Как малому предпринимателю начать работать с рынком ЕС

У 2016 році набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка дозволила українським підприємствам вільно виходити на європейські ринки.

Перевагами угоди вже скористалося близько 11 тис підприємств.

Більшість з них погоджується, що виграш від експортної діяльності вартує витрачених часу, коштів та зусиль.

На жаль, не всі компанії готові наважитися зайти на європейський ринок. Багато хто впевнений, що не зможе задовольнити вимоги іноземного споживача.

Проте практика доводить, що не святі горшки ліплять. Місце під європейським сонцем знайдеться як для розробників інноваційних 3D-принтерів, так і для звичайних пасічників з Тернопільської області. Головне — бути готовим розібратися у новій справі і знати, де шукати необхідну допомогу.

Для спрощення виходу на ринки ЄС експерти аналітичного центру EasyBusiness розробили посібник, у якому детально роз'яснили регуляторні процедури і навели перелік можливостей для малого та середнього бізнесу — МСБ. Повний звіт можна прочитати за посиланням, а найбільш корисні поради — у цій статті.

Залучення фінансування, або Де водяться гроші

Мабуть, перше, про що думає підприємець, плануючи вихід на закордонний ринок, — де взяти кошти. Звісно, початок експортної діяльності потребує інвестицій, залучити які за ставкою кредиту 20% річних має змогу далеко не кожен бізнесмен.

Для вирішення цієї проблеми компанія може скористатися більш вигідними пропозиціями від ЄБРР. Він пропонує пряме кредитування і надає фінансування через банки-партнери. Зокрема, в межах різних програм з ЄБРР працюють Кредобанк,Укргазбанк,"Прокредит банк", Мегабанк та "Кредитвест банк".

Нові знання, або Не фінансами єдиними

Отримання фінансової допомоги хвилює більшість підприємців, проте це не єдиний ресурс, необхідний для успішного старту експортної діяльності. Не менш важливо вміти правильно організовувати бізнес-процеси, шукати партнерів, правильно позиціонувати свій продукт і знати сучасні тенденції та можливості.

На щастя, існує достатньо можливостей для отримання інформації.

ЄБРР в рамках програми "Консультування малого бізнесу" пропонує часткове покриття витрат на залучення зовнішніх консультантів для допомоги у розробці маркетингової стратегії та оптимізації операційної діяльності. Також є програма "Жінки у бізнесі", яка пропонує консультаційну та фінансову допомогу.

Крім того, підприємець повинен знати тонкощі ведення зовнішньоекономічної діяльності. З цією метою була створена велика кількість навчальних програм.

Зокрема, на освітній платформі EdEra є онлайн-курс "Експорт, ринки та інтернаціоналізація бізнесу", спрямований на навчання українських підприємств експортної діяльності та побудову стратегії виходу на міжнародні ринки.

На цій же платформі є онлайн-курс Smart Exporter. Він вчить українських підприємців використовувати цифрові ресурси та інструменти для отримання аналітичної та регуляторної інформації, необхідної для початку експорту.

Інформаційну підтримку підприємцям надає Офіс з просування експорту. Він пропонує дві освітні програми з особливостей ведення експортної діяльності: Export Revolution Ukraine для підприємств з широкого кола галузей та Creative Export Ukraine для підприємців — представників креативних секторів.

Програми поєднують онлайн-навчання з живими семінарами, де розглядаються бізнес-кейси компаній-учасниць. Обидві програми поділяються на дві підпрограми: одна — для підприємств-початківців, інша — для досвідчених експортерів.

Офіс публікує інформацію про бізнес-можливості у вигляді оглядів країн та інформації про тарифне і нетарифне регулювання. Також він проводить вебінари на тематику, пов'язану з експортною діяльністю, організовує торгові місії в різні країни, де підприємець може показати свою продукцію і знайти контрагентів.

Проте для пошуку партнерів не обов'язково покидати Україну. У рамках програми COSME для українських компаній відчинилися двері Європейської мережі підприємств — ЄМП. Це своєрідна соціальна мережа для підприємців Європи.

За її допомогою фірма може шукати продавців та покупців на міжнародних ринках, зв'язуватися з інвесторами та партнерами для формування коопераційних зв'язків.

Робота відбувається через посередництво членів консорціуму EEN-Ukraine. Вони публікують пропозиції фірми щодо кооперації із закордонними партнерами. Після цього пропозиція стає доступною для підприємств із 65 країн-членів мережі.

Ще одним онлайн-інструментом, який спрощує вихід підприємства на ринки ЄС, є платформа Trade Helpdesk. Сервіс створила Єврокомісія для того, аби фірми з країн, що розвиваються, могли знайти інформацію про умови торгівлі з ЄС: ставки ввізних мит, сертифікацію, маркування та інші вимоги до продукції.

Створення інновацій

Для підвищення інтернаціоналізації інноваційного МСБ в рамках програми "Горизонт 2020" був створений Інструмент фінансування малих та середніх підприємств. Його мета — надання фінансової допомоги орієнтованим на експорт підприємствам, які мають ризикові інноваційні ідеї з високим потенціалом.

У рамках інструменту підприємство може залучити кошти на різних фазах: від оцінки комерційного потенціалу інноваційного продукту до його виходу на ринок.

Крім того, підприємства-члени кластерів можуть скористатися послугами Європейської платформи кластерного співробітництва. Вона дозволяє кластерам розвивати співробітництво на міжнародному рівні, отримувати доступ до інформації та нових технологій, підвищувати рівень конкурентоздатності.

Регуляторні процедури, або Від стратегії до дії

Для старту експортної діяльності підприємство повинне виконати низку регуляторних вимог: оформити документи, пройти тарифне і нетарифне регулювання в межах України та при ввезенні товарів у ЄС.

Звісно, від такої кількості незрозумілих документів може піти обертом голова і в найбільш амбіційних підприємців, проте є спосіб значно полегшити процес виконання всіх вимог: звернутися до митного брокера. Останній може допомогти пройти всі процедури декларування і митного оформлення товарів.

Угода про вільну торгівлю створила сприятливі передумови для українських підприємців. Рецепт успішного початку експортної діяльності простий: вчитися, змінювати свій бізнес і, найголовніше, змінюватися самому.

Матеріал підготовлений за участю Катерини Шаповаленко, економічного аналітика EasyBusiness, та Вадима Федчишина, молодшого економічного аналітика EasyBusiness.

Стаття підготовлена на основі дослідження EasyBusiness, проведеного за підтримки проекту "Громадська синергія", що фінансується ЄС та виконується міжнародним фондом "Відродження".