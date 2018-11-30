Как простому предпринимателю победить в ProZorro

Ви звичайний приватний підприємець, який не так давно почав продавати якийсь товар, послуги чи роботи.

Можливо, ви торгуєте комп’ютерною технікою чи канцтоварами, або ж маєте декількох працівників і надаєте клінінгові послуги. Де знайти клієнтів, щоб їм це все продати і головне - заробити?

Публічні закупівлі, які відбуваються у системі ProZorro - це величезний ринок збуту послуг, товарів та робіт для будь-якого бізнесу.

Кожного дня тисячі бюджетних замовників по всій Україні публікують свої оголошення про закупівлі ремонтів, продуктів харчування, меблів і загалом всього, що можна продати.

Тоді чому так багато підприємців ще досі не ризикують прийти на цей ринок?

Я не піду на ProZorro, бо там "всі свої".

Починаючи з "паперової ери" державних тендерів, коли для участі в торгах необхідно було подати цілі стоси документів, бюджетні закупівлі "обросли" міфами та легендами, які досі відлякують підприємців. Спробуємо ці міфи розвінчати.

Міф 1:"Працювати задурно". Бізнес-середовище, яке лише чуло про ProZorro, але не наважилось взяти участь бодай в одних торгах, часто аргументує це тим, що "колись знайомий-знайомого переміг в тендері, зробив роботу, а йому заплатили аж через рік".

Дійсно, 5-10 років тому така проблема була. Державні структури могли затягувати проплату через "дірки" в бюджеті, гроші виплачувались зі значним відтермінуванням. Зараз все по-іншому.

Казначейство працює оперативно, гроші виплачуються доволі швидко, практично немає протермінувань платежів.

Зробили роботи, поставили товар - через кілька днів ви вже можете отримати свої кошти.

Міф 2: "Втопитися в бюрократії". Щоб взяти участь у тендері необхідно півроку бігати в різні структури та збирати довідки. Це не так.

Закон "Про публічні закупівлі" спростив процедуру подання документів учасниками торгів. Законом передбачено певний перелік документів, які замовники змушені вимагати.

Але не можна сказати, що це якийсь грандіозний перелік, який буде дуже складно підготувати.

Насправді всі документи та довідки є однотипними та шаблонними на будь який тендер. Тобто їх можна підготувати один єдиний раз і в майбутньому з тендера на тендер лише змінювати дати та назву замовника.

Міф 3. "Свій до свого по своє" - ще один дуже типовий міф про публічні закупівлі. Все, що я можу порекомендувати - не бійтесь ProZorro.

Принцип системи "всі бачать все" дійсно працює. Будь-які зловживання чи то зі сторони замовника, чи зі сторони учасника, дуже швидко стають публічними.

Є велика кількість громадських організацій, журналістів та активістів, які щоденно моніторять публічні закупівлі і стежать за тим, щоб в тому числі і у вас не викинули з тендеру безпідставно.

У системі відтепер також працюють аудитори Державної аудиторської служби, які під час ходу торгів вказують замовнику на його помилки.

Ви завжди можете залишити свій відгук на DoZorro або ж надіслати скаргу в Антимонопольний комітет.

Звісно, корупція до кінця не подолана і є ще достатньо випадків зловживань. Але якщо на тендерах не буде конкуренції і приходитимуть лише "свої", ми ніколи не зможемо остаточно вирішити цю проблему.

І не зрозуміло тоді, що причина, а що наслідок: тендерні контракти отримують "свої", бо інші не приходять на торги, чи інші не приходять на торги, бо контракти отримують "свої". Треба вийти з цього "зачарованого кола".

Перша закупівля - це тренування. З чого почати?

Перед тим, як брати участь у тендері, виділіть декілька вільних годин для навчання. Існує безліч безкоштовних навчальних матеріалів, вебінарів, тренінгів, які також проводить і "Центр громадського моніторингу та досліджень".

Дві години таких навчань нададуть вам впевненості в своїх силах. Не потрібно гарячкувати і без підготовки йти на торги, бо ви практично стовідсотково десь помилитесь, через що ваша пропозиція буде дискваліфікованою.

Після того, як ви дізнались значення слів "відкриті торги", "допорогова закупівля", та "тендерна пропозиція" прийшов час зареєструватись в системі.

Для цього необхідно зайти в ProZorro та обрати розділ "Бізнесу. Знайти замовлення". Там ви побачите перелік електронних майданчиків, через які можна подавати свої пропозиції на торги.

При реєстрації на майданчику потрібно вказати типову інформацію для ідентифікації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Потім ви підписуєте договір з майданчиком та проплачуєте якусь незначну суму, наприклад 10 гривень, для валідування підприємця. Після проплати підприємець отримує можливість подавати свої пропозиції.

Далі завдання підприємця знайти цікавий йому тендер. В цьому немає нічого складного.

Можна підписатись на безкоштовну розсилку цікавих тендерів від електронного майданчика. Тобто якщо підприємець торгує комп’ютерною технікою, то можна підписатись на розсилку всіх торгів щодо закупівлі такої техніки у своєму регіоні.

Інший спосіб - шукати торги самостійно. У системі є можливість пошуку по ключовому слову, коду класифікатора торгів, а також регіону.

Я раджу не лінуватись та шукати торги самостійно, бо розсилки можуть пропусти якийсь цікавий тендер, якщо замовник, наприклад, зробив помилку (можливо і не випадково) в назві.

Якщо ви вперше хочете взяти участь у тендері - ідіть на допорогові торги з невеликою очікуваною вартістю.

По-перше: вимоги до учасників є нижчими і рідко вимагається надати підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (якщо у вас такого досвіду ще немає).

По-друге: учасників-конкурентів під час проведення допорогових закупівель часто є менше ніж у відкритих торгах, навіть є велика вірогідність бути єдиним учасником.

І на відміну від відкритих торгів така закупівля автоматично не відміняється. Будучи єдиним учасником та подавши якісну пропозицію ви станете переможцем.

Якщо ви лише плануєте брати участь у публічних закупівлях - підготуйте спочатку одну пропозицію на один тендер.

Не потрібно "рубати з плеча" і подаватись одразу на декілька торгів. Ваша перша закупівля - завжди пробна. Перемогти одразу можливо і не вдасться, але ваша мета - зрозуміти, як працює система.

Які треба підготувати документи?

Відповідно до закону, замовник вимагатиме у вас ціну вашої пропозиції, установчі документи, згоду на підписання підготовленого замовником проекту договору, підтвердження відсутності підстав відмови та підтвердження кваліфікаційних критеріїв. Тепер детальніше.

Кваліфікаційні критерії. Якщо ви зібрались йти на тендер зі значною вартістю замовлення, у вас завжди мають бути під рукою копії аналогічних угод і відгуки від попередніх замовників (якщо такі вже є), копії трудових книжок ваших працівників або ж договорів з ними, а також копії документів, які засвідчують, що у вас є, до прикладу, автомобіль, власний чи орендований офіс.

Звісно, замовники можуть вимагати підтвердження кваліфікаційних критеріїв і в довільній формі, але краще одного разу підготувати та відсканувати відповідний перелік документів, тримати в окремій папці на комп’ютері і завантажувати за потреби під час будь-якої закупівлі, де встановлені такі вимоги.

Підтвердження якості товару. Припустимо, ви торгуєте комп’ютерною технікою, канцтоварами чи меблями і купуєте це все у виробників.

Вам знадобляться документи, які посвідчують те, що ви є представником виробника. Скоріш за все виробник вже надав вам всі необхідні сертифікати на його товар. Проскануйте кожен документ і збережіть.

Вимоги по статті 17 Закону. Ще одна вимога, яка є обов’язковою для участі у відкритих торгах, а також дуже часто зустрічається на допорогових - це підтвердження відсутності підстав відмови учаснику.

Для цього учаснику необхідно підтвердити, що він немає заборгованості зі сплати податків, не вчиняв антиконкурентних дій, не був засуджений тощо.

Але! Поки вас не визначили переможцем торгів, ви все це подаєте виключно в довільній формі.

І лише ставши переможцем вам необхідно буде надати замовнику всього дві довідки: з Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів та довідку про відсутність судимості підписанта пропозиції, яку видають сервісні центри МВС.

Все решта - це довідки у довільній формі. Більше половини з цих документів оформляється один єдиний раз і просто подається на всі торги.

Головне - пильнувати, щоб вимоги до оформлення були однаковими і детально читати тендерну документацію.

Якщо замовник просить надати довідку, де ви погоджуєтесь з усім, що прописано в тендерній документації, то її необхідно подати. Так, вона може бути нелогічною, але якщо така вимога стоїть - виконайте.

Простий і швидкий спосіб - копіюєте текст з вимогою після слів "підтвердити, що", вставляєте своє повне ім’я чи назву компанії, далі дата/підпис, назва довідки і готово.

Досвідченому підприємцю, щоб подати готову пропозицію на тендер потрібно годину-дві, початківцю - максимум день.

Насправді все дуже просто - подавайте свої пропозиції на допорогових закупівлях і вигравайте торги. А вже через місяць-другий, коли здобудете досвід і наб’єте руку - приходьте на відкриті торги.