Успешный год: как менялся рынок бытовой техники в Украине?

2019 год стал вторым подряд удачным годом для производителей бытовой техники. Украинский рынок вырос приблизительно на 18% за 10 месяцев. Доля нашей компании оценивается в 10% и это очень неплохой показатель.

В сегменте крупной бытовой техники рост рынка в Украине составил 29% в гривневом эквиваленте, а мелкой бытовой – 11-12%.

В 2018 году наша компания открыла 10 магазинов в Киеве и регионах, а в 2019 году планирует сохранить общую тенденцию роста.

Мы надеемся, что в 2019 году рост украинского рынка бытовой техники составит около 10-15%, включая курсовые колебания, что позволит превзойти докризисные показатели 2014 года.

Что стало основным драйвером роста? Отложенный спрос на бытовую технику во времена кризиса. Люди попросту истосковались по покупкам, которые связаны с обустройством дома и комфортом.

Рост рынка в Украине сопровождался большим количеством кредитных покупок. Потребительские кредиты драйвили рынок в этом году.

Основным фактором влияния на рынок бытовой техники в мире является торговая война между США и Китаем.

Китайский рынок впервые показывает падение на 2,5% за последнее десятилетие.

Ослабление еврозоны повлияло на продажи в Германии. Рынок этой страны также просел на 2,5%.

При этом интенсивно растут рынки Чехии, Словакии, Польши. В частности, продажи в соседней Польше показали рост в 6%.

Какие категории бытовой техники росли, а какие падали на рынке Украины?

Самыми большими сегментами на рынке крупной бытовой техники остаются холодильники и стиральные машины (по трети рынка каждая), при этом самые большие темпы роста показывали новые категории – сушильные машины и посудомоечные.

И это позитивный тренд, потому что насыщенность рынка холодильников в Украине сегодня – у 98-99% домохозяйств, а посудомоек – только 4-5% (в Германии – 80%). И если они показывают рост, значит, растут доходы населения. А в этом сегменте доля наших брендов – 48%.

Касаясь результатов продаж в "черную пятницу", то по рынку бытовой техники прирост составил 50% по сравнению с предыдущей неделей, а выигрыш в цене для покупателей составлял от 20% до 40-50%.

При этом скидки на технику были реальными, т.е. и производитель, и торговые сети отказались от маржи.

Продажи холодильников показали рост до 200%, пылесосов – 179%. В целом пылесосы – это самая крупная категория в сегменте мелкой бытовой техники (25%), а на второй позиции - мультиварки, но с большим отрывом – 12%".

Несмотря на удовлетворительный год в части продаж, есть один из ключевых вопросов, который остается нерешенным уже несколько лет. Речь о теневом рынке бытовой техники.

По данным Европейской бизнес ассоциации, он составляет около 20% от оборота. Мы, к сожалению, пока не можем говорить о сокращении этих объемов контрабанды. И мы видим на украинском рынке "серую технику".

Этот вопрос нужно решать на законодательном уровне.

Наше государство теряет поступления в бюджет от таможенных услуг, уплаты НДС и налога на прибыль.

Несмотря на этот фактор, мы ожидаем, что 2019 год будет еще одним успешным годом для Украины и правительство обратит внимание на проблемы отрасли.