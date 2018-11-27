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Что мешает Киеву зарабатывать на парковках

Что мешает Киеву зарабатывать на парковках

Все парковки в Киеве должны продаваться только через ProZorro, а предварительные договора и договора с ФОПами на продажу талонов должны быть отменены.
Вторник, 27 ноября 2018, 09:08
Ольга Балицкая
депутат Киевского городского совета

Полгода назад прозвучала отличная новость – право на обустройство и эксплуатацию парковок в Киеве теперь продается через ProZorro, и даже проданы первые две парковочные площадки.

Первая ушла за 112 тыс. грн, вторая – за 250 тыс., обе купили в 3-4 раза дороже номинальной цены.

С момента этого радостного события прошло полгода, и за это время КП "Киевтранспарксервис" провело через ProZorro только один аукцион на парковочные услуги, причем выиграл его "Киевпастранс", а сумма составила скромные 15 тыс. грн.

ProZorro – наиболее прозрачный способ передачи прав на эксплуатацию парковок из имеющихся в Украине, почему же мы им фактически не пользуемся?

Задавшись этим вопросом, мы с коллегами начали выяснять, как именно в Киеве работает система договоров по передаче прав на обустройство и эксплуатацию парковок, и нам открылась бездна.

Факт первый. Информация о том, как, с кем и на какие суммы от имени киевской громады заключаются договора на передачу парковок в эксплуатацию, почему-то является коммерческой тайной, а сама процедура –полностью засекреченный процесс.

Процесс передачи прав на эксплуатацию парковок в Киеве происходит так:

КП "Киевтранспарксервис", единственный оператор по парковке транспорта и сборам за места для парковки, подает на транспортную комиссию Киевсовета список мест, на которых планируется организовать новые парковки.

Ни ставки и тарифы, ни способ организации парковок обсуждению на комиссии не подлежат. Депутатам предлагается голосовать только за включение в список мест для парковки новых адресов.

После транспортной комиссии за включение адресов в перечень голосует уже Киевсовет по точно такому же принципу: адреса включаются в перечень, а стоимость и способ эксплуатации мест не обсуждается.

После включения парковки в перечень адресов вся информация исчезает в черном ящике КП "Киевтранспарксервис". И выбор компаний, и цены устанавливаются руководством коммунального предприятия произвольно.

Когда один из депутатов Киевсовета запросил у КП поадресный список договоров и сумм, КП наотрез отказалось предоставить эту информацию, ссылаясь на коммерческую тайну и конфиденциальность информации.

Получается, что единственное основание для сокрытия этой информации от киевлян – это решение самого КП. Зачем КП скрывает эту информацию и от горожан, и даже от депутатов Киевсовета, которым формально подчиняется?

Возможно, дело в том, что суммы заключенных договоров существенно занижены, ведь первые же продажи парковок на ProZorro показали, что номинальная стоимость в результате торгов поднялась в 3-4 раза, а по уже заключенным договорам никаких торгов не было.

В данный момент между КП "Киевтранспарксервис" и некими неизвестными нам субъектами хозяйствования заключено 599 договоров на парковки и покупку абонементных талонов.

И, скорее всего, результатом непрозрачной схемы является очень заметная сумма недополученных городским бюджетом денег.

Факт второй. С 2017 по 2018 год "Киевтранспарксервис" заключило 90 так называемых "предварительных договоров", согласно которым КП обязуется заключить основной договор после включения новых адресов парковок в перечень.

Такие договора в юриспруденции называются "ничтожными" – они не устанавливают ни прав, ни обязанностей сторон, по ним никто никому ничего фактически не должен.

Однако каким-то удивительным образом по этим предварительным договорам ведется хозяйственная деятельность, ставятся шлагбаумы и взимается плата за парковку.

Причем по парковкам, организованным по таким договорам, нет ни транспортных схем, ни проверки на соответствие требованиям аварийных служб, а правоохранительные органы при наличии такого договора мгновенно теряют к незаконной парковке интерес.

Кроме того, эти договора защищают КП от системы торгов ProZorro – по любой потенциально прибыльной для города площадке можно заключить подобный договор и предоставить выбранному КП предприятию право когда-нибудь заключить договор без тендерной процедуры.

Факт третий. В Киеве существует частный предприниматель по имени Анатолий Канивец, который в мае 2018 года получил от КП "Киевтранспарксервис" фантастическую возможность, несмотря на 5 уголовных дел, которые открыты на него, согласно данным Единого реестра судебных решений.

С ним был заключен договор, по которому Анатолий Канивец может покупать у КП талоны на парковку и реализовывать их на всей территории Киева, за исключением участков, на которых парковка запрещена как такова.

Верхней планки количества талонов в договоре нет, и теоретически Анатолий имеет право продавать такие талоны в бесконечных объемах.

По сути, это означает, что его парковочной площадкой является вся территория столицы.

Сколько денег получает Киев в результате деятельности господина Канивца – неизвестно, коммерческая тайна. Сколько еще подобных договоров с ФОПами заключено – неизвестно, коммерческая тайна.

Каковы объемы денег, недополученных киевским бюджетом в результате произвольного и непрозрачного выбора контрагентов и работы по "предварительным" договорам – неизвестно, коммерческая тайна.

Решение. Мы с коллегами разработали проект решения Киевсовета, и он предельно прост: все парковки в Киеве должны продаваться только через ProZorro, а все предварительные договора и договора с ФОПами на продажу талонов должны быть отменены.

Это решение – классический способ борьбы с коррупцией, замена ручного управления единым правилом.

В данный момент этот проект поддержан мэром Киева и проходит транспортную комиссию Киевсовета.

Но, к сожалению, в ходе обсуждений мы слышим от депутатов и представителей КП "Киевтранспарксервис" удивительные вещи – например, "мы и так продаем парковки через ProZorro" или "пусть это изменение будет внесено не решением Киевсовета, а распоряжением мэра", или "прежде чем принимать такое решение, нам нужно сначала детально описать процедуру его внедрения".

Это звучит странно, поскольку все участники транспортной комиссии прекрасно знают: парковок через ProZorro продано всего три, распоряжение мэра очень легко отменить, в отличие от решения Киевсовета, а разработка детальной процедуры внедрения происходит не после решения, а до него только в одном случае – когда кому-то очень нужно, чтобы решение не было принято никогда.

Для всех желающих услышать эти аргументы лично – полная версия обсуждения этого вопроса на транспортной комиссии лежит вот здесь (обсуждение начинается с 51 минуты), а текст проекта решения здесь.

Я очень часто слышу, что в теневой схеме распределения парковок Киева циркулирует огромное количество денег, и сломать ее невозможно.

Но я точно знаю, что когда вокруг идеи объединяются люди, возможным становится абсолютно все.

Поэтому я предлагаю: кому этот вопрос небезразличен пожалуйста, приходите на ближайшую транспортную комиссию (как только появится точная дата и время, я сообщу об этом), и давайте попробуем вместе заменить коррупционную схему прозрачным механизмом ProZorro.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Киев

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