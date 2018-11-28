Полмиллиарда долларов — стоимость военного положения для нашей экономики

Комитет УЕФА по чрезвычайным ситуациям перенес место проведения матча между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом из Полтавы в Киев.

Причина — чтобы обеспечить безопасность в связи с введением военного положения в 10 регионах Украины. Это при том, что Полтавской области в списке 10 регионов нет.

Ожидаемая реакция международной организации в данной ситуации, не правда ли?

Вот примерно так же нервно, и даже не совсем логично, рассуждает любой иностранец, читая последние заголовки новостей из Украины. В том числе и иностранный инвестор.

Заграничному космополитическому инвестору, по большому счету, некогда разбираться, что именно происходит в стране — ему достаточно посмотреть эти самые заголовки — и тут же от греха подальше переключился на рассмотрение тысяч других инвестиционных идей в двух сотнях стран, где никакого военного положения нет.

Реакция тех, кто уже что-то прикупил из украинских активов, тоже сравни реакции УЕФА: "продать" — еще до того как вникли в суть происходящего в стране.

Отказ от инвестиций или задержка с инвестициями не останется бесследной: как минимум, уже выросла стоимость международных заимствований для Украины. А нашему правительству еще выходить в следующем году с внешними займами.

Введение военного положения — это что-то абсолютно новое, и очевидно не предвещающее ничего хорошего для любого жителя нашей страны, привыкшего за последние годы ко всякому.

В ситуации такой неопределенности, украинские потребители и бизнесмены резко пересматривают свои приоритеты, отдавая предпочтение "кэшу" перед депозитами, товарам первой необходимости перед товарами длительного потребления, выводу денег в "тихие гавани" перед инвестициями в новые мощности, доллару перед гривной.

Это все приводит к вымыванию денег из банковской системы, где они бы приумножались и создавали дополнительную стоимость для экономики.

В свою очередь, это провоцирует падение деловой активности, что найдет свое негативное отражение на показателях нашего экономического роста, которые и без того не блещут оптимизмом.

Я оцениваю прямые и косвенные потери от всех этих попыток внедрить военное положение в полмиллиарда долларов — а это немалая сумма для страны, экономика которой зарабатывает чуть более ста миллиардов.

Эти потери — также потери для нашего бюджета, а значит и для обороноспособности нашей страны.

Есть, конечно, робкая надежда на то, что эти потери не будут безвозвратными — и наша политическая элита все-таки сможет превратить этот минус в плюс.

Минимум — кардинально решить вопрос с блокированием Россией суден в Азовском море, обеспечить предоставление Украине новых ресурсов для укрепления обороноспособности.

Максимум — заблокировать или серьезно отсрочить введение в строй российских трубопроводов, очевидно нацеленных на уменьшение наших экономических позиций.