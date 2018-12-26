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Цифровизация бизнеса: как Украине успеть за мировыми трендами

Цифровизация бизнеса: как Украине успеть за мировыми трендами

Есть ли шанс у Украины догнать таких мировых лидеров диджитализации, как Сингапур, Швеция? (укр)
Среда, 26 декабря 2018, 14:48
Оксана Ферчук
руководитель бизнес-направления EVO (площадка Zakupki.Prom.ua и онлайн-сервис "Вчасно")

Двадцять років тому у світовому топі компаній за ринковою капіталізацією була лише одна з IT-сфери.

Сьогодні в першій п'ятірці цього переліку – тільки tech-бізнеси, більшості з яких, до речі, якраз близько 20-ти років.

Діджитал-трансформація – природний процес розвитку соціуму і бізнесу. Цей еволюційний етап особливий – прибирає бар'єри і глобалізує ринок.

Тепер ми спілкуємося, вчимося і конкуруємо вже не один з одним, а з іншими країнами, ринками, спільнотами.

Успіх або провал у цій гонці розділить світ на два табори: країни – обізнані лідери, які створюють визначальні для майбутнього цінності та інновації; і суспільства – рядові споживачі, які плетуться в хвості цивілізації.

Перескочити з другого кластера в перший буде практично неможливо.

Важливо не відстати саме зараз, дати нашому суспільству й Україні можливість створювати і захоплювати, а не споживати і наслідувати.

Гарна новина для нас – сучасний світ влаштований так, що навіть країни, які тільки стають на цей шлях, мають рівні шанси з тими, хто давно ним йде.

Погана – якщо ми не будемо рухатися в цьому напрямі швидше за інших, то програємо.

Чи є шанс у нашої країни наздогнати таких світових лідерів діджиталізації, як Сінгапур, Швеція, чи ми вже безнадійно відстали?

Сказати, що цифрова трансформація в нашій країні не відбувається, не можна. Багато кроків у цьому напрямі вже зроблені.

ТОП-3 досягнення України на шляху до цифровізації бізнесу

По-перше, більшість українських бізнесів уже "приміряли" на себе інтернет-продажі.

Їхня частка в українському рітейлі – близько 4%, середньосвітовий рівень – 16%. А значить нами пройдена лише невелика частина шляху.

Показово, що в світову п'ятірку лідерів зараз входять компанії, які працюють винятково чи переважно у e-commerce.

По-друге, змінився наш рекламний ринок. На початку 2000-х головним рекламним каналом було ТВ.

Інтернет як середовище просування повільно, але впевнено відвойовував свою частку.

У 2017 році вперше в історії витрати компаній на інтернет-рекламу перевищили витрати на ТВ- і зовнішню рекламу.

Третє – комунікація зі споживачем за допомогою цифрових каналів. Цей тренд рухають самі ж клієнти. А ті компанії, які не готові реформуватися під їхні запити або роблять це повільно, поступово втрачають своїх клієнтів.

Але крім позитивних змін є фактори, що гальмують діджитал-трансформацію України і тим самим тримають її у хвості цифрових рейтингів.

ТОП-3 перешкоди в Україні для цифровізації бізнесу

Почнемо з того, що держава не стимулює підприємців змінювати бізнес-процеси. Хоча саме вона повинна стати драйвером подібних змін.

Відмінний приклад того, як держава здатна це робити – система електронних державних закупівель ProZorro і система електронних аукціонів ProZorro.Продажі. А також переведення податкових накладних із паперового в електронний вигляд.

Ще один фактор стримування – внутрішні бізнес-процеси українських компаній не є пріоритетом самого бізнесу.

Компанії завжди орієнтовані на зростання продажів і отримання прибутку. А результат від оптимізації внутрішніх процесів, зокрема й цифровізації, не такий очевидний і триваліший у часі.

Тож реформування тут дається важко і не вважається першочерговим завданням.

Третій "стоп-фактор" – складність ухвалення рішень про впровадження змін. Наприклад, якщо компанії потрібно модернізувати продажі, складські приміщення або логістику, директор відповідного напряму бере на себе вирішення подібних завдань.

Діджитал-трансформацію неможливо зробити одним підрозділом або однією людиною, якщо це не СЕО чи власник бізнесу. Всі рішення про трансформацію ухвалюються колективно, що найчастіше проблематично і довго.

Та попри всі складнощі цифрова трансформація – процес, який повинен бути одним із пріоритетів для сучасного бізнесу.

Кожному на цьому шляху потрібно почати з себе й оцінити, наскільки його компанія просунулася у впровадженні технологій.

Хочете чи ні, але використання цифрових інструментів дає змогу бізнесу персоніфікувати контакт із клієнтом та набагато швидше й у більшому обсязі отримувати зворотний зв'язок.

А це запорука успішного розвитку будь-якого продукту і перемоги в конкурентній боротьбі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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