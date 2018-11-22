Украина должна стимулировать распространение электромобилей

За даними МВС, за дев'ять місяців 2018 року в Україні здійснено 3 798 нових реєстрацій електромобілів, що на 15% більше, ніж за весь 2017 рік.

При цьому первинні реєстрації електромобілів становлять 35% від загального обсягу реєстрації цих транспортних засобів.

Це свідчить про активне використання пільгових умов при ввезенні електрокарів.

Збільшення попиту на електромобілі — світовий тренд. Їх кількість лише у Європі перевищила 1 млн. Очікується, що до кінця 2018 року вона зросте ще на 350 тис.

Джерело: Федерація роботодавців автомобільної галузі

Все більше і більше країн починають стимулювати користування власним електротранспортом. Хтось робить це через податкові важелі, хтось — через доступність інфраструктури зарядних станцій, хтось — через право користування смугою громадського транспорту й таксі.

Важливо, що електротранспорт стає об'єктом підвищеної уваги парламентів та урядів розвинутих країн.

Електрокари чи податки

Зараз у Податковому кодексі України діє тимчасова норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу. Ця норма діє з 1 січня по 31 грудня 2018 року.

Результатом цього законодавчого стимулювання розвитку екологічно чистого транспорту в Україні стало значне збільшення електромобілів в державі.

Дія цих пільг закінчується 31 грудня 2018 року. На жаль, парламент не підтримав низку поправок до законопроектів №8487 та №8488 щодо продовження пільгового оподаткування та розмитнення електромобілів.

Я впевнений, що це неминуче призведе до значного уповільнення темпів розвитку електротранспорту в Україні, відповідної інфраструктури зарядних станцій, розвитку спеціалізованого програмного забезпечення та супутніх сервісів.

Значну частину інвестицій в розвиток цього ринку здійснюють українські підприємства з використанням вітчизняних розробок і товарів.

Недавно Міністерство інфраструктури розробило та внесло до парламенту законопроекти, якими пропонує звільнити електромобілі, що продаються в Україні, від оподаткуванням податком на додану вартість та акцизним податком.

Раніше це міністерство та "Укренерго" запустили проект із створення національної мережі швидких зарядних станцій уздовж основних транспортних магістралей.

Ми вважаємо, що розвиток електротранспорту позитивно вплине на стан навколишнього середовища. Автотранспорту належить велика частка шкідливих викидів у містах, у деяких містах вона сягає 90%.

Майбутнє — за електрокарами

"Укренерго" як ключовий учасник енергетичного ринку України зацікавлена у швидкому зростанні кількості електромобілів в Україні. Ми закликали колег по ринку — найбільші енергетичні компанії та галузеві асоціації — підтримати нашу ініціативу і долучитися до підтримки поширення електрокарів в Україні.

Які наші аргументи?

По-перше, це корисно. Використання електромобілів зменшує негативний вплив на довкілля, особливо в місцях щільного проживання населення, скорочується споживання пально-мастильних матеріалів, які здебільшого імпортуються.

По-друге, це сучасно. Весь розвинутий світ рухається в напрямку декарбонізації (зменшення викидів діоксиду вуглецю в атмосферу), енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії.

Власники електромобілів в Україні — переважно активна молодь, для якої електромобіль — не лише спосіб економії, а й підтримка ідеї економіки нового типу з чистими енергетичними ресурсами. Країні вкрай потрібні такі агенти змін.

По-третє, це нові можливості для української енергетики. Багато країн розглядають зростання сегменту електромобілів як нові можливості балансування енергосистеми. Ми є свідками глобальних зрушень у цій сфері.

Диджиталізація та нові ІТ-рішення змінюють основу енергетики, зміщуючи фокус з виробництва електроенергії на її споживання. Електромобілі вже зараз можуть використовуватися для оперативного регулювання попиту, а зовсім скоро будуть працювати як мікросистеми накопичення. У майбутньому вони стануть елементом "розумних мереж" як постачальники послуг з балансування енергосистеми.

Це не сценарій десятирічної перспективи — це завтрашнє майбутнє, у якому нам разом жити. Так, поки що електрокарів небагато, їх вплив обмежений, проте вже є важливий тренд, який кардинально змінить ситуацію на ринку в найближчі роки.

Вже зараз нам слід аналізувати попит, споживання електромобілів, поведінку водіїв, аби забезпечити стале чисте майбутнє новому поколінню.

Тимчасове звільнення від ПДВ та акцизного податку ввезення в Україну електромобілів — це не тільки питання додаткової мотивації ввезення тисяч таких авто. Це, насамперед, сигнал держави, що ми є частиною цивілізованого світу та готові до нових технологічних, соціальних та екологічних викликів.

Стимули для поширення електромобілів повинні залишитися. Щоб досягти прийнятного результату, нам знадобиться не менше трьох-чотирьох років.