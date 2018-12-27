Почему в будущем люди не будут иметь автомобилей

Як змінюються ціни на пальне? Де прокладуть автобан? Що відбувається з розмитненням машин з європейськими номерами?

Як би пильно ми не стежили за цими новинами, насправді автомобільний світ навколо нас кардинально змінюють зовсім інші речі.

Головна з них — глобальне зростання популярності поїздок на замовлення.

Зараз вони становлять лише 4% від загальної кількості, однак протягом наступних десяти років їх частка збільшиться до 25%. Відповідь на це — персоналізовані рішення з передплатою для пересування містом. Широке розповсюдження таких сервісів — питання найближчого майбутнього, ми в Taxify у цьому впевнені.

Завдяки чому це стане можливим? Погодьтеся: мати власне авто не дуже ефективно, адже 95% часу воно стоїть. До того ж власник витрачає час та гроші на пошуки стоянки, пальне, візити на СТО. Під час експлуатації деталі зношуються, тому з часом авто потребує все більше коштів на обслуговування.

Крім того, велике авто — не найкращий спосіб пересуватися містом, особливо для однієї людини. Більшість подорожей городян короткі — кожна четверта не перевищує 3 км, тому невдовзі автомобілі відчують набагато серйознішу конкуренцію з боку більш мобільних та економічних транспортних засобів.

Скутери, мотоцикли та електробайки починають захоплювати нішу коротких перевезень. Досвід Taxify в країнах Східної Африки підтверджує переваги мотоциклів. Поїздка на такому транспорті удвічі дешевша і швидша за таксі.

Електричні та самокеровані автомобілі також дуже перспективні, але їх широке застосування поки що стримує висока вартість технологій.

В умовах зростання потоків населення та розширення міст мережа публічного транспорту не може ефективно виконувати свої функції. Її риси — неефективна організація руху, недостатнє покриття і майже повна відсутність гнучкості.

Саме тому платформи для замовлення поїздок стануть важливим доповненням первинної системи транспорту. Як це виглядатиме?

У майбутньому кожна поїздка починатиметься з відкривання додатку клієнта. Деякі маршрути матимуть сенс на байку чи скутері, деякі — на авто. Ідеально було б мати єдиний додаток. Користувач зазначатиме пункт призначення і йому будуть пропонувати варіанти з урахуванням часу та вартості поїздки.

Наприклад, замовляти машину з водієм для великих відстаней неефективно, тому можливість за п'ять хвилин орендувати авто стане чудовим рішенням.

Отже, в майбутньому люди не купуватимуть автомобілі, а замовлятимуть поїздки із своїх смартфонів. Перші ознаки змін вже є: на Заході городяни поступово відмовляються від другого автомобіля в родині, настане час і першого.

Цілком імовірно, що вже через 10-15 років дрони або невеликі гвинтокрили перевозитимуть людей за нинішньою ціною поїздки в таксі.