Военное положение и бизнес: есть ли риски невыполнения контрактов

До 26 декабря 2018 года в отдельных регионах Украины действует режим военного положения. При этом специальный закон, которым введено военное положение, содержит лишь общие положения, а перечень конкретных мероприятий еще не был утвержден.

То есть пока формально для украинских компаний ничего не изменилось.

В реальности некоторые компании уже ощутили на себе влияние военного положения, среди прочего — из-за особенного режима пограничного контроля.

Кроме того, ситуацию может усугублять установленный представителями РФ особый пропускной режим, из-за которого, согласно информации МВД Украины, по состоянию на 7 декабря 2018 года более 140 судов вынуждены стоять в ожидании прохода по Керченской протоке.

Закономерно, что бизнес стал задаваться вопросами о том, что делать, если после введения военного положения выполнить контракт стало невозможно (например, потому, что необходимый для выполнения контракта товар находится на одном из тех 140 судов на рейде в Азове).

Ожидается, что география введенного военного положения может повлиять на агросектор, транспортно-логистический бизнес и проекты в сфере возобновляемой энергетики.

В частности, это касается компаний, которые полностью или частично ведут свою деятельность в областях действия военного положения, являются сторонами международных коммерческих контрактов, предоставляют экспедиторские услуги.

На практике уже имеются случаи отказа со стороны иностранных транспортно-экспедиторских компаний предоставлять услуги в областях Украины, где введено военное положение, из-за риска изъятия их имущества во время пребывания на территории Украины.

Также указанное касается компаний, вовлеченных в строительство объектов возобновляемой энергетики.

Например, именно в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, на территории которых сейчас введено военное положение, больше всего мощностей ветряной электроэнергетики.

Безусловно, в этом секторе компании могут столкнуться с необходимостью приостановить исполнение или пересмотреть сроки и условия по уже заключенным контрактам на поставку оборудования для строительства или обслуживания тех же ветряных электростанций.

Невозможность выполнить договорное обязательство своевременно и в полном объеме является репутационным риском для компании и может вообще поставить под вопрос дальнейшее взаимодействие с контрагентами.

Поэтому, несмотря на военное положение, украинским компаниям следует принять все возможные меры для выполнения договорных обязательств.

Если же становится очевидно, что в результате введения военного положения выполнение контракта невозможно, то для сохранения отношений с бизнес-партнерами и во избежание лишних расходов на судебные тяжбы стоит обратиться к правовому механизму освобождения от ответственности за невыполнение контракта в результате форс-мажора.

Согласно украинскому законодательству, форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) освобождает юридическое или физическое лицо от ответственности в виде уплаты штрафных санкций за невыполнение обязательств по договору.

При этом форс-мажор не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по контракту, а всего лишь откладывает выполнение договорного обязательства на срок действия форс-мажора.

В связи с введением военного положения Торгово-промышленная палата Украины (ТПП Украины) уже подготовила информационную справку о том, что введение военного положения не является форс-мажорным обстоятельством.

Это объясняется тем, что, согласно законодательству Украины, удостоверение форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на основании общих ситуаций и/или введенных/действующих режимов не предусмотрено.

При этом само по себе введение военного положения не является основанием для невыполнения или приостановления выполнения контрактов.

Зато форс-мажор может быть удостоверен по каждому отдельному договору, выполнение которого стало невозможным из-за введения военного положения.

Удостоверение действия форс-мажора осуществляется ТПП Украины по заявлению заинтересованного лица путем выдачи сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.

При этом, даже если выполнение контракта стало невозможным вследствие введения военного положения, заявителю необходимо доказать для подтверждения форс-мажора необходимо наличие ряда предпосылок, которые заявитель должен доказать перед ТПП Украины или региональной ТПП:

– чрезвычайность обстоятельств;

– непредсказуемость, то есть несмотря на то, что факт наступления таких обстоятельств возможно предположить, время, место, продолжительность, последствия их наступления предусмотреть на момент заключения договора невозможно;

– неотвратимость, то есть обстоятельства находятся вне контроля сторон и не связаны с их действиями, невозможность альтернативного выполнения;

– причинно-следственная связь между обстоятельством/событием и невозможностью выполнения должником своих конкретных обязательств по договору.

На практике может возникнуть вопрос о том, какая из сторон договора должна инициировать удостоверение форс-мажора, в течение какого срока необходимо предоставить подтверждение наступления форс-мажора, будет ли документ принят контрагентом как достаточное доказательство форс-мажора и тому подобное.

Чаще всего порядок действий сторон в случае наступления форс-мажорного обстоятельства предусмотрен самим контрактом.

В частности, стороны устанавливают срок, в течение которого другая сторона должна получить подтверждающие документы о наступлении форс-мажорного обстоятельства, а также предоставить эти документы контрагенту.

Учитывая вышеуказанное, прежде чем инициировать подтверждение форс-мажора, преждевременно вводить в панику своих контрагентов по поводу невозможности выполнить контракт из-за введения военного положения или вообще прекращать выполнение каких-либо обязательств по контракту, рекомендуем:

1. Проанализировать, действительно ли в конкретной ситуации военное положение может помешать выполнению контракта, какие именно трудности могут возникнуть (или возникли) и какие именно меры военного положения могут к этому привести.

2. Проанализировать положения контракта о форс-мажоре: (і) найти раздел о форс-мажоре в контракте; (іі) оценить, входят ли вызванные военным положением трудности в список форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных контрактом; (ііі) изучить сроки, на протяжении которых нужно уведомить своего контрагента о форс-мажоре и вручить ему подтверждающий документ.

3. Проанализировать, какие есть альтернативные пути выполнения обязательств, и при их наличии обсудить это с контрагентом.

4. Собрать все возможные доказательства невозможности выполнить обязательства по договору; подготовить заявление об удостоверении форс-мажора с комплектом подтверждающих документов; уплатить взнос за получение сертификата о форс-мажоре (в соответствии с тарифами на сайте ТПП Украины).

5. Обратиться в ТПП Украины/региональную ТПП с комплектом документов.

6. Взаимодействовать с ТПП Украины/региональной ТПП во время рассмотрения заявления, отвечать и давать наиболее полную информацию в ответ на запросы ТПП Украины/региональной ТПП; получить позитивное заключение о форс-мажоре и предоставить подтверждающий документ своему контрагенту.

Учитывая вышеизложенное, военное положение само по себе не является форс-мажором, а значит, хозяйственная деятельность продолжается в обычном режиме.

Даже если возникает вопрос о невозможности выполнить определенный договор вследствие введения военного положения, прежде чем прекращать выполнение каких-либо обязательств по контракту, рекомендуем придерживаться указанного выше алгоритма по установлению наличия форс-мажора.

Это не только позволит избежать судебных тяжб, но и избавит от лишних расходов на уплату штрафов.

Соавтор - Алина Данилейко, юрист Sayenko Kharenko