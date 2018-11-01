Кто ведет следствие после отстранения СБУ от экономики

СБУ — самая закрытая и самая обеспеченная финансами, техникой и кадрами силовая структура в Украине.

У любого собственника бизнеса, руководителя структуры или предприятия возникают страх и замешательство, когда к ним проявляет интерес СБУ.

Служба безопасности — это в основном жестко, а иногда и жестоко даже по отношению к бизнесу.

В большинстве случаев на вопрос адвоката о том, кто ведет следствие или проводит обыск, после слова "СБУ" вы услышите ответ: "Ясно!".

Почерк и специфика работы силовой структуры, "заточенной" на обеспечение государственной безопасности, ярко проявляются при расследовании преступлений в экономической сфере. Манера ее работы зачастую на контрасте с методами работы следственных подразделений других ведомственных структур.

В ноябре 2017 года в рамках международного круглого стола "Роль и место спецслужб в защите объектов критичной инфраструктуры" руководитель главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Сергей Конюхов заявил, что служба уже не документирует экономические преступления, а защищает инфраструктуру.

Так существует ли проблема при ведении досудебного следствия Службой безопасности Украины? Какое отношение имеет СБУ к расследованию экономических преступлений, если это прерогатива полиции либо органа фискального или экономического контроля? Давайте разбираться.

Взгляд законодательный

Уголовный кодекс в особенной части содержит раздел VII "Преступления в сфере хозяйственной деятельности", где содержатся диспозиции и санкции по большинству составов преступлений в экономической сфере деятельности.

В рамках реформы силовых ведомств по стандартам НАТО 21 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон "О национальной безопасности Украины", который изменил статус службы. Теперь СБУ — это специальный орган с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность и соблюдает права и свободы человека и гражданина.

Пресловутый закон "О Службе безопасности" содержит ряд заданий службы в экономической сфере государства, в частности, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере управления и экономики.

Интересно, что закон не предусматривает четких функций этой службы, поскольку их перечень предусмотрен законом "О национальной безопасности Украины" в разрезе органов, имеющих отношение к государственной безопасности.

Теперь основное. Статья 216 УПК Украины определяет подследственность между службами уголовных производств в соответствии со статьей УК.

К подследственности СБУ отнесено только расследование дел, связанных с контрабандой. Однако есть норма, где сговорится о праве расследовать и другие составы преступлений. Например, если преступление совершено лицом, в отношении которого СБУ уже ведет следствие, либо совершено другим лицом, но связано с преступлениями, расследуемыми в службе, кроме случаев, когда подследственность по этим преступлениям отнесена к НАБУ.

Таким образом, используя открытое производство по "своей" статье УК, СБУ может открывать производства и успешно расследовать "чужие" статьи.

Взгляд бизнеса

Есть интересное исследование, проведенное Центром экономической стратегии по вопросу отношений, которые сложились между бизнесом и СБУ. В соответствии с ним, средний размер убытков бизнеса в результате контакта с СБУ на одно предприятие составляет 8,23 млн грн.

По данным исследования Офиса бизнес-омбудсмена в Украине, жалобы бизнеса на действия СБУ в основном касаются неправомерности ее действий, превышения служебных полномочий и осуществления незаконного давления.

Омбудсмен приводит такую статистику жалоб бизнеса на работников СБУ за последние три года: 2015 год — 585 жалоб, 2016 год — 868, 2017 год — 1 638.

Бизнесмены чаще всего жалуются на подозрение в контрабанде, необоснованные проверки и арест продукции до окончания проведения экспертизы, что приводит к срыву сроков поставки, простоям, остановкам производства.

Кроме того, отмечается, что влияние действий СБУ может касаться бизнес-климата страты в целом, поскольку невозможность своевременной реализации инвестиционных проектов из-за действий силовых органов причиняет значительный вред международной репутации Украины.

Взгляд политический

С особой остротой вопрос исключения полномочий СБУ в сфере досудебного расследования по экономическим преступлениям поднимался накануне принятия закона "О национальной безопасности Украины", который определил НАТО как стратегического партнера Украины.

Группа народных депутатов при обсуждении законопроекта №8068, который впоследствии стал законом, предлагала внести изменения в закон "О Службе безопасности Украины" в части лишения службы полномочий по ведению контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Эти предложения были направлены на то, чтобы устранить дублирование полномочий СБУ, НАБУ, Национальной полиции, ГФС, а впоследствии и ГБР, при расследовании преступлений в сфере экономики. Однако эти предложения не были учтены, документ был принят в редакции, предложенной президентом.

Перспективы

В полной мере дублирование полномочий СБУ по расследованию экономических преступлений не устранено, поэтому в обозримой перспективе мы ожидаем новых конфликтов между службами касательно подследственности.

В частности, руководитель САП Назар Холодницкий ожидает оправдательные приговоры судов по производствам, по которым досудебное следствие проведено с нарушением правил подследственности.

У него есть на это основание — письмо ВССУ №9-2388/0/4 от 13 сентября 2016 года, где указано, что не могут признаваться допустимыми доказательства, собранные с нарушением правил подследственности.

Закон "О национальной безопасности Украины" вводит понятие демократического гражданского контроля за сектором безопасности и обороны. Это значит, что в Верховной Раде будет создан специальный комитет, который будет заниматься надзором за деятельностью СБУ.

Гражданский контроль будут осуществлять граждане через общественные объединения, депутатов местных советов или через уполномоченного Верховной Рады по правам человека с соблюдением закона "О государственной тайне".

Закон о национальной безопасности обязывает СБУ в течение шести месяцев после его вступления в силу разработать законопроект о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины". Эффективность общественного контроля и предложенных СБУ изменений в профильный закон покажет время.

Основной вывод — государство отходит от идеи единого следственного органа в правоохранительной системе, который обеспечивал бы проведение единой уголовной политики в ходе проведения досудебного следствия.

У СБУ, Национальной полиции, НАБУ, прокуратуры, ГУИСУ, а в перспективе — у ГБР, есть следственные подразделения. Это несет риск конфликта подследственности, который не всегда может разрешить прокурор.