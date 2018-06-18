Почему земельный мораторий тормозит развитие страны

эксперт по бизнес-среде и земельной реформе Стратегической группы советников по поддержке украинских реформ — SAGSUR

Мораторий на продажу и покупку земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже более 17 лет.

Вначале он был принят только для пайщиков, чуть позже — расширен для всех земель товарного сельхозпроизводства. Запрет продлевался уже девять раз.

Мораторий запрещает изменение целевого назначения частных аграрных земель и внесение права на пай в статутные капиталы компаний.

Аргументация принятия и продления моратория — необходимость урегулировать механизм реализации прав граждан и юридических лиц на участки. Возникает простой вопрос: разве предыдущих 17 лет для этого было недостаточно?

Например, требование по наполнению Государственного земельного кадастра — прекрасная идея, ее нужно воплощать в жизнь. Только в случае государственных земель это долгосрочное задание, требующее немалых финансовых ресурсов.

Открытие рынка земли в Украине одновременно способствовало бы и наполнению кадастра, так как только оформленный земельный участок со всей земельной документацией может быть зарегистрирован.

Здесь уместно вспомнить Польшу. Там в период до снятия моратория наполненность земельного кадастра была на уровне 69%, и это не мешало снять мораторий на продажу сельхозземель иностранцам.

В Словакии до сих пор существует кадастр, который насчитывает около 5 млн записей о неизвестных собственниках, владеющих около 550 тыс га земель, а это 28% всех сельскохозяйственных угодий страны.

По решению Конституционного суда Словакии от 2006 года государство не имеет права перевести землю неизвестных собственников в государственную или коммунальную собственность, учитывая принцип гарантии частной собственности.

Несмотря на это, в Словакии в 2014 году, после десятилетнего существования "символического" моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам — физическим лицам, мораторий был отменен.

Пока в Украине идет работа над улучшением земельного законодательства в условиях действия моратория, другие страны развивают свое сельское хозяйство в условиях полноценной частной собственности на аграрные угодья.

Например, Румыния при худшем качестве земли в 2017 году достигла рекордного урожая пшеницы — 10 млн тонн при средней урожайности 48,4 ц/га. В Украине в том же году средняя урожайность пшеницы составила 41,1 ц/га.

Выдающийся рост экономики Румынии в 2017 году на 7% стал реальностью, прежде всего, благодаря увеличению производства сельскохозяйственной продукции на 18,3% в сравнении с предыдущим годом.

В Украине объем сельскохозяйственного производства в 2017 году сократился на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. Показатель аграрных предприятий понизился на 3,9%, показатель хозяйств населения — на 1,2%.

Экспорт украинской сельхозпродукции в 2017 году вырос на 16,3% до 17,8 млрд долл при преобладающей доле сырьевого экспорта зерна и масличных культур.

Доля готовых пищевых продуктов в аграрном экспорте страны в 2017 году составила всего 15,9%. За два месяца этот показатель подрос до 16,6%, но это не отражает потенциал сельского хозяйства Украины.

Одним из важных условий развития перерабатывающей отрасли, кроме благоприятной предпринимательской среды, является обеспечение стабильных поставок сырья по стабильным ценам.

Чтобы аграрии инвестировали в культуры с более высокой добавленной стоимостью, им нужна уверенность в завтрашнем дне, а договоры аренды земли это обеспечить не могут. Необходим свободный рынок пахоты.

В условиях Украины продукцией с более высокой добавленной стоимостью могут стать органичные культуры. Они пользуются стабильным международным спросом и стоят дороже, чем обычная аграрная продукция.

Если в Украине работает 426 органических операторов на почти 290 тыс га, то во Франции их количество достигает 55 тыс и обрабатывают они 1,5 млн га земли. В Болгарии площадь выращивания органических культур за последние пять лет выросла на 310%, в Хорватии за тот же период — на 193%.

Внедрение полноценной частной собственности на сельхозземлю в Украине помогло бы активизировать переход аграриев к органическому производству.

К вопросу о производительности и интенсивности сельскохозяйственного производства: население Украины в 2017 году произвело 43,7% всей аграрной продукции, обрабатывая лишь 30,2% — 8,3 млн га — сельхозземли страны. Это означает, что интенсивность частных хозяйств была выше, чем предприятий.

По урожайности плодовых и ягодных культур в 2017 году частные хозяйства опередили сельскохозяйственные предприятия на 79,4%, по винограду — на 60%.

На основе разницы в урожайности в Украине и странах мира с открытым рынком земли Минагрополитики посчитало, что Украина из-за отсутствия свободного рынка пахоты ежегодно недополучает 3,3 млрд долл.

Надо решать проблему вымирания сел через развитие сельских территорий. Официальные данные говорят о сокращении населения сел за последние три года на 1,2%, но реальное сокращение намного больше. Селяне часто уезжают на работу в города или за границу без перерегистрации места жительства.

В Украине около 7 млн пайщиков и их наследников, которые являются собственниками участков в среднем около 4 га. Учитывая признанное в мире высокое качество украинского чернозема и хорошие климатические условия, этот огромный актив украинского села пока полностью не использован.

С одной стороны, не хватает дешевого финансирования, прежде всего, для начинающих фермеров, с другой — из-за моратория часть паев не обрабатывается, поскольку их владельцы не могут взять кредит под залог земли.

Здесь интересен опыт Польши, которая сумела развить модель семейных ферм и создать рабочие места в сельской местности. При среднем размере фермерского хозяйства около 10 га поляки успешно производят растительные и животные продукты не только для местного рынка, но и на экспорт.

Мораторий означает заморозку действий, его долгосрочное применение не выполняет целей, первоначально поставленных законодателями. Если страна хочет расти намного быстрее, придется задействовать все доступные активы — разумно и со всеми необходимыми предостережениями.