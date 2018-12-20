Украинский cashless как имитация борьбы с теневой экономикой

В последнее время вдруг разные и, казалось бы, ничем особо не связанные между собой лидеры прогрессивной общественности – бывшие министры, бизнес-гуру и т.д. – вдруг разом вспомнили про cashless – безналичные расчеты между всеми-всеми. С чего бы это?

Оказывается, ларчик открывался просто: как раз сейчас лоббисты подготовили очередную редакцию постановления Кабмина.

Правительство должно, в соответствии с п.14.19 закона "О платежных системах и переводе средств в Украине" (принятым при "злочинной владе" еще предыдущего разлива – в 2001-04-м) определить требования к хозяйствующим субъектам в части обязательного применения ими электронных средств расчета не менее трех платежных систем, одна из которых обязана быть отечественной.

Очевидно, под это дело в круг уважаемых людей был запущен прогрессивный "мыслевирус", который они и озвучили.

Увы, в некоторых кругах достаточно произнести волшебные слова "прогресс", "защита прав потребителя", "борьба с теневой экономикой" и "опыт ЕС" (ну или вообще "успешных стран"), чтобы мгновенно загипнотизировать аудиторию, лишив высокоинтеллектуальных (без всяких кавычек) и опытных людей иммунитета против явной лажи, которая, как известно, правит миром в паре с тайной ложей.

Этот случай примечателен именно своей типичностью и очевидностью. Лажа здесь буквально на всех уровнях, а уши "лжи" торчат так, что их нельзя не заметить.

Даже чисто формально, этот пункт закона невыполним, поскольку предусмотренная им "многоэмитентная платежная система, платежной организацией которой является резидент Украины" не существует, и вряд ли появится в сколько-нибудь обозримом будущем.

А без этого даже если, по недосмотру, постановление Кабмина и появится, то цена ему будет… скажем так, небольшая.

Однако если формально все делать по закону, то такое постановление не может появиться, поскольку анализ выгод и затрат (cost-benefit analysis), в соответствии с Европейским актом малого бизнеса, обязательный для такого рода документов. В отношении малого бизнеса такой анализ сразу же показывает, что общественные затраты такое постановление несет и немалые (от 6 666 до 12 325 млн грн в первый год, по данным Государственной регуляторной службы), а вот с общественными выгодами как-то не сложилось (узкие частные интересы такой анализ в расчет, естественно, не берет).

Единственный, по сути, реальный аргумент, который в состоянии привести лоббисты в пользу своего требования обязать всех без исключения принимать безналичные платежи – "это прогрессивная технология, за ней будущее".

Технология, безусловно, удобная (автор сам ею широко пользуется), поэтому бизнес быстрыми темпами расширяет ее применение и изобретает все новые способы расчетов.

Но при этом, естественно, руководствуется здравым смыслом и экономической целесообразностью: платить за "понты" - чревато потерями.

Плюс есть и технические сложности: даже в Киеве связь не всегда работает идеально, что уж говорить о менее обжитых местах…

Ну а тем, у кого обороты мизерные, или поступления относительно большими порциями, но нерегулярные, а также уличным торговцам – вообще нет смысла торопить прогресс.

Тем не менее, закон обязывает… По этой логике выходит, что если кому-то некая технология представляется "прогрессивной", этого достаточно для того, чтобы государство использовало свое право на принуждение и заставило всех ею пользоваться, независимо от того, что по этому поводу думают сами люди.

Для нашей страны это, увы, не ново: большевики тоже твердо верили, что будущее – за коммунизмом и на основании этого видения загоняли темные непослушные массы железной рукой к счастью, по дороге нещадно убивая и морально калеча миллионы людей.

Современные большевики-прогрессисты ничем не лучше: их не волнует судьба мелких торговцев, которым не до передовых технологий, лишь бы как-то выжить.

Впрочем, судя по тому, что постановление лоббирует в числе прочих Европейская бизнес-ассоциация, печально известная своим пропихиванием тотальной фискализации, возможно именно в этом и состоит главная цель: добить ускоренными темпами мелких конкурентов крупной розницы, которые и без того быстро вымирают…

Остальные "аргументы" не выдерживают даже элементарной критики.

"Это защита прав потребителя" - говорят лоббисты, хотя дело обстоит с точностью до наоборот.

Первейшее право потребителя – это право выбора, а лучший защитник всех остальных его прав – рыночная конкуренция.

Чем больше требований к продавцу, тем дороже обходится продажа товара и уже круг тех, кто его предлагает, тем хуже потребителю.

Отечественные записные защитники прав потребителя почему-то не хотят знать этой очевидной истины, зато активно поддерживают продавцов, причем не всех, а именно тех представителей крупной розницы, кто мечтает очистить рынок от мелких конкурентов и с успехом картелизировать.

Ничего удивительного, простая политэкономика: если ценовой картель пока создать не удается, то договориться о совместном лоббировании необходимых для этого мер (в том числе и через псевдо-потребительские псевдо-НГО) таким торговцам уже удалось.

А вот многочисленным потребителям не удалось (и, боюсь, не скоро удастся) создать подлинные ассоциации, которые выступали бы в их защиту.

Если бы таковые были, то они, в данном случае, сказали бы, что, во-первых, есть самый бедный потребитель, который выбирает сугубо по цене, и тут ему важна каждая копейка.

И покупает он, соответственно, у такого же мелкого продавца, который экономит на всем и за счет этого может предложить дешевле всех.

Увы, так живет пол-страны – та самая часть, которая плохо видна из комфортных кабинетов в правительственных зданиях и люксовых бизнес-центрах.

Обязать такого продавца принимать безналичный платеж – значит, в лучшем случае, загнать его в полную "тень", в худшем – убить его бизнес и выгнать на биржу труда (ну, или в Польшу), а в промежуточном – заставить повысить цену. Это ли защитит потребителя?

Во-вторых, для того, кто готов платить больше за удобство – в частности, возможность рассчитаться безналом – условия тоже ухудшаются.

Он и сейчас нисколько не страдает, за его кошелек продавцы сражаются, поэтому стараются угодить, в том числе и недешевой, но прогрессивной технологией платежей.

Однако если эта технология становится обязательной, "его" продавец избавляется от конкурентов, и цена, соответственно, растет.

То есть аргумент защите потребителя - лживый и демагогический от начала до конца.

Как и в большинстве подобных случаев, он рассчитан на невежественных патерналистов, не понимающих рыночной экономики, зато мечтающих, чтобы государство их "защищало" на каждом шагу – даже, как видим, ценной их собственных интересов.

"Так работают в странах ЕС, а Украина отстает!" - тоже не аргумент, прежде всего потому, что это сравнение вообще не может быть аргументом.

С одной стороны, не все, что в ЕС – хорошо: есть, например, неуспешная в целом инновационная политика, есть "общая сельскохозяйственная политика", от которой здравомыслящие политики и эксперты рады бы избавиться, да фермерское лобби не дает, и много чего другого.

Не даром Швейцария и Норвегия не торопятся вступать в ЕС, а Великобритания даже решила было выйти – вряд ли это разумное решение, но основания для него были и есть.

Поэтому прежде, чем перенимать чужой опыт, стоит внимательнее присмотреться к нему.

С другой стороны, страны ЕС, особенно Скандинавия, на опыт которой любят ссылаться любители cashless, никак не могут быть референтной группой для Украины – ни по уровню экономического благосостояния, который там раз в двадцать выше, ни по качеству госуправления, которое выше в 4-5 раз, ни по культуре, которая, как известно не может быть "ниже" или "выше", но просто совершенно другая.

Когда Украина со своими 2640 долларов на душу населения в год пытается играть в "самую прогрессивную страну" по адаптации дорогих технологий со странами, где такой месячный доход на душу населения всерьез предлагают в качестве "базового", то для бедных – она выглядит в точности так же глупо, как Эллочка-людоедка, жена советского инженера, подражавшая дочери американского миллиардера.

Мало того, что жаль по-дурному потраченных ресурсов, так еще и за державу обидно.

Хотя нет, не обидно, а страшно за государство, которое одним махом бездумно записало в законе требование, на которое даже самые богатые страны мира не отважились: чтобы безналичные платежи принимали все, без исключения (!) субъекты хозяйственной деятельности.

А что депутатам сделается? "Нарисуют, будут жить", бумага все стерпит, а хорошим людям приятно...

И теперь те же лоббисты, которые продиктовали эту безумную формулировку, цепляясь за нее, требуют "воплотить в жизнь норму закона". Увы, пока что не нашлось депутатов, которые взялись бы исправить ошибку "папередников", и закрыть вопрос раз и навсегда.

Тем более, что согласно экономической теории – не какой-то там ультра-либертарианской Австрийской школе, а самому что ни на есть мейнстриму в стиле Самуэльсона – государство должно вносить элемент своего "легитимного насилия" в рыночные процессы только тогда, когда они принципиально не ведут к "общественно-оптимальному" результату, то есть имеет место "провал рынка".

Как-нибудь в другой раз стоит обсудить справедливую критику такого неоправданно широкого и размытого критерия, но в данном контексте даже он не выполняется!

Нет в этой ситуации никакого "провала рынка", то есть отсутствует необходимое основание для государственного вмешательства!

Если, конечно, не считать таковым "слишком медленный" прогресс в том направлении, которое почему-то кажется правильным отдельным "прогрессорам".

И, наконец, в ход идет самый последний аргумент, который кажется лоббистам неотразимым: "Это борьба с теневой экономикой!". Такой аргумент в связи с этим вопросом назвал представитель ЕБА.

Хотя кто бы говорил: эта ассоциация только что выступала против реформы корпоративного налога, потому что та предусматривала жесткие и действенные ограничения на вывод прибыли в оффшоры – крупнейшую схему ухода от налогов, существующую в Украине, минимум на порядок превосходящую по объемам все "шалости" малого бизнеса.

Однако в данном случае сам "аргумент" бьет мимо цели, поскольку расчеты в наличных при этом закон не отменяет, так что теневики спокойно смогут продолжать свое черное дело в черном нале.

Более того, в такой "борьбе" теневая экономика побеждает.

Она сейчас действительно представляет проблему для честного мелкого бизнеса, когда рядом с ФОПом часто торгует нигде не зарегистрированный предприниматель, который чуть больше платит "крыше".

Это и сейчас создает нечестную конкуренцию, которую официально зарегистрированный предприниматель проигрывает и уходит из бизнеса, или тоже идет "в тень".

А если каждый легальный торговец, который и так еле сводит концы с концами в неравной конкуренции с теневиком, вынужден будет еще и поставить терминал, то разница еще больше усугубится, поскольку жизнь его станет еще дороже и заставит еще серьезнее задуматься – а не сдать ли свидетельство?

Поэтому результат "борьбы с тенью" будет, как и во многих подобных случаях, противоположным: часть из тех, кто сегодня честно продает за наличные свои товары и услуги, выплачивая при этом хотя бы скромный единый налог, просто перестанет его выплачивать и уйдет в ту самую "тень".

Есть, конечно, и вовсе сумасбродная идея, раз уж у всех продавцов будет необходимое оборудование для приема безнала, то можно отказаться от наличных начисто: якобы этим теневую экономику можно убить наповал.

Во-первых, не получится, поскольку подавляющую ее часть, во всяком случае в Украине, составляют отнюдь не мелкие (хотя и массовые) проделки мелкого бизнеса, а крупные дела крупного, вроде упомянутого выше увода прибыли в оффшоры или теневого агробизнеса – просто потому, что в нашей структуре экономики XXL-size доминирует.

Во-вторых, тоже не получится, потому что если убрать из оборота гривневую наличку, те, кто сегодня торгуют за национальную валюту, просто перейдут на другую, потверже, благо опыт есть.

Государство потеряет не только налоговые поступления (см. предыдущий параграф), но и эмиссионный доход.

Да и в-третьих не получится: сегодня теневики прекрасно себя чувствуют, получая переводы на карточку за оплату товаров и услуг.

Слишком тяжело и дорого отследить их в масштабах страны. Наверное поэтому о тотальном сashless даже в самых "передовых" странах говорят только левацкие мечтатели – ну, или, опять же лоббисты.

Однако их тут же одергивают более здравомыслящие и сознательные сограждане, которые понимают, что тотальный контроль государства за денежными транзакциями не оправдан с экономической (даже фискальной) точки зрения, зато очень даже необходим для того, чтобы держать граждан (точнее, уже подданных) в повиновении.

И если граждане стран, где, по образному выражению Аджемоглу и Робинсона, своего Гоббсовского Левиафана (т.е. государство) успешно "заковали" и заставили работать себе на пользу, могут позволить монстру усиливать контроль – не ослабляя, впрочем, бдительности, то в Украине, где борьба с этим самым Левиафаном в самом разгаре, они рискуют навсегда проиграть, если позволят ему получить такой инструмент контроля.

Мечтателям о "светлом безналичном будущем уже завтра" предлагается представить себе на минуточку сashless Майдан: покупаете Вы, к примеру, дрова, или палку колбасы – а "товарищ майор" сразу же видит это у себя на мониторе…

Собственно, нечто подобное пытается сейчас внедрить у себя тоталитарный Китай.

Впрочем, вряд ли отечественные лоббисты смотрят так далеко: в данном случае, похоже, речь идет всего лишь о лоббировании с целью заставить микробизнес раскошелиться на ненужные ему устройства и услуги.

Однако кто и как воспользуется этим потенциально тоталитарным инструментом в случае успеха – предсказать невозможно, поэтому лучше его в руки Левиафану не давать.