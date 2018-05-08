Выйти из комы, или Зачем нам нужен RAB-тариф

В последние годы медиа стали активно использовать понятия smart city, "урбанистика", "городское планирование".

После массовой застройки крупных городов, когда людей лишили придомовых территорий, горожане стали интересоваться их планированием и развитием.

Появились волонтеры, которые обустраивают публичные пространства.

Такая активность — хороший показатель, но пока это касается только видимой части города. Как директор водоканала я оцениваю привлекательность городов с точки зрения их "начинки": состояния водоканала, труб, дорог, теплосетей.

Эти вопросы гораздо сложнее, чем публичные пространства, и пока собирают только узкоспециализированную аудиторию. После того как я стал писать колонки для "Экономической правды", все чаще незнакомые люди стали спрашивать: "Вот вы пишите про свой водоканал, а что с другими?".

Поэтому я решил чуть больше рассказать про то, как Житомирскому водоканалу удалось получить деньги на модернизацию. С чего все началось? В 2017 году был принят ряд важных законов, которые заложили основу для качественного улучшения ситуации в жилищно-коммунальном секторе.

Эти законы — о взаимоотношениях поставщиков услуг и пользователей, коммерческом учете, жилищно-коммунальных услугах, питьевой воде, энергоэффективности — организуют некий ландшафт для реформы ЖКХ.

Реформы всегда требуют денег. Где их взять? Принятые законы о стандартах ЖКХ — только первый шаг. Вторым шагом должны стать законы, которые обеспечат инвестиционную привлекательность этой индустрии.

Кредиты на модернизацию городской инфраструктуры выделяют международные финансовые институции, в частности Мировой банк.

Чтобы наша индустрия стала интересна внешнему инвестору, необходимо закрепить RAB-тариф. Тогда может появиться не один инвестор, а целый пул, из которого можно будет выбрать самый привлекательный вариант.

Что такое RAB тариф

Эта аббревиатура расшифровывается как Regulatory Asset Base — регулируемая база инвестированного капитала, которая предусматривает рост дохода в зависимости от размеров инвестирования.

Эта методика расчета тарифов зарекомендовала себя в европейских странах как прогрессивная альтернатива устаревшей формуле "затраты+", которая ранее действовала в Европе и которая все еще работает в Украине.

Дискуссии о необходимости внедрения RAB-тарифа в нашей стране начались давно в связи с состоянием энергосетей.

Действующая в Украине около двадцати лет система образования тарифов не стимулирует облэнерго к сокращению расходов и проведению модернизации, а приводит к раздуванию расходов, так как норма доходности энергокомпаний утверждается на уровне нескольких процентов от общих затрат предприятия.

Логика такова: чем выше затраты, тем выше доход.

Столкнувшись с этой проблемой еще в 1990-х, сначала Британия, а затем и другие страны Европы отказались от системы "затраты+" и разработали RAB-регулирование, которое призвано стимулировать компании к модернизации инфраструктуры и повышению эффективности расходов.

Как работает система

Для инфраструктурных объектов на долгосрочный период, пять-восемь лет, устанавливается определенный уровень доходности. Получив этот гарантированный уровень прибыли, компания будет заинтересована снижать свои эксплуатационные расходы и сможет привлекать финансирование под инвестиционные проекты, используя, в том числе, кредитные средства.

Принятие такого тарифа для энергетических компаний, поставщиков воды и тепла упростит поиск инвестиций и ускорит модернизацию городской инфраструктуры, от чего выиграют и жители, и бизнес, и политики.

Хотя такая методика расчета тарифов пока не утверждена, процесс модернизации уже идет полным ходом. Мировой банк и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали программу Urban Infrastructure Project-2.

В рамках программы десять украинских городов получили по 0,5 млрд долл средств на модернизацию водоканалов и теплосетей. Указанные заемные деньги города-участники программы должны вернуть до 2033 года.

Для этого тариф должен оставаться стабильным до 2033 года. Разница, которая получается после установки энергоэффективного тарифа, является теми гарантированными деньгами, которые возвращаются кредитодателю.

После 2033 года, когда кредит уже выплачен, может идти речь о снижении тарифа для населения. Именно поэтому намнужен закон о RAB-тарифе, который гарантирует возврат инвестиций.

Где наша индустрия сейчас? Сейчас мы переживаем стадию перехода из советской дотационной и централизованный системы управления коммунальной инфраструктурой в децентрализованную и коммерчески обоснованную. С такими проблемами сталкивались все постсоветские страны. Каждая страна решала их в зависимости от своего бюджета.

Например, у постсоветского Азербайджана была еще более серьезная проблема с инфраструктурой, чем у Украины. Десять лет назад там не было ни нормальной воды, ни канализации. Все решило большое количество денег.

Азербайджанцы наняли ведущих экспертов и проектные команды из Германии, Англии и Испании. Они пришли со своими технологиями и разработали проекты. Азербайджанцы запустили производство труб, остальное — импортировали. При этом они строили на сложном рельефе, в горах.

У нас основная проблема — нет денег на обновление ЖКХ. Экспертную помощь городам в написании документов оказывают специалисты Мирового банка. Если у водоканалов есть англоговорящие специалисты, готовые участвовать в проектах Мирового банка, — это большое везение.

К маленьким городам очередь на модернизацию дойдет нескоро. На месте городских голов я бы уже сейчас начинал активно привлекать молодежь с техническим образованием и знанием английского языка.

Мы в Ассоциации водоканалов определили, каких технических компетенций нам не хватает, и ищем возможности для обучения несколько десятков инженеров за рубежом. Позже они смогут обучить других специалистов.

Без новых законов, актуальных знаний и финансовых инструментов вывести ЖКХ из постсоветской комы нам вряд ли не удастся.