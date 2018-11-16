Прикрути. Почему украинцы без тепла, но все действуют по закону

Складно розпочинається цей опалювальний сезон.

На 13 листопада 22 міста були без опалення. Минулого року таких було не більше п'яти. Проблема наростає, і наступного року, скоріш за все, буде ще гірше.

Окрім специфічних проблем кожного міста є і загальна проблема для усіх підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) — різке підвищення цін на газ. Це матиме наступні негативні наслідки.

Перше — залишається мінімум коштів для інвестиційних програм теплокомуненерго. Гроші за газ із спеціальних рахунків автоматично списуються на "Нафтогаз", а решта фінансується за залишковим принципом. В результаті мережі зношені, втрати тепла високі.

Друге — зростання неплатежів та боргів. Із підвищеними тарифами кількість неплатежів зростає. Мінфін із великими затримками платить субсидії, відповідно ТКЕ не вчасно оплачує газ.

"Нафтогаз" на борги нараховує штрафи та пені, але ТКЕ не має права дзеркально перекладати штрафи і пені Мінфіну, бюджетним установам та іншим споживачам-неплатникам. Отже, теплокомуненерго виходить крайнім у ланцюжку, їхні борги наростають.

Осінню 2016 року таких штрафів і пені було близько 5 млрд грн. Зараз сукупні борги ТКЕ та ТЕЦ перед "Нафтогазом" становлять 24 млрд грн, з них 8,1 млрд грн — це приріст боргів за 2018 рік. Зрозуміло, що погашення таких боргів просто нереальне. А із новим зростанням цін на газ вони навпаки ще виростуть.

"Нафтогаз", щоб вибити свої борги, перекриває газ (не дає номінацію), формально діє по закону. У підсумку немає гарячої води та тепла у кінцевих споживачів.

Цікава ситуація у нас виникла весною, коли була акція #прикрути. "Нафтогаз" у закупівлях газу на березень повністю поклався на "Газпром", з яким мав напружені стосунки і у підсумку газу не отримав. Тоді вся країна мобілізувалась, щоб покрити нестачу газу.

По-суті різні споживачі покривали піковий небаланс, який виник у "Нафтогазу". У ринковій ситуації, якщо хтось покриває твій небаланс, то це тобі коштує дорого. Наприклад, якщо у теплокомуненерго закінчився газ, і він би покривав свій небаланс незаконтрактованим газом "Нафтогазу", то такий газ йому продається у 2,8 разів дорожче від звичайної ціни.

У березні фактично виникла зворотня ситуація — ТКЕ та ТЕЦ надавала послуги "Нафтогазу" по балансуванню. Хтось скорочував відбір газу, а хтось використовував дороге резервне паливо (мазут).

Якби застосовувати таку ж ринкову логіку, то "Нафтогаз", який дефолтнув по своїх зобовязаннях поставити газ, мав би заплатити котельням за кожен зекономлений куб газу. Ця сума склала би, мабуть, понад 100 млн грн.

Це могло б знадобитися, наприклад, тій же самій Херсонській ТЕЦ, яка перейшла тоді на мазут, понесла збитки, але скоротила споживання газу на 18%. Бо зараз ця Херсонська ТЕЦ не має грошей розрахуватися за газ і працювати почала лише 14 листопада.

Такий наш ринок, одного разу про патріотизм та солідарність, #прикрути, #украінці_ви_чудові, а через півроку вже ТКЕ без газу, а ті ж чудові українці без тепла, але всі формально діють по закону.

Загалом після чотирьох років реформ ціна на газ стала вищою, "Нафтогаз" став прибутковим, але теплокомуненерго стали глибоко збитковими та із величезними боргами.

Відповідальність в уряді перекладають на місцеву владу та погрожують звільняти мерів. Причому той же прем'єр стверджує, що тариф на тепло не може вирости більше, ніж на 16%. І його можна зрозуміти, бо субсидії платити доведеться прем'єру. Тоді місцевій владі залишається хіба що із місцевих бюджетів доплачувати.

Тобто раніше державний бюджет фінансував "Нафтогаз", а тепер місцеві бюджети мають фінансувати місцеві теплокомуненерго? Просто з одного бюджету, переклали на інший? Дещо сумнівна реформа.

І якщо справа у місцевій владі, то чому тоді лише після 12 листопада запрацювали Сєвєродонецька ТЕЦ, Херсонська ТЕЦ, Криворізька ТЕЦ, власником яких є держава.

На жаль, поки що реформа звелася до того, що вся система не стала більше ефективною, але центр боргів, збитків та проблем перенесли із "Нафтогазу" на теплокомуненерго.

Звичайним людям, які мали би бути бенефіціаром реформ, від того краще не стало. Мало того, що платять підвищені тарифи та ще й залишаються без тепла та гарячої води. І схоже, наступної осені буде ще гірше.

Вихід із цього є. Потрібно перестати водити хороводи навколо однієї ціни на газ. Тарифи потрібно підвищувати, але для інвестиційної складової — робити ефективнішим виробництво тепла, зменшувати втрати у мережах, зменшувати споживання тепла.

Втрати тепла у тепломережі Кривого Рогу становлять близько 40%. Бездумне підвищення ціни газу — це тупик. Там же в землі Кривого Рогу цей дорогий газ і залишається.

Простими словами, у "Нафтогазу" для розвитку грошей більше ніж достатньо, треба давати додаткові гроші для розвитку інфраструктури, інакше повністю зруйнується і те, що є зараз.