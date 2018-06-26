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Cимулятор коррупции

Cимулятор коррупции

Почему силовой сценарий борьбы с контрабандой обречен на провал? (укр)
Вторник, 26 июня 2018, 09:08
Андрей Саварец
эксперт по правовым вопросам "CASE Украина"

Два роки тому як жарт виникла ідея зробити комп’ютерну гру – симулятор корупції.

Жартома виникла думка, що раз вже корупцію побороти не можна, то треба її зробити досконало конкурентним ринком.

Там, де є досконала конкуренція, "маржа" знижується до нуля. Жарт жартом, але для того, щоб боротись з явищем треба спочатку розуміти його природу та механіку.

Вирішили почати з побудови розуміння механіки для звичайних людей. Взяли на озброєння інтерактивний формат – комп’ютерна іграшка.

Оскільки на той момент реформи були на марші і ми всерйоз вірили, що в певних сферах корупція буде подолана ще до того, як ми закінчимо свій продукт, обрали для пілоту "безпечну" з точки зору корупції тему – митницю.

Поки ми робили свою справу, уряд створював "чорні сотні", організовував "єдине вікно" і т.д. 

Як не дивно, на механіку гри це аж ніяк не впливало. Ні до чого, окрім додаткових витрат і збільшення корупційної такси як в реальному житті, так і в нашій іграшці це не призводило.

Масштаб питання важко оцінити, бо явище ніхто не фіксує.

Однак як експерти, так і державні функціонери сходяться на думці, що нелегальний імпорт може сягати до 30% від офіційного, тобто приблизно 10 млрд доларів на рік.

Самі схеми незаконного ввезення товарів в Україну ми вже детально описали у "Контрабандному чтиві". Однак вирішили піти далі…

Одна справа читати теорію про незаконні схеми ввезення товарів, а зовсім інша справа зануритись в сам процес і відчути, на чому все тримається, чітко зрозуміти, чому ні "Контрабанда-Стоп", ні "чорні сотні", ні навіть "Україна без контрабанди" не стануть на заваді контрабандному бізнесу.

Те, що ми розуміємо під корупцією, можна умовно розділити на 4 складових:

1) корупційні умови (наприклад, низький рівень оплати праці, соціальна і правова незахищеність, рівень правової культури тощо);

2) корупційні можливості (наявність прогалин в законодавстві, дискреційні повноваження);

3) корупційний акт (власне протиправне діяння);

4) наслідок (отримання благ або розпорядження нелегальними коштами, тобто спосіб життя, який нібито має моніторити НАЗК).

Треба бити в те місце, де ця корупція зароджується. Куди саме? Три ключові точки:

1. Обмін інформацією про товари, що перетинають кордон, із митними адміністраціями суміжних країн

Відсутність такого обміну робить можливими "сквозняки" на кордоні, а розбіжність у статистичних даних зовнішньої торгівлі може сягати мільярдів доларів США.

На сьогоднішній день обмін інформацією існує лише з Молдовою, фрагментарно – з РФ та Білоруссю.

У 2011 році стартував експеримент обміну СМС-повідомленнями про товари з митницею Польщі, щоправда лише на одному пункті пропуску і в дуже усіченому форматі.

2. Відслідковування руху товарів від кордону до кінцевої реалізації

Як варіант – такс-інвойс – системний апгрейд електронного інвойсу, який застосовується при імпорті, та можливості його використання як "точки входу" й первинного обліку для імпортних товарів, що надасть можливість відслідковувати рух товарів.

3. Контроль кінцевих продажів

Саме цей блок – контроль кінцевих продажів – є визначальним якраз для умовно "чистих" схем. Тобто таких, як наприклад "посилки/піджаки", коли товар нібито легально потрапляє в Україну, користуючись пільгою, а потім опиняється в роздрібній мережі.

Хоча навіть в умовах тотальної фіскалізації завжди залишається неконтрольований сегмент реалізації товарів поза торговельною мережею (тютюнові вироби без акцизної марки, смартфони через інтернет-магазини, алкогольні напої через підпільну мережу).

Однак протидія цьому – це вже робота спеціально навчених людей.

А поки обмін інформацією та електронний інвойс – це тільки наші фантазії,  контрабанда їде безперервним потоком. 

Корупція децентралізувалась і схеми прекрасно себе почувають за будь-якої влади та за будь-яких антикорупційних заходів.

Тому насолоджуйтесь грою! Вона не втратила свою актуальність за ці роки реформ і якщо щось зміниться, ми будемо перші, хто про це повідомить.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
таможня корупція
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