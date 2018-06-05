Добро пожаловать в сети: какие личные данные мы добровольно отдаем корпорациям

Корпорации давно научились за нами следить. Они знают, где мы работаем, где живем, с кем общаемся, чем интересуемся, что планируем делать на выходных.

Двадцать лет назад пришлось бы потратить много времени, чтобы получить эту информацию.

Но сейчас корпорации владеют данными с нашего разрешения и получают их "на блюдечке" — когда пользователь авторизуется в сервисе или устанавливает приложение на смартфон.

Безопасность персональной информации в сети находится под угрозой, и это уже не новость.

В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден раскрыл секретную информацию о том, как 35 правительств в 60 странах мира следят за гражданами в интернете.

Данные включали в себя сведения о программе PRISM, которая позволяет просматривать электронную почту, слушать телефонные звонки и изучать данные из соцсетей.

В PRISM участвовали Microsoft, Google, Facebook. Youtube, Yahoo!, Skype, Apple и другие, сообщал TechCrunch.

Все они получали информацию с разрешения пользователей.

Позже случился скандал с Cambridge Analytica, и опыт подсказывает, что это на этом громкие разоблачения не закончатся.

А пока всем нам стоит защищаться от чрезмерного внимания со стороны корпораций. И прежде всего нужно разобраться, какую информацию собирают компании.

Apple

Apple собирает пользовательские данные под предлогом улучшения работы iOS. Клиентам обещают анонимность, но не все так просто.

iOS отмечает каждый сеанс активности пользователя. Систему больше интересуют не текст сообщения или люди на фотографии, а точное время и дата, расход оперативной памяти, объем данных и другая статистическая информация.

Алгоритмы Apple проявляют чудеса догадливости, используя разрешения. Например, по тому, где каждую ночь находится человек, определяют, где он живет.

В iOS 10 Apple начала использовать технологию дифференциальной приватности (differential privacy), информация о которой есть в разделе "Конфиденциальность" на официальном сайте.

Сведения используют, чтобы улучшить эффективность работы устройства и сервисов. В компании заявляют, что информация не поступает на сервера компании в чистом виде, ее шифруют с помощью специального математического шума. В итоге в единую базу данных объединяются зашифрованные анонимные данные пользователей.

Apple обещает полную защиту этих данных. Но американские ученые изучили систему дифференциальной приватности и установили, что в Apple уходит гораздо больше не зашифрованных данных, чем заявляет компания, утверждает Wired.

В том числе есть вероятность, что Apple может определить, кому принадлежит устройство, отправляющее данные.

Чтобы узнать, какие данные собирает iPhone нужно зайти в "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Данные анализа". В этом же меню можно отключить их передачу.

Google: Android

Google также получает от пользователей больше информации, чем сообщает. Всем известно, что самый популярный поисковик запрашивает у нас информацию о местонахождении — безобидный вопрос на который можно ответить отказом. Но Google все равно определит геолокацию.

В Google есть приложение "История местоположений". Оно не включено в каждом смартфоне на Android, но активируется, когда пользователь использует Google Maps, Google Assistant, Google Photos и Google Apps — пакет облачных услуг, включающий Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Таблицы и другие популярные продукты.

Благодаря "Истории местоположений" Google узнает местоположение телефона, MAC-адреса Wi-Fi-точек, к которым подключено устройство и других находящихся поблизости, атмосферное давление, список возможных действий владельца смартфона и заряд батареи.

Алгоритмы Google умеют определять действия и маршруты пользователя. Например, в интернете популярна история о девушке Джин, которая в 2014 году отправилась отдыхать в Европу.

Вернувшись домой, она обнаружила в Google Plus альбом, в котором были в хронологическом порядке размещены все ее фотографии. Ничего такого она не создавала, а потому очень удивилась.

Оказалось, что алгоритмы Google сами определили, что Джин отправилась отдыхать, установили ее местоположение и время, когда был сделан снимок.

Google: интернет-сервисы

Также информацию о нас собирает Google Chrome. Не стоит забывать и о cookies. Пользователю достаточно воспользоваться одним из сервисов компании со своего ПК — и в системе тут же будет сохранен файл-cookie.

Эта информация есть на официальном сайте корпорации. С помощью cookies Google узнает, например, какие действия вы производили в его сервисах с этого устройства (что смотрели на Youtube, по каким объявлениям AdWords кликали и так далее).

Защититься от назойливого внимания Google можно с помощью изменения настроек в Google-аккаунте — изменить конфиденциальность и приватность, отключить таргетинговую рекламу и историю действий.

Пользователи ОС Android могут зайти в настройки телефона и отключить синхронизацию с Gmail-аккаунтом, доступ к геоданным и удаленное управление. Также в настройках есть пункт "Google" — "Реклама", где отключается персонализированная реклама.

Чтобы помешать Google Chrome и другим веб-браузерам собирать информацию, придется установить специальные расширения вроде uBlock Origin или Disconnect.

Правда, это приведет к тому, что перестанут работать некоторые сайты, но данные будут защищены.

Facebook

Самая популярная в мире соцсеть стала героем скандала, когда всплыла информация о передаче данных 87 млн пользователей сторонней компании Cambridge Analytica.

Значительную часть сведений пользователи сообщают Facebook сами, но некоторые компания получает по умолчанию. Например, при установке приложения Facebook запрашивает доступ к контактам в телефонной книге и сообщениям.

Это помогает подбирать рекомендованных друзей, но в то же время компания получает доступ к информации об окружении пользователя. Соцсеть также умеет определять, где пользователь находится, и по этому критерию формировать список потенциальных друзей.

В Facebook не спешат рассказывать, как работают их алгоритмы. Но пользователи часто жалуются на то, что в предложенных друзьях им попадаются люди, с которыми они познакомились случайно и не обменивались никакими контактами.

Есть мнение, что алгоритмы Facebook на основе предоставляемой информации способны не только определять круг общения пользователей, но и людей, с которыми они вероятнее всего познакомятся в ближайшее время.

В марте издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой выражались подозрения, что Facebook шпионит за пользователями с помощью микрофона.

Соцсеть действительно имеет к нему доступ, но достоверно выяснить, собираются ли эти данные и как они используются, пока не удалось.

Чтобы перестать делится собственными данными с рекламодателями Facebook, нужно перейти в настройки и выбрать подраздел "Реклама".

В нем представлена информация о том, какие данные соцсеть использует в рекламных целях. Отключить их можно в том же меню.

Instagram

От Facebook не отстает и Instagram. Модель сбора информации у них похожая, что не странно, учитывая общего владельца.

Обе соцсети обмениваются между собой данными, получают доступ к контактам, сообщениям и местоположению, объясняет Field Guide.

Также и Instagram, и Facebook изучают, какими приложениями люди пользуются чаще, чтобы обеспечить эффективный таргетинг рекламы.

В этом году Instagram начал показывать в разделе Direct, находится ли собеседник онлайн или когда он был в сети.

Чтобы защитить аккаунт, нужно выбрать "Редактировать профиль" — "Конфиденциальность и безопасность" и убрать галочку с пункта "Сетевой статус".

Не стоит злоупотреблять и указанием местоположения. Чтобы помешать Instagram собирать эти данные, пользователям Android нужно зайти в "Настройки" — "Местоположение". Для iOS "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Службы геолокации". Здесь же пользователь может узнать, какие приложения имеют доступ к его местоположению.

Для улучшения безопасности лучше не давать приложению доступ к контактам или отключить его в настройках — пункт "Управление контактами".

Не лишним будет отобрать у приложения доступ к микрофону. Пользователям iOS нужно зайти в "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Микрофон".

Для Android "Настройки" — "Приложения" — Instagram. Дальше перейти на вкладку "Разрешения". В ней можно контролировать все, к чему имеет доступ Instagram. Работает это и с другими приложениями.

Twitter

Twitter также собирает информацию о пользователях, чтобы использовать ее в рекламных целях.

В 2014 году впервые появилась информация о том, что соцсеть интересуют другие приложения, установленные на устройстве.

Об этом писали, например Digital Trends. Собранная информация передается на сервера компании. В Twitter объяснили, что данные нужны для показа релевантных твитов. Но пользователю от этого не легче.

2018-й тоже выдался для компании непростым в плане разоблачений.

В начале мая СМИ (например, Bloomberg) сначала сообщили, что соцсеть тоже продавала данные Cambridge Analytica, а через пару дней компания попросила всех пользователей сменить пароль, потому как данные, как оказалось, хранились в незашифрованном виде.

Узнать о том, какую информацию собирает о вас компания (хотя бы частично) нужно зайти в "Настройки и безопасность" — "Ваши данные в Twitter".

Отключить показ персонализированной рекламы можно в подразделе "Персонализация и данные". Это не защитит пользователя от наблюдения, зато данные не будут использоваться в рекламе.

Мы живем в мире, где информацию собирают и используют практически все сервисы и приложения.

Проблема в том, что мы сами им это разрешаем, просто приняв лицензионное соглашение, не изучая последствий этого решения.

Осторожность и внимательность — вот два главных пункта, которых нужно придерживаться во время использования любых приложений.