Транспортная cтратегия Drive Ukraine 2030: билет в новую реальность

Щоб рухатися вперед, треба ставити перед собою далекоглядну мету, знати куди йти і навіщо.

Якщо такої мети немає, то й руху не буде. Ця філософська теза є ключовою не тільки для людини, а й держави та бізнесу.

Більше того, щоб вижити у висококонкурентному середовищі, дати нову якість життя та роботи, провідні країни світу та великі компанії планують свій розвиток на цілі покоління, десятки років уперед.

І в цьому сенсі 2030 рік не далекий обрій. Світовий бізнес, США, ЄС і КНР уже давно придивляються до реалій 2050 року.

Ще шість років тому Всесвітня рада підприємців зі сталого розвитку (World Business Council for Sustainable Development) представила проект "Бачення 2050: новий порядок денний для бізнесу".

У розробці документу взяли участь лідери світового бізнесу – Boeing, Toyota, PricewaterhouseCoopers, ArcelorMittal та інші компанії, чиї назви говорять самі за себе. Їхні прогнози щодо розвитку транспортного сектору міжнародної економіки вже сьогодні стають реальністю.

У ЄС ще 10 років тому активно працювали над розробкою перспективного бачення того, якою буде транспортна інфраструктура через 20−40 років.

І вже у 2011 була розроблена Біла книга Європейської Комісії "План розвитку єдиного європейського транспортного простору на шляху до конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи".

У цьому плані та інших документах до нього чітко та зрозуміло поставлені дуже амбітні задачі на 2030 і 2050 роки.

Серед них – зменшити практично до нуля смертність на дорогах ЄС, зробити електротранспорт основним і розвинути інфраструктуру так, щоб більшість людей з будь-якої точки Європи могли менш ніж за півгодини дістатися до Транс’європейської транспортної мережі і далі прямувати у своїх справах ще швидше і безпечніше.

А що Україна? Які плани були на майбутнє?

На превеликий жаль, українська держава в питанні розвитку транспортної інфраструктури ще ніколи не дивилася так далеко і не бачила перспективу 2030 року.

Відтак, не було розуміння того, яким має бути транспортний сектор, щоб забезпечити потреби українців і конкурентоспроможність країни на міжнародній арені.

Відсутність стратегії розвитку була однією з найбільших перешкод у залученні світових інвесторів у галузь інфраструктури.

Адже якщо сама країна не бачить перспективу її розвитку, то що можна продемонструвати потенційним інвесторам і в чому їх переконувати?

Яким у таких умовах могло бути планування з боку наших міжнародних партнерів щодо співпраці з Україною у масштабних проектах?

Національна транспортна стратегія на період до 2030 року "Drive Ukraine 2030" покликана надолужити втрачені роки та швидко виправити цю ситуацію.

Drive Ukraine 2030 є потужним сигналом міжнародним партнерам та інвесторам, що Україна впевнено дивиться у майбутнє і бачить себе важливою частиною світових транспортно-логістичних процесів.

Стратегія покладе край бальзамуванню старої заіржавілої радянської спадщини і відкриває шлях докорінній модернізації транспортної інфраструктури.

Вона забезпечить інтеграцію України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

Десять автобанів і мережа сучасних автошляхів по всій країні, 50 працюючих аеропортів із 350 напрямками польотів, більше 50% частка лоукостів в авіапревезеннях і більшість людей постійно літають, повністю електричний громадський транспорт і неолайнери замість маршруток, 100% оновлення рухомого складу на залізниці і євроколія по ключових напрямках – це зробить українців наймобільнішими мешканцями Центральної і Східної Європи.

Українські морські порти увійдуть у ТОП-100 найбільших контейнерних портів світу з 30% часткою вантажопотоку у Чорноморському басейні. 50 млн тонн вантажів будуть перевозитися Дніпром та іншими річками.

Шістдесят млрд доларів становитиме обсяг інвестицій у транспортну сферу і Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair та інші компанії зі світом ім’ям успішно працюватимуть в Україні.

Буде повністю імплементована Угода про асоціацію з ЄС і утворена єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європою.

Україною зможуть пройти 5 з 11 глобальних гілок надшвидкісного наземного транспорту Hyperloop і три з них через Київ. Вони з’єднають країни Азії, Європи та Північної Америки.

З Дніпра і Кривого Рогу на такому транспортному засобі можна буде дістатися до Індії, а з Харкова, Донецька чи Одеси − в Америку.

Відбудеться цифровізація інфраструктури й українці матимуть єдиний квиток на всі види транспорту, користуватимуться інтелектуальними дорогами для руху безпілотного транспорту та системами контролю трафіку.

Україна стане Smart Country, хабом між Європою та Азією. Українці нарешті отримають високоякісні доступні транспортні послуги.

Усе цілком реально за умови синергії держави та бізнесу, політиків і підприємців, громадськості і просто всіх небайдужих людей до майбутнього рідної країни.

З боку Європейської Комісії, інших міжнародних і європейських партнерів уже є повна підтримка стратегії.

Те, що сьогодні здається неможливим, завтра або через декілька місяців чи років стане можливим.

Наприклад, у Білій книзі ЄС 2011 року щодо транспорту не згадується Гіперлуп. Бо у час, коли розробляли транспортну стратегію ЄС, ідеї Гіперлупу ще не було.

Ілон Маск її озвучив у 2013 році. Проте вже зараз вона реалізується європейськими країнами і не тільки.

Франція, Словаччина, Австрія, Угорщина, ОАЕ вже уклали договори з Нyperloop Transportation Technologies на проектування та будівництво ліній високошвидкісного транспортування.

Фантастика на наших очах поступово стає реальністю і нещодавня новина, що до 2050 року поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини, вже не здається утопічною.

І дуже важливо, що Україна також долучилася до розробки транспорту нового покоління, який дасть вантажним і пасажирським перевезенням безпрецедентну швидкість і революційні технології.

Ukraine NOW – це Drive Ukraine 2030!