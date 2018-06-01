Что общего между кризисом на фондовом рынке и "черной пятницей" в магазинах

Почти год назад Нацбанк разрешил украинцам инвестировать заработанные в Украине средства за рубеж.

С одной стороны, лимит 50 тыс долл в год — довольно небольшая сумма.

Далеко не во всех странах ЕС за эти деньги можно стать счастливым обладателем собственных квадратных метров.

С другой — даже 50 тыс долл можно выгодно вложить, чтобы за несколько лет приумножить капитал. Один из вариантов — покупка акций на иностранных фондовых биржах.

К сожалению, из-за неразвитого фондового рынка в Украине инвестиции в акции вызывают у украинских инвесторов множество опасений. Хотя в мире такие вложения позволяют зарабатывать даже во время кризиса.

Как выбрать лучшее время для покупки акций? Каким акциям отдать предпочтение? Сколько денег вложить в акции одной компании?

Эти вопросы только на первый взгляд кажутся сложными, но даже самые сложные вещи можно объяснить на простых примерах. Предлагаю заменить слово "акции", например, на "рубашки".

Когда покупать

"Черная пятница", которая приходится на последнюю пятницу ноября каждого года, вызывает ажиотаж в торговых сетях. Покупатели готовы скупать все подряд, конечно, подходящего размера, со скидкой 30-50-70-90%.

Особенно если нужную вещь присмотрели давно, а цена на нее "кусалась". Если речь идет о рубашках, то их можно купить не одну, а две-три сразу. Хорошие вещи точно не пропадут! Вероятно, именно ради этого стоило копить деньги весь год?

Но почему как только аналогичные скидки и распродажи случаются на фондовом рынке, большинство инвесторов распродают активы из своих портфелей? Разве акции компаний стали хуже оттого, что цена на них упала?

Когда во время кризиса 2008 года акции JP Morgan подешевели примерно на 80%, инвесторы начали массово от них избавляться, фиксируя миллионные убытки.

Я пошел против рынка и купил акции, заложив квартиру, в которой жил. Я верил в JP Morgan: банк, капитализация которого превышала 200 млрд долл, по-прежнему работал, обслуживал клиентов и выполнял свои обязательства.

Моему примеру последовали только два моих клиента. В результате через девять месяцев стоимость компании превысила докризисные значение, а наша прибыль по итогам года была на уровне 300-400%.

Что покупать

Если проводить аналогию с рубашками, то классические модели — это хорошо, но иногда стоит обратить внимание на новых производителей, на новые бренды. Во всем нужно быть в тренде. Инвестиции — не исключение.

Мы живем в эпоху инновационных технологий, поэтому при выборе объекта для инвестиций я бы особое внимание уделил высокотехнологичным компаниям.

Один из примеров — компания NVIDIA, производитель видеокарт. За последние два года ее капитализация увеличилась на 766% — с 15 млрд долл до 130 млрд долл. Прибыль компании за четыре года выросла на 400%.

NVIDIA стабильно растет: открывает новые рынки сбыта, увеличивает количество клиентов, совершенствует продуктовую линейку. Например, в конце 2017 года именно NVIDIA выпустила самую мощную и самую дорогую видеокарту в мире.

Помог компании и криптовалютный бум: NVIDIA выпускает видеокарты для майнинга криптовалют.

Однако в последнее время акции NVIDIA немного подешевели. Это нормальное явление на фондовом рынке: после активного роста всегда наступает "коррекция", когда некоторые инвесторы решают продать часть акций для получения прибыли.

Я убежден: сейчас самое время покупать акции NVIDIA.

Никто не знает, как долго продлится коррекция и когда стоит заключать сделку, но я "играю в длинную". Средний срок моих инвестиций составляет два-три года, поэтому рано или поздно я все равно получу прибыль.

Сколько покупать

Когда выбран новый объект для инвестиций, на покупку акций конкретной компании я трачу примерно пятую часть суммы, которую готов в нее вложить.

Если акции начали дорожать, я доволен, потому что получил прибыль. Если акции подешевели на 20-30%, я снова доволен — у меня будет возможность докупить акций этой компании со скидкой.

Примечательно, что многие участники фондового рынка считают такую инвестицию провальной и стараются как можно быстрее избавиться от неприбыльного актива, фиксируя убытки.

Где логика? Ведь если сейчас на рубашки моего любимого бренда скидка 10%, то логично купить одну вещь и дождаться распродажи.

Если цена на них снизится наполовину или больше, я куплю еще пару рубашек моего размера. Если скидок не будет или на распродаже не останется моего размера, тогда в моем гардеробе останется только одна любимая вещь.

Сколько денег вкладывать

Мы никогда не знаем, в какой момент на фондовом рынке начнется большая распродажа или произойдет коррекция стоимости акций.

Продать акции на самом пике или купить "на дне" — это, скорее, казино или лотерея, поэтому у меня есть правило: 40-50% средств я держу в кэше. При каждом удобном случае я докупаю ценные бумаги в свой портфель.

Вспомните: торговые сети время от времени предлагают клиентам сезонные скидки. Для таких случаев всегда стоит держать "заначку".

Когда продавать

Все побежали и я побежал. Все покупают и я купил. Все продают и я продаю. Знакомо? Миром руководят страх и жадность, а не здравый смысл. Эффект толпы еще никогда никому ничего хорошего не принес.

Один из главных законов психоанализа в сфере инвестиций гласит: у каждого инвестора должна быть собственная философия. Мой принцип: покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Распродажи не вечны, а новая коллекция поступит в продажу уже по новым ценам.