Пять новых возможностей для предпринимателей и их ООО

17 червня набув чинності новий закон про ТОВ. Тепер учасники ТОВ зможуть самостійно визначити, за якими правилами буде влаштований їхній бізнес. Розповідаємо про п'ять найважливіших можливостей, які отримають підприємці.

Заборонити директору звільняти ключових співробітників

Одна з найважливіших змін - можливість створювати корпоративний договір. Тепер власники можуть врегулювати між собою відносини так, як їм хочеться.

У договорі можна передбачити:

1) як учасники будуть голосувати на зборах (в якій формі їх про це сповістять, чи потрібно знаходиться на місці фізично або по скайпу теж можна, які взагалі є підстави для зборів);

2) як поводити себе в ситуації при купівлі/продажі часток компанії;

3) зобов'язання учасників утримуватися від якихось дій (наприклад, звільняти членів команди, укладати певні угоди).

Домовитися, що ви можете передати свою частку родичам

Раніше ви не могли продати частку компанії третій особі. Перед цим ви повинні були запропонувати її іншим учасникам ТОВ, оскільки ті мали переважне право на придбання такої частки.

Тепер ці умови прописуються окремо для кожної компанії. Відповідно, ви можете передбачити індивідуальний порядок реалізації переважного права.

Наприклад, змінити терміни використання переважного права, порядок повідомлення про намір продати частку, позбавити всіх або деяких учасників переважного права, заборонити або навпаки надати можливість передавати частку компанії третій особі.

Ви можете внести всього 3% в статутний капітал, але зможете накласти вето на рішення загальних зборів

Раніше діяло правило - кількість голосів на зборах дорівнює частці учасника в статутному капіталі. Тепер кількість голосів кожного з учасників можна прописати самостійно.

Особливо актуально це може бути при залученні інвестора в компанію.

Так, інвестор може вкласти більшу частину грошей в статутний капітал, але при цьому у засновника компанії все одно залишиться вирішальне кількість голосів. Втім, може бути і по-іншому, все залежить від бажання учасників.

Дати гроші компанії в позику, а якщо не повернуть, забрати акції

Ще одне важливе нововведення - легалізація конвертованих боргових інструментів.

Це означає, що якщо ви проінвестували компанію, то вам або повернуть гроші (можливо, з відсотками), або через якийсь час ви станете власником частки компанії.

Видати опціон юристу. До останніх змін видача опціонів в Україні була неможливою. Це, до речі, було однією з багатьох причин, які змушують реєструвати бізнес в інших країнах.

Тепер видавати опціони співробітникам офіційно можна, порядок їх отримання та всі інші умови також можна прописати самостійно в договорі.

Про всі зміни вам зможе розповісти бот-юрист від Bot&Partners, він же допоможе скласти новий статут. Бот доступний в телеграм та фейсбук.