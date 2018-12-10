К чему готовиться украинским работодателям

Стратегическое мышление подразумевает прежде всего умение предусмотреть, как будет меняться бизнес-ландшафт и что нужно предпринять для того, чтобы компания оставалась конкурентоспособной и успешной в будущем.

Регулярно встречаясь с владельцами бизнеса и их топ-менеджерами в Восточной Европе, я обнаружил, что считанные единицы понимают стратегическую важность борьбы за таланты на рынке труда.

Мы живем в мире избытка капитала — только крупнейшие четыре суверенные фонды, не учитывая частных инвесторов, сидят на мешке с 4,5 трлн долл и активно думают, куда их лучше всего инвестировать.

К тому же, мы наблюдаем избыток бизнес-ниш и интересных предпринимательских проектов, особенно в Восточной Европе. Чего не хватает?

Связывающее звено между капиталом и идеями — люди, точнее — талантливые люди с профессиональными умениями, образованием и мышлением. А людей в Восточной Европе в целом и в Украине в частности — все меньше.

Первая причина — рождаемость. С 1990 годов в Украине рождалось все меньше и меньше людей. Пик низкой рождаемости пришелся на 2000-е, им сейчас по 18 лет.

Те из них, кто поступили в университет, выйдут на рынок труда через четыре года, то есть в 2022 году, но их будет очень и очень мало. К тому же, не все, к счастью, отправятся в бизнес — многие станут художниками, врачами, чиновниками.

Вторая причина — падающее качество образования. По оценкам агентства США по экспорту, между 2009 годом и 2016 годом количество украинцев, учащихся за рубежом, увеличилось на 129% и достигло внушительной цифры — 59 648 человек. Многие из них трудоустроятся за рубежом и не вернутся на родину.

Третья причина — гравитационная сила рынка труда ЕС. По мнению Украинско-польской экономической палаты, в Польше работают около 2 млн украинцев. Каждая пятая польская компания имеет в своих рядах украинских сотрудников.

Эта тенденция продолжится еще как минимум несколько лет — Западная Европа, как и Восточная, нуждается в трудовых иммигрантах. В результате выигрывают и принимающие страны, и выезжающие на заработки украинцы.

Теряют — украинские работодатели. По данным Минфина, средняя зарплата в Украине в октябре 2018 года составляла 9 218 грн. Даже если в реальности она на 50-70% больше (деньги в конвертах), то все равно в Польше та же работа оплачивается в три раза лучше, а в Германии — в десять раз лучше.

Что это значит? На фоне демографического кризиса и падающего уровня образования многие квалифицированные рабочие и специалисты уезжают за границу в поисках лучших заработков и более комфортных условий жизни.

Итог: талантливых сотрудников будет найти все труднее и труднее, у них будут значительно более высокие ожидания и требования касательно оплаты и условий труда, вопрос их мотивации и удержания будет становиться все более значимым.

Что делать? Одного универсального решения нет. Вот мое понимание приоритетов.

Смена ментальности. Нельзя построить конкурентный бизнес без талантливых сотрудников. Они стоят реальных денег. Речь не идет о зарплате "на 20% выше среднего по городу", а о достойном доходе, позволяющем жить комфортно.

Переосмысление бизнес-модели. Конкурентное преимущество компании не может основываться на дешевом труде и оплате в конвертах. Все компании, которые делают ставку только на это, обречены на провал.

Требуемый вектор развития — выпуск товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью и выход на иностранные рынки, где платежеспособность лучше.

Радикальное повышение производительности труда. Можно и нужно взять на вооружение основное правило скандинавского менеджмента: "Нас мало, работаем эффективно и получаем достойные зарплаты".

Повышение производительности крепится на четырех китах: организация процессов, капитальные инвестиции в технологии, сдача в аутсорсинг всего, что приносит сравнительно мало добавленной стоимости, непрерывное обучение.

Понимание важности корпоративной культуры, развитие бренда работодателя. Талантливым сотрудникам недостаточно хорошо платить — им нужна рабочая атмосфера и фирменная культура, в которой им комфортно.

Все это требует стратегического мышления и понимания того, что надо меняться, менять стратегический вектор развития и основы своей бизнес-модели.

Моя практика показывает, что стратегическое мышление — одна из наиболее ярких слабостей восточноевропейских владельцев бизнеса и их топ-менеджеров. Они скорее тактики, внимание и усилия которых сфокусированы исключительно на выигрыше следующего сражения с большой вероятностью проиграть всю битву.

Еще в 1963 году профессор Леон Меггинсон, а не Чарльз Дарвин, как часто ошибочно утверждается в интернете, заметил: "Выживут не сильнейшие или умнейшие, а те, кто лучше других умеет приспосабливаться к переменам".

Впереди — очередные значимые перемены, особенно на рынке труда. Надеюсь, многие украинские работодатели поймут серьезность описанной мною проблемы и уже сейчас начнут думать, как и что нужно сделать для успеха в новых условиях.