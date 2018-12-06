Как немцу работать в Украине

Меня часто спрашивают: как немцу работается в Украине? Что нравится, а что нет.

Сразу скажу, мне здесь нравится. Я вижу, что страна движется в правильном направлении, пусть с периодическими отклонениями от курса и не так быстро, как хотелось бы. И я уверен, что потенциал украинского рынка для бизнеса огромен.

Каковы сильные стороны Украины? Для меня ответ на этот вопрос очевиден.

Во-первых, это хорошо образованные люди с европейским менталитетом, которые могут легко интегрироваться в европейскую систему разделения труда.

Например, специалисты инженерного центра "Сименс Украина" успешно работают в проектах концерна по всему миру и их очень ценят.

Профессиональный уровень местных специалистов чрезвычайно высок. И я уверен, что нашим европейским коллегам легко находить общий язык с украинцами.

Во-вторых, это огромный рынок с серьезным и пока не раскрытым потенциалом. Самая большая страна Восточной Европы с населением более 40 млн человек, с серьезной промышленной базой и развитым сельским хозяйством автоматически имеет хорошие перспективы.

По нашим оценкам, сравнивая с Польшей, Siemens может делать тут бизнес до 500 млн евро в год.

В-третьих, это близость к рынку ЕС. Украина имеет совместные границы с Европейским Союзом, договор об ассоциации, договор о свободной торговле. А это значит, что украинские производители смогут найти достойное место на европейском рынке. Учитывая объем рынка ЕС, перспективы очень впечатляющие.

Если же говорить о слабых сторонах, о факторах, тормозящих развитие экономики, то первым я бы назвал фактор нарушения принципа верховенства права.

В этом я вижу принципиальную разницу с Германией, которая является действительно правовым государством. В Германии ты знаешь, что если что-то прописано в законе, ты можешь на это положиться и отстоять свои права.

В Украине законодательная база сама по себе не так уж плоха, но вопрос соблюдения законов остается открытым.

Думаю, нужны реформы в области силовых структур – органов, которые должны способствовать исполнению законов – без каких-либо исключений.

Закон ведь должен быть один для всех, а в Украине это пока не так. В частности, это связано с фактором коррупции, который я бы поставил на второе место.

Коррупция – очень серьезная проблема, которую надо искоренять. В странах бывшего социалистического лагеря эта проблема также присутствовала, но особенно ярко она проявилась на постсоветском пространстве.

Это, кстати, может быть интересной темой для исследования: почему так получилось. Думаю, началось все с приватизации, которая прошла здесь, скажем так, своеобразным образом. Возникла олигархическая система и коррупция как ее неотъемлемая часть. К сожалению, это очень глубоко сидит в обществе.

Третий негативный фактор – тяжелая экономическая ситуация. И связанная с ней политическая нестабильность. Это тоже характерно для всех постсоветских стран, не только для Украины.

Мне эта тема близка, поскольку я сам из социалистической части Германии. Но нам повезло: когда социалистический лагерь распался, Восточной Германии удалось преобразоваться достаточно быстро – просто потому, что ее ассимилировала Западная.

Все законодательство взяли и изменили в одну ночь. В странах же постсоветского пространства сформировалась олигархическая экономика и клановая политическая система.

В Средней Азии – это наследственная власть, в России – так называемая управляемая демократия.

В Украине власть тоже зачастую представляет интересы олигархических кланов, а не реальные интересы общества. В отличие от Германии, где разные партии парламента представляют интересы разных групп общества, а не того или иного олигарха.

Четвертый фактор – это неразвитая транспортная инфраструктура. В первую очередь я имею в виду состояние улиц, автомобильных и железных дорог.

Для такой большой страны как Украина транспортная инфраструктура крайне важна. К сожалению, пока тут нечем похвастаться. Исключение – аэропорты.

Был большой рывок перед Чемпионатом Европы 2012 года, и сейчас аэропорты крупных городов выглядят вполне достойно.

Пятый фактор – безнаказанность за нарушение существующих правил. Система контроля не работает.

Этот фактор, безусловно, пересекается с фактором несоблюдения принципа верховенства права, который я поставил первым. Но тут речь идет о том, с чем люди сталкиваются каждый день.

Если говорить о бизнесе, это рейдерство. Если говорить о повседневной жизни, это беспредел на дорогах. Посмотрите, как водители ездят, как паркуются, сколько грубых нарушений.

Полиция же практически ничего с этим не делает. Правила недостаточно прописать – должна быть система контроля над их соблюдением. Надо принуждать и воспитывать людей, чтобы они правила соблюдали.

Причем я не считаю, что это проблема только Украины. Люди везде одинаковые. Думаю, если бы в Германии, например, перестали следить за порядком на дорогах, водители вскоре стали бы ездить как здесь. Да, есть определенная сознательность, есть дисциплина, но если нет должного надзора, люди их очень быстро забывают.

Задач много, и все они очень непростые. Но я искренне верю, что у Украины все получится. За 8 лет работы в Киеве я видел, как украинцы пережили тяжелейший политический и экономический кризис, как постепенно выходили из него, как сумели запустить процесс реформ.

Ваша страна имеет огромный потенциал: человеческий, интеллектуальный, промышленный, культурный. Осталось только преодолеть наследие советского прошлого и последовательно двигаться в выбранном направлении.