Как электромобиль изменит будущее энергетики

Ми вже давно розуміємо, що електромобіль — це не просто засіб пересування, а й величезний акумулятор, добряче напакований електроенергією.

Керуючись і цим принципом, ми розробляли проект Smart Grid Solution, що став одним з фіналістів цьогорічного міжнародного конкурсу ClimatLaunchpad в Единбурзі.

Йдеться про систему, коли автомобіль, що заряджається на публічній парковці, завдяки інтелектуальній платформі вміє балансувати електроенергію, наприклад, з багатоквартирним будинком, під яким ця парковка розташована.

Сама ідея використовувати електрокар не лише за прямим призначенням, а й для балансування енергетичної системи, давно витає у повітрі. Однак практичне її застосування, принаймні на рівні пілотних проектів, почалося лише недавно.

Це не завадило консультантам та розробникам стратегії розвитку української електромобільної інфраструктури наполягати на тому, щоб використання електрокарів як засобу балансування системи стало одним із принципів розвитку їх технічного середовища, оскільки за ним — майбутнє обох галузей.

Річ у тому, що українська енергетична система виробництва, розподілу та споживання електроенергії залежить від кількох ключових факторів.

Передусім — постійна робота АЕС, яким не скажеш "горщику, не вари", і які стабільно виробляють певний обсяг електроенергії. Споживання ж протягом одного дня неоднорідне: вночі воно сильно падає, а в години пік — сильно зростає.

Щоб забезпечити усі потреби в електроенергії, витрачається певна кількість палива на теплових електростанціях. Вони "балансують" систему. Однак у майбутньому цю їх роль можуть перебрати на себе електромобілі — звісно, лише певною мірою.

Це майбутнє набуває сталих рис, якщо глянути на пілотні проекти компанії Nissan. Передовсім, мова йде про проект Nissan Energy Share, в основі якого — принцип багатоманітного використання електромобільних батарей.

Автомобілі Nisan, які перебувають на дорогах, мають понад 10 ГВт/год комбінованого потенціалу зберігання. Можливості Nissan Energy Share об'єднують електрокари із соціальною інфраструктурою, щоб дозволити їм "поділитися" своєю батареєю з підключеним приватним будинком (V2H) або офісною будівлею (V2B).

Вони також дозволяють автомобілям зв'язуватися з місцевою енергетичною мережею, щоб поводитися як віртуальні електростанції — забезпечувати електропостачання мережі та сприяти ефективному управлінню енергією (V2G).

Це означає, що електромобіль може виконувати функції автономного джерела енергії для будинку за екстремальних умов. Наприклад, коли відбудеться аварійне відключення енергії, її можна частково "повернути" в систему з електромобіля.

Ємність батареї сучасного автомобіля Tesla — 90 кВт. Цього достатньо, аби забезпечувати електроенергією невеликий приватний будинок десь тиждень.

У звичайних умовах електромобіль буде "повертати" електроенергію в мережу при пікових навантаженнях, дешево заряджаючись вночі за пільговим тарифам. Зрозуміло, що один електромобіль не зробить погоди, а якщо їх будуть сотні тисяч?

Це буде вигідно і мережі. Додатковий струм надходитиме до неї не від екологічно шкідливих ТЕС, а від електрокарів, які не використали частину енергії, отриманої з мережі раніше. Власники ж зможуть непогано заробити на різниці тарифів.

Звісно, це питання не завтрашнього дня. Для запуску проекту доведеться оснастити технічними пристроями електрокари та інфраструктуру. Також потрібно буде прорахувати різницю між тарифами, щоб економічно зацікавити власників електрокарів "повертати" струм до мережі. На це можуть піти роки і навіть десятиліття, однак процес уже запущено і далі свою справу робитиме ринок.

Nissan уже відпрацьовує експериментальні програми Energy Share у Японії, США, європейських країнах, співпрацюючи з кількома компаніями та організаціями. Як тільки пілотні випробування завершаться, Nissan обіцяє комерціалізувати системи.

Цікаво, що важливою їх складовою стане сектор В2В. Автогігант планує впроваджувати проекти, у яких сотні електромобілів однієї організації економитимуть їй кошти, об'єднуючись в єдину систему з її будівлями.

Електромобілі — частина майбутнього. Вони "вміють" те, на що не здатні авто з двигуном внутрішнього згоряння. Електрокари обростають інфраструктурою, яка може подарувати чимало сюрпризів нам з вами та енергетичній системі світу.