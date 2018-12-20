Почему операторы отключили потребителей газа по всей стране

Відсутність первинної реєстрації споживачів в інформаційній платформі призвело до того, що 3 грудня була ідентифікована значна кількість платоспроможних споживачів, у яких в обхід норми закону виявилося два постачальники.

Цікаво, що 90% таких здвоєних номінацій було внесено афільованими компаніями групи РГК.

Більш того, 1 грудня реєстр налічував 4 млн незакріплених споживачів, які не мали встановленого постачальника та не змогли б отримати газ у перший день роботи ринку в режимі добового балансування.

Таким чином, в інформаційній платформі не була проведена первинна реєстрація споживачів і вони не були закріплені за своїми постачальниками.

Проте відповідальність за формування реєстрів споживачів в коректному та повному обсязі покладена саме на операторів ГРМ.

"Укртрансгаз" неодноразово інформував регулятора та всі зацікавлені сторони про те, що ця частина роботи виконується неякісно та несвоєчасно, облгази до платформи намагаються внести некоректні та неповні EIC-коди споживачів.

Тобто оператори ГРМ не змогли вчасно сформували та подати в платформу коректний реєстр споживачів у зоні своєї ліцензійної діяльності. Причина — в халатності операторів, особливо групи РГК, які саботували впровадження добового балансування, запуск платформи та формування бази споживачів.

Несформовані реєстри споживачів стали однією з ключових причин, через які НКРЕКП перенесла дату впровадження добового балансування в Україні з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року, фактично подовживши роботу старої версії кодексу ГТС, яка передбачає режим помісячного балансування.

Проте сталося це якраз 30 листопада, тобто напередодні введення добового балансування. Перейти на новий режим роботи ринок повинен був 1 грудня.

Чому ці деталі важливі?

В умовах помісячного балансування оператор ГТС при виникненні здвоєних номінацій повинен отримати лист-підтвердження від споживача про його актуального постачальника. Зазвичай в режимі помісячного балансування такі ситуації виникали один-два рази на добу, і дії оператора ГТС регулював кодекс.

Однак після переходу на добове балансування та набуття чинності оновленою редакцією кодексу ситуація із здвоєнням номінацій в платформі виникати не повинна. Первинна реєстрація і закріплення постачальника за клієнтом автоматично унеможливлює подачу цього клієнта іншим постачальником.

Якщо споживач звертається із заявою про бажання змінити постачальника, то такі дії в платформі проводяться за чітким протоколом.

Проте, за рішенням регулятора, дія норм чинного кодексу була продовжена на три місяці, тому з 1 грудня ми керуємося положеннями старого кодексу. Тимчасом група РГК почала діяти, вибудовувати свою позицію та висувати обвинувачення до інших учасників ринку так, ніби нова версія кодексу ГТС уже набула чинності.

Фактично в кінці листопада — на початку грудня на ринку природного газу виник правовий колапс.

"Укртрансгаз" неодноразово попереджав регулятора про передумови його виникнення та наголошував, що рішення про відкладання переходу на добове балансування слід ухвалити не пізніше 20 листопада, аби уникнути хаосу на ринку.

"Укртрансгаз" звертається до всіх учасників газового ринку, в тому числі постачальників та споживачів, з проханням співпрацювати в запровадженні добового балансування і дотримуватися норм чинного законодавства.

Компанія наголошує на важливості негайно інформувати регулятора про виявлені порушення, факти "рейдерських дій" з перехоплення споживачів недобросовісними постачальниками, відсутність своїх клієнтів у реєстрах споживачів, сформованих операторами ГРМ, та інші порушення.

Щоб ринок запрацював в інтересах всіх добросовісних суб'єктів, необхідно сигналізувати регулятору офіційними листами про кожен окремий випадок, що дасть йому можливість якісно та повною мірою оцінювати стан справ.