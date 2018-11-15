Начнут ли местные бюджеты зарабатывать на ОВГЗ

Протягом останнього року в Україні значно підвищилися відсоткові ставки.

Доходності державних облігацій (ОВДП) за цей час виросли з 16% до 19%, короткострокових депозитів для юридичних осіб — з 10% до 14,5%, депозитів для фізичних осіб — з 13% до 15%.

Звісно, це приваблює нових інвесторів в ОВДП, що дають значно вищий дохід порівняно з депозитами.

Ставки можуть зрости ще більше.

Борючись з інфляцією, Нацбанк не виключає, що може підвищити облікову ставку, а це потягне догори відсоткові ставки і за депозитами, і за ОВДП.

На графіку нижче показана різниця між ставками за короткостроковими депозитами для юридичних осіб та дохідністю тримісячних ОВДП.

За останній рік ця різниця дещо скоротилася, з 6% до 4,5%, але залишається досить відчутною. Тим паче, що коли ставки зростають, при погашенні облігацій кошти можна знову вкласти з вищою дохідністю, тоді як ставки за депозитом переважно залишаються незмінними протягом дії договору, часто — на весь рік.

Відсоткові ставки

Джерела: НБУ, Мінфін, ICU

Через таку різницю у травні уряд затвердив порядок придбання місцевими бюджетами ОВДП, який набув чинності у липні. Як видно з наступного графіка, з того часу обсяг депозитів суттєво не зменшився, а в серпні навіть зріс. Тобто місцеві бюджети не скористалися можливістю інвестувати кошти під вищі відсотки.

Залишки депозитів на початку місяця, млрд грн

Джерела: Держказначейство, ICU

За даними Держказначейства, на депозитах з березня 2018 року було понад 14 млрд грн. Це означає, що за 2018 рік місцеві бюджети зароблять понад 1 млрд грн. Це непоганий дохід для бюджетів, але якби вони мали змогу на початку року вкласти ці кошти в ОВДП, вони б отримали понад 2 млрд грн.

Чимала різниця, і уряд це усвідомлював, впроваджуючи можливість придбання місцевими бюджетами державних облігацій. При цьому, попри наявність механізму і вищі доходності, альтернатива депозиту навіть не розглядається.

Наприклад, на початку 2018 року у Львівській області обсяг депозитів становив 355 млн грн, які в Укргазбанку розмістило місто Львів. Упродовж лютого обсяг депозитів в області майже подвоївся і продовжував зростати.

На початку листопада на депозитах бюджетів Львівської області перебувало 952 млн грн. Не виключено, що весь цей обсяг може належати бюджету Львова.

Коли кошти можна було вкладати в ОВДП, міський голова Львова Андрій Садовий не заперечував, що місто розміщує гроші на короткострокових депозитах, але при цьому розміщення коштів у такі ж короткострокові ОВДП вважав недоцільним.

Найцікавіше, що ці кошти вкладені в ОВДП, але не місцевими бюджетами, а державними банками. Отримавши гроші на депозит на початку року під 10-11% річних, банки вклали їх під 16%, а згодом — під 19%, чим не скористалися місцеві бюджети. Ця різниця між ставками залишилася у державних банках.

Дані Держказначейства чітко показують, що окремі бюджети тримають на депозитах великі обсяги коштів. Наприклад, в Донецькій області середній залишок на депозитах становить 3,7 млрд грн, у Дніпропетровській — майже 1,6 млрд грн.

Сім областей на початку листопада мали на депозитах по 500-900 млн, ще десять — від 100 млн грн до 0,5 млрд грн. Деякі області, наприклад, Миколаївська, розмір депозиту не змінюють місяцями.

Залишки депозитів місцевих органів влади, 2016-2018 роки

Джерела: НБУ, ICU

Така ситуація повторювалася з року в рік. У грудні депозити поверталися на рахунки у Держказначействі, а в січні розміщувалися на депозитах. Найімовірніше, і в грудні 2018 року депозити повернуться на рахунки у Держказначействі, а в січні знову будуть розглядатися як засіб отримання додаткового доходу.

От тільки який буде цей дохід — 14-15% від депозиту чи 19-20% від ОВДП? Іншими словами — хто отримає різницю ставок, ті самі 5% доходу від розміщених коштів: місцеві бюджети чи державні банки? Це питання залишається відкритим.

Місцеві територіальні громади повинні бути зацікавлені в розміщенні коштів місцевих бюджетів саме в ОВДП та вже зараз цікавитися у місцевих чиновників, чи втрачатиме бюджет кошти, відкидаючи альтернативу депозитам.

З іншого боку, якщо уряд хоче платити дохід за ОВДП напряму місцевим бюджетам, залучаючи їх тимчасово вільні кошти в ОВДП, без посередництва депозитів у держбанках, потрібно проводити роз'яснювальну роботу з тими органами влади, що мають найбільші депозити.

На фоні постійного зростання вкладень в ОВДП приватними інвесторами величезні депозити органів місцевої влади виглядають неефективно.