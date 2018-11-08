Изменения в ProZorro: большая революция в "малых" тендерах

Грудень 2018 року несе нам масштабні нововведення у публічних закупівлях. Насамперед, вже 8 листопада ми чекаємо, що Верховна Рада проголосує за зміни до Закону "Про публічні закупівлі".

Вони стосуватимуться так званого "узаконення допорогових закупівель", створення електронного каталогу товарів, а також нового методу подання та оплати скарг в Антимонопольний комітет (далі – АМКУ). Як це все працюватиме разом?

На зміну "допорогам" - спрощена процедура закупівель.

Головне нововведення, якого ми вже давно очікуємо - це запровадження спрощеної процедури закупівель, яка прийде на зміну допороговим торгам.

Це буде ще одна закупівельна процедура, яку замовники здійснюватимуть на суми від 50 тисяч гривень.

Тобто якщо на сьогоднішній день замовники зобов’язані купувати товари і послуги на суму від 200 тис. грн, а роботи від 1,5 млн грн, шляхом проведення тендерної закупівлі, то спрощені закупівлі потрібно буде проводити від 50 тис. грн незалежно від предмету закупівель.

Зміни зачеплять і замовників-монополістів, які зараз мають змогу закуповувати роботи без конкурсу на суму до 5 млн грн.

Тепер за такий підряд на майже 5 млн грн матимуть змогу позмагатись представники бізнес-середовища. Тобто і для звичайних замовників, і для монополістів встановлено одну межу.

Спрощена процедура торгів буде дуже простою та швидкою в реалізації, тому замовникам нічого боятися. В часових межах - це орієнтовно півтора-два тижні на проведення процедури.

Також буде передбачено можливість не відміняти тендер, де подана лише одна пропозиція. Тобто якщо замовника влаштовує цей контрагент, то не потрібно шукати ще якихось, щоб закупівля відбулась.

Не проводити спрощених торгів можна буде при нагальній потребі, яку потрібно буде детально обґрунтувати. Переліку таких причин у законі немає, тому, думаю, що тут можуть бути і зловживання зі сторони замовників, але наперед нічого не загадуватимемо.

Укласти прямий договір без проведення спрощеної закупівлі можна буде, якщо перед цим була проведена така закупівля, однак на неї ніхто не прийшов.

Чому це є для нас так важливо? Бо наразі головною проблемою допорогових закупівель є те, що вони по суті нічим не регламентуються.

У законі вказано, що замовники змушені дотримуватись принципів закупівель, але разом з тим, які б порушення вони не вчинили під час таких закупівель, механізму покарання замовників не існує.

Така проблема якоюсь мірою відлякувала потенційних учасників тендерних закупівель. Звичайні підприємці не ділять торги на допорогові чи відкриті, і у випадку дискваліфікації критикують: "Це зрада! Мене незаконно викинули з тендеру і ніхто нічого замовнику зробити не може".

І є велика ймовірність, що цей підприємець більше не захоче брати участь в тендерах. Тепер така проблема зникне, оскільки за порушення закону у спрощеній закупівлі замовник нестиме таку ж відповідальність, як і у відкритих торгах.

Забув завантажити довідку? Не хвилюйся, видихни і завантаж її.

Ще одне важливе нововведення, яке на нас чекає – це можливість для учасників виправити недоліки у своїх пропозиціях, якщо такі є.

Технічно це виглядатиме так: замовник починає розгляд пропозицій і бачить недоліки у пропозиції найдешевшого учасника, детально описує все, чого бракує і дає можливість підприємцю чи компанії впродовж 24 годин дозавантажити необхідні документи.

Це нарешті вирішить проблему дискваліфікацій якісних постачальників чи підрядників, які при поданні тендерної пропозиції не все врахували.

Буває, що забули якусь довідку дозавантажити, копії аналогічних договорів або листів-відгуків, чи банально одну сторінку паспорта уповноваженої особи.

Якщо всі ці речі є, але учасник їх помилково не завантажив у систему, то протягом короткого часу він матиме можливість це виправити.

Впевнений у своїй правоті? Надішли скаргу в АМКУ, отримай позитивне рішення і поверни свої гроші.

Великі зміни чекають в поданні скарг до Антимонопольного комітету. Насамперед, керівники організацій тепер нестимуть відповідальність за невиконання рішення АМКУ.

Також замовники не матимуть можливості відмінити торги, доки АМКУ розглядає скаргу учасника, а для учасників з’явиться можливість оскаржити відмінені закупівлі.

Відтепер учасники також не зможуть відкликати свою скаргу - колегія Антимонопольного комітету обов’язково розгляне її, навіть якщо учасник передумав скаржитьсь.

Оплата скарги тепер відбуватиметься через систему ProZorro. На сьогоднішній день оплата здійснюється через банк, учасники мають підвантажувати платіжки у систему, АМКУ це все вручну перевіряє та з’ясовує чи дійсно була оплата, а не просто в фотошопі зроблена квитанція.

Тепер все стане простіше - в ProZorro з’явиться функціонал по оплаті скарги, тому проблема перевірки оплати скарг відпаде.

Зросте і сама вартість подання скарги, яка зараз коштує 5 тис. грн під час закупівлі товарів і послуг та 15 тис. грн - під час закупівлі робіт.

Сьогодні це не такі великі суми для недобросовісних підприємців, які хочуть заблокувати закупівлю, маючи якісь свої інтереси.

Тепер вартість скарги буде складати 1,5% від очікуваної вартості, тобто якщо закупівля оголошена на 10 млн грн, то заплатити за розгляд скарги доведеться 150 тис. грн. Передбачено також максимальне обмеження вартості скарги - не більше 350 прожиткових мінімумів. Такими значними коштами учасники навряд чи ризикуватимуть, будучи не впевненими в своїй правоті.

Але якщо скаржник дійсно впевнений і Антимонопольний комітет підтверджує зловживання зі сторони замовника, в такому випадку підприємець отримує свої кошти назад.

Каталог у системі ProZorro – інтернет-магазин для замовників?

Саме так. В системі ProZorro замість проведення спрощених закупівель можна буде використати електронні каталоги.

Це стосуватиметься лише закупівель товарів і буде таким собі аналогом інтернет-магазинів, якими ми всі звикли користуватись.

Умовно, якщо замовник хоче закупити ноутбук певної марки, то йому потрібно буде лише зайти у розділ електронного каталогу, залишити свою заявку з очікуваною вартістю товару, кількістю одиниць та місцем поставки і через деякий час він отримує інформацію, що певний учасник електронного каталогу продасть йому ці ноутбуки за таку то ціну.

Що ми отримаємо в результаті? З однієї сторони, замовникам доведеться знову вчитись користуватись чимось новим, а з іншої сторони – замовники матимуть можливість залишити свою заявку в електронному каталозі і на наступний день отримати свого постачальника та оперативно закупити товар. Виграють від цього всі.

Навіщо воно нам треба?

Коли система тільки почала працювати, то очевидно, що все врахувати було не можливо.

Це стосується і моделі оскаржень в АМКУ, яку можна було створити лише з досвідом роботи системи, і створення електронного каталогу в ProZorro.

А такі речі, як спрощені процедури закупівель, без сумніву дуже необхідні.

Ми бачимо, що замовники дуже нерівномірно проводять допорогові закупівлі.

Бачимо, що є області, де проводять сотні і тисячі допорогових закупівель в місяць, а є такі, де допорогових конкурентних торгів практично не проводять.

Наприклад, за 9 місяців у Львівській області проведено майже 7 тис. допорогових закупівель, а у сусідній Закарпатській всього 440 процедур.

Сподіваємось, що ці зміни будуть вже цього тижня проголосовані і ми побачимо справжню революцію у роботі системи ProZorro.