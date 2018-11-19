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Венчурные инвестиции: почему подавлять эмоции — вредно для бизнеса

Венчурные инвестиции: почему подавлять эмоции — вредно для бизнеса

Отрицать эмоциональною сторону ведения дел — нерационально. Опытный инвестор знает свои эмоции и умеет с ними работать.
Понедельник, 19 ноября 2018, 17:50
Роман Иванюк
управляющий партнер фонда GR Capital

Принято считать, что венчурный инвестор должен "отключать" эмоции и руководствоваться только разумом.

Но отключить эмоции невозможно, а подавлять их — вредно для бизнеса. Более того, эмоции помогают в инвестировании, если правильно с ними работать.

Мир больших денег и сильных эмоций

Самый эмоциональный момент за все время в бизнесе я испытал, когда принял решение основать фонд GR Capital. Это означало выход за привычные рамки, с локального уровня — в мир глобальных инвестиций.

Еще сильные эмоции вызывает осознание масштабов сферы. От миллиардной прибыли отделяет одна сделка, нужно только предугадать, какой стартап выстрелит. Невероятный контраст по сравнению с инвестированием в традиционные бизнесы, где даже самые оптимистичные оценки прибыли заранее известны.

Волнительно инвестировать в те сферы, где у проектов нет потолка развития, а один стартап может кардинально изменить отрасль. Когда сотрудничаешь со стартапами, делающими жизнь людей лучше, испытываешь удовлетворение не только от прибыли, но и от причастности к изменениям.

Какие эмоции испытывает инвестор

Barclays провел пятилетнее исследование, наблюдая за большим числом инвесторов. Аналитики визуализировали "Цикл эмоций инвестора".

Цикл начинается с безразличия. Затем приходят оптимизм и приятное возбуждение, предвкушение выгодной инвестиции. Когда стартап переживает трудности, инвестор может чувствовать страх или разочарование.

Исследование подтверждает, что негативные эмоции — норма в определенных точках развития. Баланс оптимизма и осторожности помогает совершать оптимальные сделки.

Что определяет эмоциональный фон

Инвестор испытывает спектр эмоций: это и возбуждение в предвкушении сделки, и жажда заработка, и азарт. Если проект переживает трудный период или на рынке неблагоприятная ситуация — вполне естественно, что инвестор может испытывать разочарование, злость или гнев.

Рынок сильно влияет на эмоциональное состояние инвесторов. Harvard Law School приводит график Dow Jones VentureSource, на котором виден бум доткомов в 2000-м и последовавший за ним кризис.   

КАРТИНКА 1

В другой статье HLS рассматривает, как менялся рынок IPO в США. На графике EY отмечен кризис 2008 года, когда количество IPO было рекордно низким.

Многие инвесторы не смогли выгодно завершить цикл инвестирования, поэтому в следующие годы VC относились к сделкам очень осторожно и общий объем инвестированных денег рос медленно.

КАРТИНКА 2
Источник: EY

FOMO инвестора: боремся со страхами

Стоит отдельно выделить FOMO (fear of missing out) и FOLD (fear of losing dollar). Постоянный страх упустить перспективный проект — то, что объединяет практически всех венчурных инвесторов: и у основателей фондов, и у limited partners.

Единственный способ бороться с FOLD и FOMO — принять тот факт, что вы действительно можете пропустить несколько интересных сделок, и это не конец света.

Генеральный партнер ONEVC Педро Соррентино советует посмотреть антипортфолио Bessemer Venture Partners. Это старейшая венчурная фирма США, у которой под управлением 4 млрд дол. За свою историю они провели более 120 экзитов через IPO и более 150 — через слияния и поглощения.

В портфолио фирмы — LinkedIn, Twitch, Shopify, Pinterest, fiverr, Skype и сотни других компаний. В антипортфолио — Apple, Airbnb, Facebook, Google, PayPal, Tesla. И ничего, работают дальше. И зарабатывают.

FOMO и FOLD — катализаторы ранних раундов

FOMO и FOLD наиболее коварны на ранних стадиях, когда сложно точно оценить компанию. Инвесторы часто вкладываются в молодые стартапы именно под воздействием FOMO.

На seed stage возможна самая большая прибыль, поэтому хочется профинансировать будущего "единорога" как можно раньше. Но и риски проиграть здесь намного выше, так что не позволяйте FOMO вами управлять.

Мы сфокусированы на series AC, инвестируем на этапе sustainable growth, когда уже можно с большой вероятностью предсказать, как компания будет развиваться и сколько денег она принесет инвестору.

Если говорить упрощенно, с помощью наших денег компания будет не проверять гипотезы, а масштабироваться на новые рынки и сегменты, используя уже проверенные тактики.

Эмоциональный интеллект в мире стартапов

Перейдем к общению со стартапами. Fast Company приводит цитаты восьми VC, о том, что эмоциональный интеллект (EQ) жизненно необходим для фаундера. С этим сложно спорить. Высокий EQ позволяет адекватно реагировать на критику, собирать сильную команду и мотивировать ее, решать конфликты и справляться со стрессом.

Часто инвесторы на этапе знакомства специально давят на фаундеров, задают жесткие вопросы. Одна из целей — проверить, готов ли основатель к стрессовым ситуациям.

Разумеется, всегда стоит оставаться в рамках приличия и не путать жесткость с жестокостью. А для этого важно сделать "домашнюю работу" и удостовериться, что проект готов к инвестированию и сотрудничеству с вашим фондом. Мы в GR Capital выстроили процесс так, что неподходящие проекты отсеиваются аналитиками и до синьоров фонда не доходят. 

Важно понимать, что жесткость и давление (разумное!) оправданы только до заключения сделки. Подписывая соглашение о финансировании, вы с компанией оказываетесь в одной лодке.

Мы поддерживаем фаундеров портфельных компаний, помогаем с развитием бизнеса, стратегией, построением команды. Эмоционально привязываемся, и это мотивирует участвовать в жизни проекта, делиться ресурсами и вместе достигать целей.

Как работать с эмоциями

AIG Funds называет период снижения на рынке величайшей возможностью для роста. А период активного роста чреват сверхуверенностью, которая порождает рискованное поведение.

Если вы научитесь рефлексировать свои эмоции, то сможете использовать их как ресурс. Оптимистичные периоды помогут зарядиться мотивацией, а пессимистичные — стать осторожнее и просчитывать на три шага вперед. 

Стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Принять, что и позитивные, и негативные эмоции — часть одного цикла.
  • Иметь несколько запасных планов — для разных сценариев.
  • Понимать свою мотивацию и цели: инвесторы, которые имеют долгосрочное видение, не паникуют, когда рынок падает, и в конечном итоге чаще выигрывают, оставаясь верными стратегии.
  • Признать, что рынок невозможно предугадать. Это поможет воспринимать резкие изменения более сдержанно и продолжать реализовывать стратегию.

Главное преимущество эмоционального инвестирования

Когда финансируешь в проект, в который по-настоящему веришь, эмоции мотивируют работать больше, находить нужные контакты. Мы инвестируем в проекты, которые нам нравятся, поэтому всегда находим возможность дать им лучшее.

Каждая победа, завоеванная в соответствии с ценностями, вдохновляет продолжать работу.

Например, наша первая инвестиция — в компанию Deliveroo. Мы поверили в перспективу стартапа, а сегодня Deliveroo — юникорн (капитализация более 1 млрд дол). Почти каждую неделю поступают предложения о выкупе нашей доли. В последнее время мы даже слышим о попытках Amazon и Uber купить компанию полностью.

Быстрые внушительные результаты дают много энергии для работы: так, благодаря усилиям команды фактически за одни выходные мы удвоили стоимость инвестиции в Deliveroo.

Подпитка позитивными эмоциями происходит также через благодарность и доверие партнеров, через положительный фидбек фаундеров.

Инвестировать сердцем или разумом?

Бизнес, в первую очередь, — это логичная система и рациональная стратегия. Но нельзя отключить эмоции. Если мы будем притворяться машинами, не получится наладить личный контакт с партнерами и основателями стартапов. А это часто необходимо для сделки.

Стараясь убедить фаундера одной компании, что мы надежный партнер, я провел месяц в его городе, чтобы иметь возможность встречаться тет-а-тет ежедневно. А с основателем другой компании и его мамой мы ходили в театр, чтобы узнать друг друга в неформальной обстановке.

Отрицать эмоциональною сторону ведения дел — нерационально. Опытный инвестор знает свои эмоции и умеет с ними работать.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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