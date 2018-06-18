"Газпром" должен каждой украинской семье более 4,4 тысячи гривень

Про Стокгольмський арбітраж зрозумілою мовою

Перемога України у Стокгольмі - це багато мільярдів доларів.

Що вони означають, якщо їх перехувати у гривні для кожної української родини, і чому ця перемога дозволила кожній українській родині позбутися боргу у 112 тис. грн. і отримати газу на 3,8 тис., і розраховувати на отримання 4,4 тис. грн, а також чому судовий процес відсьогодні стає публічним - читайте у цій записці.

Перерахунок на кожну українську родину – для того, щоб зрозуміло показати сутність. За формою – це відносини між Нафтогазом та Газпромом. Але оскільки Нафтогаз - це національна компанія, єдиним акціонером якої є держава, а держава - це українські родини, вони є кінцевим вигодовинабувачем Нафтогазу.

Тобто вигоду від заробітків Нафтогазу по кінцевому рахунку отримують українські родини.

Так от, завдячуючи контракту Тимошенко-Путін, кожна українська родина на кінець минулого року заборгувала Газпрому більше 7 тис. грн за газ, який був отриманий і спожитий в Україні.

І ще 105 тис. грн кожна українська родина заборгувала за газ, який Тимошенко зобов’язалася купувати у Путіна, і хоча Україна його не купила, бо було непотрібно, по контракту мала за цей газ все одно платити.

Ми в Стокгольмському арбітражі по контракту на поставку газу, витративши на це чотири роки, і мова не про чотири року очікування, а про чотири роки надскладної інтелектуальної роботи, домоглися того, що борг кожної української родини у 105 тис. грн було скасовано. Повністю.

Борг у 7 тис. грн був зменшений майже наполовину, до 3,8 тис. грн - за рахунок того, що ми домоглися зниження ціни, за якою цей борг розраховувався.

У другому кварталі 2014 року Україна мала платити за контрактом Тимошенко-Путін ціну 485 дол. Україна відмовилася платити по такій високій ціні, заплатили тільки частину грошей, по 269, і сказали, що залишок будемо доплачувати тільки за рішенням арбітражу.

Арбітраж знизив ціну з 485 до 352, відповідно доплатити Україна мала не 216, а тільки 133 доларів.

Але потім ми зробили так, що українським родинам не довелося платити і ці 3,8 тис. грн.

Бо ми перемогли в арбітражі проти Газпрому по транзитному контракту більше 8 тис. грн для кожної української родини.

Ми довели, знову ж таки за рахунок надскладної інтелектуальної роботи протягом чотирьох років, що Газпром нам недоплачував за транзит газу і тепер має нам це компенсувати.

Після цієї перемоги арбітраж зробив залік зустрічних вимог. Це означає, що ми вже домоглися того, що за рішенням арбітражу кожна українська родина отримала 3,8 тис. грн від Газпрому у вигляді газу.

Газ - це гроші, як ми всі розуміємо. Ці 3,8 тис. грн були вирахувані з більше 8 тис грн боргу Газпрому. Українські родини більше нічого не мають платити, а Газпром залишився винним кожній українській родині більше 4,4 тис. грн.

Газпром оскаржує рішення арбітражу. Росія довго заганяла Україну в кабалу і наш газовий контракт Тимошенко-Путіна - тому яскравий доказ.

Його ключове положення про оплату навіть не спожитого газу арбітраж визнав кабальним, та таким, яке не відповідає принципу "бери-або-плати" в європейських контрактах.

Ми, національна компанія України, перемогли в Стокгольмському арбітражі по обидвох контрактах.

Газпром програв нам і по контракту на поставку газу, і по контракту на транзит газу. Газпром програє і оскарження. Українські родини не будуть змушені платити Газпрому борг ні у 105 тис. грн, ні у 7 тис. грн.

Оскільки оскарження рішення трибуналу не відміняє цього рішення, то ми зараз Газпрому нічого не винні. Це - результат нашої перемоги у Стокгольмі.

Навпаки, Газпром зараз винний кожній українській родині більше 4,4 тис. грн. Газпром нечесним шляхом намагається не виплачувати цей борг.

Поки він лише досягнув призупинення примусового стягнення. Ми будемо домагатися покарання Газпрому за такі нечесні дії. Ми змусимо Газпром заплатити борг у повному обсязі і відшкодувати всі витрати з цим пов`язані.

Сьогодні ми зробили подання до апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу.

На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до апеляційного суду є, як правило, публічними. Тому всі охочі можуть його прочитати - там є багато чого цікавого!

Національна компанія Нафтогаз України виграє і у цьому поєдинку. Він буде непростим і тому ми просимо підтримки.

Про те, чи є заслуга Тимошенко у перемозі у Стокгольмі, чи можна було виграти у Газпрому ще більше грошей, і про премії команді, яка виграла у Газпрому - у наступних записках.

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