Новый закон об ООО: Украину ожидает большой передел собственности

17 июня 2018 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий оставить за бортом неугодных участников обществ с ограниченной ответственностью.

В итоге страну ожидает волна корпоративных конфликтов и большой передел собственности, а у собственников, директоров и бухгалтеров ООО прибавится работы.

Речь идет о законе №2275-VIII"Об обществах с дополнительной и ограниченной ответственностью", подписанном президентом в марте 2018 года.

Закон писали долго, а во время его принятия в текст было внесено более 300 правок.

Стоит отдать должное разработчикам документа: они решили целый ряд давно наболевших проблем корпоративного права. К примеру, теперь участники ООО могут сами определять размер и сроки внесения долей в уставной фонд, для этого достаточно всего лишь принять удобный для них вариант устава.

Для бизнеса это правильное решение. Если участники ничего не внесли в уставной фонд, но бизнес начал расти и без этого, значит, все правильно. В отличие от варианта с полностью сформированным уставным фондом, но неработающим предприятием.

Закон принес и другие позитивные изменения, однако в этой бочке меда предостаточно и дегтя. В закон заложены мощные потенциальные "мины" для украинского бизнеса. На ум приходят изменения в закон об акционерных обществах от 2015 года. Тогда закон №272-VIII уменьшил кворум акционеров на собрании с 60% + 1 акция до 50% + 1 акция.

Хотя тот закон принимался ради одного предприятия — "Укрнефти", наверное, все украинские юристы помнят, как в течение двух лет произошло перераспределение контроля над целым рядом предприятий по всей стране. Скорее всего, нас ожидает повторение этой истории, возможно, в меньшем масштабе.

Проблема № 1. Подтверждение участия в обществе теперь происходит путем предоставления соответствующих выписок из Государственного реестра, а не посредством фиксации в уставе, как было ранее.

Закон не только не отменяет рейдерские схемы, но и упрощает их. Есть примеры, когда регистраторы недобросовестно выполняли порученные им функции и проводили "нужные" операции. Теперь рейдерам становится еще легче захватить долю участника.

Если к директору ООО на собрание приходит какое-то лицо и показывает выписку из реестра о том, что оно является новым участником ООО, то оснований не пускать его у директора нет. Это напоминает акционерные общества десятилетней давности, когда недобросовестный регистратор мог перед собранием внести изменения в реестр, и контроль над предприятием — ОАО — переходилк новым акционерам.

Однако в случае с ООО не стоит надеяться, что единая база данных лучше частных регистраторов. У злоумышленников есть множество входов в базу через частных регистраторов, поэтому проконтролировать данный факт заранее будет невозможно.

Как защититься. Участники могут зафиксировать у себя в уставе норму, по которой внесение изменений в устав в связи со сменой участника является обязательным. Однако это будет лишь дополнением. Это не заменит процедуру перерегистрации доли в госреестре и не будет окончательной фиксацией такой перерегистрации.

Нужно будет принять предупредительные меры: использовать IT-решения, благодаря которым вы будете оперативно извещены о произведенной операции в реестре, и инициировать судебное разбирательство, в котором одним из оснований будет нарушение первоочередного права участника в приобретении доли другого участника.

Проблема №2. Закон позволяет участникам общества выдавать безотзывные доверенности представителям компании.

Норма ведет к злоупотреблениям со стороны представителя по такой доверенности. Представьте ситуацию: приходит представитель одного из участников и, предъявляя безотзывную доверенность, начинает бесконтрольно распоряжается его долей.

Если бы это была обычная доверенность, то доверитель сразу же ее бы отменил. Однако с безотзывной доверенностью это будет проблематично.

Как защититься. Один из вариантовдля участника ООО — не выдавать безотзывные доверенности. По крайней мере, вы будете застрахованы от действий нерадивого представителя. Правильно прописанный корпоративный договор позволит обойти острые углы и защитить ваши интересы во взаимодействии с другими участниками.

Проблема №3. Теперь совершение сделок на сумму, превышающую 50% стоимости чистых активов общества, требует одобрения общего собрания ООО.

Это означает, что на ваше предприятие ложится сложная задача: раз в квартал проверять уставы и балансы всех своих контрагентов. Если сумма сделки превысит 50% стоимости чистых активов контрагента, и при этом он не провел собрание участников, на котором согласовал такие сделки, ваши контрагенты — кто-то из участников или сотрудников — смогут обжаловать совершенную сделку в суде.

При этом закон требует не просто "одобрения собранием" постфактум, а "предоставления согласия на совершение сделки". Это означает согласие на проведение сделки, и оно должно быть получено именно до сделки.

Кроме того, уменьшение стоимости чистых активов является основанием для созыва правлением собрания и уменьшения уставного капитала или ликвидации ООО.

Здесь впервые применена норма субсидиарной ответственности членов правления за невыполнение нормы — требования о созыве собрания, — если в течение трех лет после такого события произошло банкротство предприятия.

Как защититься. Проверять у контрагента перед сделкой стоимость чистых активов, что маловероятно, поскольку не каждое лицо разрешит такую проверку.

Требовать перед проведением сделки от директора официальное заключение о том, что его ООО не нарушает данную норму с приложением копии протокола участников или выпиской о стоимости чистых активов. Таким образом директор возьмет на себя ответственность, предоставляя достоверную или не очень информацию.

Возможно, независимый аудитор будет давать информацию о стоимости чистых активов данного ООО в виде простой справки, состоящей из одной цифры.

Проблема №4. Вашим партнерам стало легче выкинуть вас из бизнеса.

Просрочка внесения вклада в ООО, согласно новому закону, жестко регулируется.

Если участник не внес вклад в погашение долга в пределах определенного срока, то исполнительный орган должен созвать общее собрание, которое может исключить участника, уменьшить уставный капитал общества, перераспределить неоплаченную долю между другими участниками общества или ликвидировать общество.

Это может случиться, если не читать подписываемые документы. В данном случае — устав и корпоративный договор. Там будет указано, как участники формируют и увеличивают уставной капитал, в какие сроки и какие взносы принимаются.

Как защититься. Будьте бдительны, посещайте собрания со своим юристом — он поможет не пропустить важные моменты.

Проблема №5. Необходимо быстро внести изменения в учредительные документы всех ваших ООО для соответствия новым требованиям закона.

Если этого не сделать, участникам и руководству обществ будет сложно ориентироваться в вопросах их деятельности, что может привести к возникновению спорных вопросов и даже к судебному разбирательству.

Это простая истина: если документы вашей компании в порядке, а в идеале вы еще и подписали с вашими партнерами коллективный договор, то можете спать спокойно.

Закон содержит ряд других важных мелочей и недоработок.

Статья 42 предусматривает, что должностное лицо при избрании его на должность предоставит список своих аффилированных лиц. Понятно, когда это происходит в публичном акционерном обществе или на государственном предприятии, но кто будет этим заниматься и контролировать данный вопрос в ООО?

Статья 43 обязывает ООО хранить кучу бесполезных документов на протяжении всего существования ООО. Отвечают за это руководитель и бухгалтер.

Устав ООО может предусматривать ограничение по изменению соотношения частей участников. Как эта норма будет работать в случае неоплаты одним из участников своей части и ее уменьшения или перераспределения, неизвестно.

Закон об ООО стал сложным, например, для увеличения уставного фонда теперь необходимо проводить два собрания. Хотя многие предприниматели создавали ООО для ведения среднего бизнеса именно потому, что это было просто. В итоге от нового закона выиграет не украинский бизнес, а рейдеры и юристы.