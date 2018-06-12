Кремниевая долина возможностей

Это был один из первых дней в Кремниевой долине. Мы ужинали, а рядом с нами за соседними столиками отдыхали две группы людей.

Обе увлеченно обсуждали разные идеи стартапов. Одни в медицине, другие – в коммуникационных вопросах.

И это был не исключительный случай. Все последующие ужины нас сопровождали другие, но такие же увлеченные группы людей, обсуждающие свое дело.

Они постоянно об этом говорят и непрерывно находятся в этом процессе.

Любовь к своему делу, "горение" за свой бизнес − два основных качества, которыми пропитана культура жизни любого управленца или предпринимателя долины. У нас, к сожалению, это пока редкость.

Принципы без комплексов

С приходом после войны заказов от NASA в Кремниевой долине начинается формирование особого сообщества и новой бизнес культуры, непохожей на весь мир и саму Америку.

Культуры, которая открыта всему новому, стремится создавать глобальное, используя таланты всего мира.

Культуры, для которой главным становится не зарплата и соцпособие, а стартапы, способные взлететь за миллиард по стоимости.

Почему у них так, а у нас даже не приближенно, ответ прост − другие принципы бизнеса. Они в корне отличаются от подходов, которые приняты в традиционном бизнесе и даже в таком быстро и динамично меняющемся, как наш медийный.

За две недели в Америке мы успели объездить Кремниевую долину, офисы Facebook, лабораторию SLAC, встретиться с представителями успешных стартапов, венчурных фондов, Netflix и побывать в офисе Samsung.

Корейцы являются одним из примеров того, как ведущие мировые компании перебрасывают в долину свои инновационные центры.

Для сравнения подходов в образовании даже посетили Стэндфордский университет, который составляет вместе с университетом Berkeley основу интеллектуальной силы самой долины.

По сути, мы находились в эпицентре высокотехнологичных компаний, в которых создается огромное количество инноваций.

Такой себе остров технологической и предпринимательской свободы, который на сегодняшний день во многом диктует нам повестку дня сегодняшнего и завтрашнего. И важно то, что они осознают, что эти инновации сегодня появляются, а уже завтра становятся неактуальными. Понимают, что только небольшая часть из них готова стать взлетающей успешной ракетой.

Осознание выше и создает отличие в принципах бизнеса. Оно заключается в понимании, что главное, что есть там и чего нет здесь, помимо знаний, – это отсутствие комплекса страха ошибиться, комплекса страха быть непонятым.

Их принцип банален – если ты не будешь ничего делать, то у тебя ничего и не получится. И это работает. Если ты уверен в своих силах, если ты понимаешь, что делаешь, то даже ошибившись в первый раз – в следующий раз не ошибешься.

Доказательством тому является количество компаний на квадратный километр там, которые стоят более миллиарда.

Быстрый темп роста изменит экономику мира в целом

Еще 10-15 лет назад компаний стоимостью свыше миллиарда долларов было до двух десятков. Сейчас их количество исчисляется сотнями. К тому же, они постоянно растут.

Наверное, это главное место в мире, где, будучи в таком количестве, они продолжают расти и развиваться.

Также тот факт, что на сегодняшний момент из топ-10 американских компаний девять из них технологические говорит о фокусе развития рынка экономики в целом.

Например, 10 лет назад в топ-10 бизнесов по размеру капитализации компаний мира были преимущественно нефтяные гиганты. Сейчас среди них осталась лишь одна нефтяная.

Посмотрите сами, в топ-10 ведущих мира – AMAZON, Apple, Google, Facebook. И вопрос не только в том, что они так дорого стоят, вопрос в другом − они меняют нашу жизнь в ежедневном режиме: то, что мы делаем и то, как мы делаем.

Становясь трендсетерами в экономике, они меняют бизнесы. Нашим компаниям нужно научиться вдохновляться таким подходом и перенимать их опыт, чтобы наконец-то начать выходить за рамки и системно становиться успешными.

Что у нас не видят, не слышат, не делают

Априори, нужно идти в ногу со временем. И это касается не только технологий, но и порядка ведения бизнеса в целом.

Это то, с чем любой человек из среды бизнеса должен быть согласен целиком и полностью. Также важно в конце концов осознать, что у нас в стране существует две отличные возможности.

Первая – это талантливые люди, и вторая –они пока что стоят не так дорого, как за границей. Но не создавать для них экономические условия, то "этот корабль не взлетит".

Поэтому единственное, что может помочь стране не остаться на обочине новой технологической революции и по сути новой цивилизации – это предпринимательство, создающее рабочие места, которые будут давать возможность драйвить экономику.

Люди тратят – экономика развивается. Все это на сегодняшний момент у нас в стране мы наблюдаем только мелкими островками, да и то во многом вопреки, чем благодаря.

Риск – дело благородное

Несложно предположить, что из-за разных менталитетов люди там и люди здесь очень разные. Они, в отличие от нашего общества, совершенно открыты, у них развита традиция делиться друг с другом своими идеями, новостями, потому что в дискуссии и рождается новое.

Только просят не постить и не твитить, дабы все преждевременно не испортить.

Если мы говорим с фокусом именно на бизнес среду работающих в долине, то в большинстве своем это мелкое предпринимательство.

А объяснение такой массовости до невозможности простое − их чертой характера стало то, что они не боятся рисковать и принимают решения даже на интуитивном уровне.

Вот недавно директор Hewlett-Packard ушла со своей должности для того, чтобы делать собственный стартап.

Нашим людям сложно представить себе, что человек, занимающий такую успешную должность, будет отказываться от нее ради стартапа, в котором она будет мучиться, искать деньги, всех уговаривать в него поверить, и не факт, что он взлетит.

И пока у них это норма, в Украине есть лишь несколько схожих примеров. Да и то, ведь люди сами захотели так меняться, а не потому, что среда способствующая.

И в завершение. В месте, где создаются проекты, предназначенные для всего мира, не могут не мыслить глобально.

Воссоздать долину или ее подобие, как это пытаются сделать во многих странах − бессмысленно. Они слишком оторвались от всего мира и отдаляются от нас с каждым днём (разве что Китай со своим аналогом Кремниевой долины и Израиль с Silicon Wadi).

Но с ней, с долиной, можно и нужно сотрудничать, используя методы и достижения. Поэтому, чтобы нашему бизнесу стать успешным, можно перенять от них самое главное − не бояться изменений и учиться. А дальше всё получится.