Безопасный переход на электроотопление: 5 советов для мэров

В конце марта горсовет Каменского (город с 230 тыс. населения в Днепропетровской области) принял решение отказаться от центрального отопления.

Из-за долгов местной ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" за газ и частых проблем с теплоснабжением городские власти инициировали переход Каменского на электроотопление. Причем всего лишь за 6 месяцев.

Город хочет за свои и привлеченные средства усилить внутридомовые сети. Бюджетникам и малообеспеченным людям обещают помочь с покупкой электрокотлов.

Однако в этой спешке на второй план откладывается едва ли не самая важная деталь - электрические сети города невозможно усилить и обновить за столь сжатые сроки.

Если перевести на "розетку" даже половину города к следующей зиме - сети не выдержат. И вероятные перебои в электроснабжении создадут массу проблем для жителей и головную боль для властей.

Конечно, перейти на более выгодный для города вариант отопления, будь то электроэнергия, газ, биогаз или пеллеты, можно.

Но все это нужно делать по четкому сценарию, где все действия согласованы заранее, а также есть понимание времени и бюджета на подобный проект.

По итогу в Каменском городские власти прислушались к советам энергетиков и заказали разработку технико-экономического обоснования (ТЭО), которое будет готово в июле 2018 года и даст ответы на все вопросы.

Избежать наиболее сложных проблем в будущем достаточно легко. Для этого предлагаю воспользоваться несколькими советами, которые сделают работу мэров легче, а горожане будут знать, что их ждет в ближайший отопительный сезон.

Итак, что нужно делать:

1. Заказать/актуализировать тепловую схему города.

Схема покажет городу места, где использование теплотрасс эффективно, а где убыточно. Можно выполнить производственно-экономический анализ существующей системы отопления в разрезе котельных/ тепловых районов и проранжировать их по убыточности.

В ряде случаев центральное, действительно, лучше заменить индивидуальным отоплением.

Газ, электроэнергия, пеллеты – что лучше город выбирает для себя сам. Например, в Павлограде уже разработана такая схема.

По ней город частично останется на центральном отоплении от своих котелен, и частично перейдет на индивидуальное отопление.

Причем там будет комбинированный подход – с использованием пеллет, газа и электроэнергии. Стоит тепловая схема от 200 тыс. до 1 млн грн, срок подготовки 2-5 месяцев (зависит от масштаба).

2. Принять решение по децентрализации отопления на сессии горсовета.

Горсовет прежде всего должен оценить текущую ситуацию с отоплением, продумать план действий, принять взвешенное решение и лишь потом переходить к конкретным действиям.

Однако не стоит рассчитывать на то, что все можно сделать за полгода до нового отопительного сезона. Более правильно запланировать переход на индивидуальное отопление в несколько этапов – минимум на 2-3 года.

3. Согласовать план действий со всеми участниками процесса.

Мэрия, теплосеть, облэнерго и др. – это все, кто непосредственно отвечает за стабильность предоставления коммунальных услуг жителям. Поэтому все участники процесса должны действовать скоординировано. Планы и действия нужно постоянно обсуждать на уровне представителей теплосетей, облэнерго и даже населением. В случае с электроотоплением необходимы большие затраты на усиление сетей.

Сегодня существует единственный законный механизм реализации данной задачи – заказать технические условия у облэнерго.

Без проведения всех необходимых работ город рискует полностью остаться без электроэнергии с началом морозов. И никакое количество аварийных бригад с проблемой не справится.

4. Найти источники финансирования.

Переход на индивидуальное отопление потребует существенных вложений. Из бюджета города мэры чаще всего выделяют средства для малоимущих жителей, а также на бюджетную сферу.

Кстати, для бюджетных учреждений эффективно привлечение частных инвесторов, которые на конкурсной основе покупают контракты на обеспечение автономного электроотопления.

А вот населению придется заплатить за присоединяемую дополнительную мощность (от 3 до 5 тыс. грн в зависимости от жилья).

Согласно закону Украины "О рынке электрической энергии", подключение дополнительной мощности осуществляется именно за счет заказчика.

Также нужно покупать электроотопительное оборудование (от 3 до 20 тыс. грн), которое с текущего года ОСМД могут приобретать на льготных условиях по государственной программе "теплые кредиты".

5. Активно разъяснять детали проекта людям.

Жители любого города хотят понимать, как комфортно пройти отопительный сезон. И здесь очень большая ответственность властей перед соблазном пообещать решить проблему по щелчку пальцев.

Например, горожане должны четко знать, что процесс займет от 2 до 3 лет.

Соответственно, переход на электроотопление возможен в следующей пропорции: 15% населения в первый год, еще 35% во второй год, а в третий - оставшиеся 50%.

Хорошо, если для каждого дома будет закреплена дата отключения центрального отопления и, соответственно, перехода на электрическое.

В Украине уже есть позитивные примеры ухода от центрального отопления – Трускавец, Новогродовка и др.

Во всех случаях мэры закрыли вопрос дотирования долгов за газ из бюджета, а также забыли о понятии "отопительный сезон" и подготовки к нему. В то же время население получило качественное, удобное и более дешевое отопление.