей, які може зробити парламент для розвитку України.