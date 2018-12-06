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Полетели! Украина должна увеличить авиаперевозки с Китаем

Полетели! Украина должна увеличить авиаперевозки с Китаем

Что же мешает увеличению пассажиропотока между Украиной и Китаем и может ли рост авиаперевозок повлиять на развитие торгово-экономических отношений?
Четверг, 6 декабря 2018, 17:37
Вячеслав Лысенко
собственник Укр-Китай Коммуникейшин, эксперт в украинско-китайских отношениях

В ноябре Степан Кубив, вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли, встречался с китайским коллегой Лю Хэ.

Одной из тем, которая обсуждалась на встрече была перспектива возможного создания зоны свободной торговли с Поднебесной.

После этой новости в СМИ появились десятки новостей о необходимости и целесообразности увеличения нагрузок на пассажирские авиаперевозки между двумя странами.

Впрочем, имеет ли это место быть в реалиях сегодняшней Украины — большой вопрос.

Что же мешает увеличению пассажиропотока между двумя странами и может ли само по себе увеличение авиаперевозок повлиять на развитие украинско-китайских торгово-экономических отношений?

Причин и ответов на этот вопрос несколько. Корень проблемы, как не удивительно, даже в этом вопросе упирается в северного соседа Украины — Россию.

Китай и РФ имеют соглашение, по которому в неделю над территорией РФ может пролетать не более 100 самолетов китайских авиалиний.

И китайские авиакомпании выбирают себе наиболее прибыльные и загруженные маршруты в европейские столицы, куда ежегодно выезжают миллионы китайских туристов и бизнесменов.

Кто бывал в аэропортах Лондона, Мюнхена, Франкфурта, Парижа, тот обращал внимание на огромное количество китайских граждан, даже объявления о посадках на рейсы в Китай идут на китайском языке.

Почти весь мир упростил или отменил визовый режим с Китаем, привлекая десятки миллионов китайских туристов. Китай стал страной номер один в мире по выездному туризму.

А что Украина? Страна, чиновники которой часто называют Поднебесную одним из наиболее перспективных регионов, по прежнему остается глубоко закрытой для китайцев.

Миграционная служба Украины по-прежнему считает Китай страной с потенциальной угрозой нелегальной миграции, а органы власти, отвечающие за сотрудничество в сфере туризма, почти за 27 лет отношений с Китаем так и не запустили в работу меморандум по организации группового туризма.

Не стоит забывать и о том, что китайцы очень прагматичны. Многие из них рассматривают путешествие в другую страну как возможность наладить свой собственный бизнес.

Китайцам реально сложно наладить свой бизнес, не говоря уже про осуществление инвестиций в страну, в которой экономическая нестабильность, военное положение, коррупция, рейдерство, отсутствие нормального законодательства по льготам и вывозу валюты за рубеж.

Надо отметить, что в ближайшие десять лет туристический поток из Китай может достигнуть 10 млрд чел., которые потратят в поездках, а значит оставят в экономиках многих стран примерно 500 млрд долларов.

Но китайские авиакомпании не видят среди этих стран Украину и считают пассажиропоток между двумя странами крайне низким.

Эту нишу может развивать МАУ за счет транзитных авиаперевозок. Ведь даже сейчас они составляют больше 60% от пассажиропотока.

Наладив перелеты в Шанхай и Гуанчжоу, увеличив количество рейсов в Пекин, сделав удобные стыковки и время прилетов в Китай, оптимизировав цены на авиабилеты, украинская авиакомпания может значительно нарастить поток пассажиров.

Скажется ли это на увеличении товарооборота между Украиной и Китаем? Думаю нет. Для этого нужна либерализация визового режима, стабилизация экономики, совершенствование законодательства и другие системные изменения в стране. Китай - системная страна и работать с ней надо системно.

Наши соседи движутся навстречу Китаю. Беларусь отменила визовый режим для граждан КНР, Грузия подписала соглашение о зоне свободной торговли. Нам, к сожалению, до этого далеко.

А нужно не бояться Китай. С ним нужно работать. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Китай Украина авиаперевозки

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