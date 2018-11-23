Главное, чтобы бюджет не "раздуло" после транша МВФ

Вот смотрю я на цифры бюджета и понимаю, что времена "яркой зрады" ушли. Нет колоссальной субсидии "Нефтегазу Украины", нет Юлиной/Витиной тысячи, нет мультимиллиардной докапитализации банков. Спокойные, ровные цифры в рамках приличия и на радость МВФ.

Стоял вопрос: как же так, в год двойных выборов - и не будет никакой "изюминки"? Без "изюминки" не обошлось. Тот же нашумевший миллиард в Фонд Президента Украины. Или рокировки в инвестиционных программах. Деньги на выборы нужны – такова жизнь. Но это все мелочи по сравнению с теми "бюджетными сюрпризами", с которыми мы вынуждены были мириться в былые годы.

Возможно, последняя версия бюджета, после прохождения через зал, преподнесет еще некоторые интересности. Но с учетом того, что нам нужна поддержка МВФ для устойчивости валюты, а МВФу обещан дефицит 2.3% ВВП – плановый дефицит должен оставаться девственно неизменным после всех "добавок".

Позиции Фонда по бюджету ожидается позитивной. Есть вопросы относительно заложенной в бюджете прогнозной инфляции (у Нацбанка прогнозы несколько другие). Но с учетом того, что потребительская инфляция последние месяцы снова набирает обороты, вопросов о завышенном прогнозе не должно возникать.

Не разделяю гордость Кабина за ранние сроки принятия бюджета. Думаю, что не было б давления со стороны МВФ, то принимали бы бюджет традиционно "под ёлочку". Совет управляющих МВФ скоро уйдет на рождественские каникулы, нужно успеть выполнить все формальности, чтобы следующий транш получить до этого времени. Сроки поджимают - вот и вся самодисциплина.

Но хочу позитивно высказаться о тех важных новациях, которые заметил в проекте на 2019 год.

Во-первых, это первый шаг в направлении монетизации субсидий. Больше десяти лет об этом говорили - и вот вижу 20 млрд грн выделено на это важное дело. Пока не совсем понятно, как будет работать этот механизм и будет ли работать вообще. Но это движение в правильном направлении.

Во-вторых, это появление Агентства по управлению государственным долгом. Тоже пока сложно говорить, во что выльется эта инициатива со среднесрочным бюджетным планированием с учетом украинского контекста. Но, опять же, шаг в правильном направлении.

Из недостатков бюджета, могу отметить далеко неполное финансирование медицины – вдвое меньше, чем предусмотрено законами о медицинской реформе. И это как раз то, о чем мы ранее писали, указывая на риски реформы. Конечно, эти все "не на часі", и другого, к сожалению, ждать не стоило.

Двойные выборы в 2019-му году не дают никаких гарантий, что утвержденный вариант бюджета останется неизменным в будущем.

Опыт 2017-го года показал, что после получения больших денег (тогда это были деньги от Еврооблигаций на 3 млрд дол, сейчас это будут те же миллиарды от МВФ, ЕС и Мирового банка) многое меняется в позиции чиновников. Поэтому мы должны быть готовы, что изначально стройный план расходов "после свадьбы" резко потеряет свою привлекательную форму.

Личное пожелание к Минфину. Хочется наконец-то увидеть движение в направлении сокращения и расходов, и роли государства в экономической жизни. Надеюсь, доживу до этого дня. На сегодня - и за сбалансированность бюджета большое спасибо. Но нужно смотреть в будущее.

С такими расходами на государство и его социальные функции, при таких слабых институциях и низком качестве государственных услуг – нам очень трудно привлекать инвесторов. Нужно урезать иждивенчество и дать возможность людям самим достойно зарабатывать.