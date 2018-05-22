Как украинцев хотят заставить платить долги ОРДЛО и олигархов

Націоналізація збитків, приватизація прибутків.

Це улюблений бізнес олігархів, які отримуючи лояльність політиків та чиновників, знову і знову вішають свої борги на державу. Інша справа, прибутки — це святе, приватна власність.

Найяскравіший приклад останнього часу такої націоналізації збитків — це комерційні кредити Ахметова.

У 2010-2013 роках компанія ДТЕК наростила свій борговий портфель майже до 3 млрд дол. Більшість кредитів були у валюті, а великі позики надавали ще і російські банки: Газпромбанк, ВТБ Капітал, Сбербанк Росії.

У той же час, в тому числі і за кредитні кошти, ДТЕК активно скуповував на "приватизації для своїх" українську енергетику. Так, сьогодні компанії Ахметова належить 85% видобування всього українського вугілля та 80% підприємств теплової генерації.

Але коли гривня девальвувала з 8 грн за долар до 26, то ставленик президента, голова НКРЕКП Дмитро Вовк, придумав тарифну формулу "Роттердам+".

Тепер всі українці зростаючими тарифами вирішують проблему валютних боргів приватної компанії ДТЕК, за які та скупила українську енергетику. Натомість Ахметов і далі продовжує підніматись у рейтингах мільярдерів.

Нова націоналізація збитків?

Купівля та оплата електроенергії відбувається по ланцюжку "Споживач — Обленерго — ДП "Енергоринок" — Генерація".

Більшість обленерго є приватними і це їх бізнес — збирати гроші із споживачів та вчасно оплачувати за електроенергію "Енергоринку". Бізнес банків — повертати видані кредити.

Проте, судячи з того, як олігархи воювали за ці обленерго, бізнес дуже привабливий.

До того ж, недавно уряд Гройсмана направив до парламенту законопроект №8253, яким пропонується оплатити всі борги приватних обленерго перед державним підприємством "Енергоринок" бюджетними грошима та додатковим підвищенням тарифів для споживачів.

Чому виникали борги

Як ми знаємо, до лютого-березня 2017 року ішла активна торгівля із тимчасово окупованими територіями (ОРДЛО). Поставки електроенергії до ОРЛО ішли до квітня 2017, а до ОРДО до липня 2017 року.

Неодноразово лунали твердження, що ця торгівля із окупованими територіями є дуже вигідною. Зокрема такі твердження були і від представників компанії ДТЕК.

Але чи вигідно це було для держави та громадян України?

Ще з 2014 року у Донецькій та Луганській областях почали накопичуватися борги за електроенергію. Частково на це були об'єктивні причини, але плодилися і штучні схеми неплатежів. Дехто вже розумів, що можна не платити і у майбутньому просто списати борги за рахунок держави.

Так, шахти компанії ДТЕК "Ровенькиантрацит" та "Свердловантрацит" ще навесні 2016 року, коли тільки вперше заговорили про можливе списання, перестали платити ТОВ "Луганське Енергетичне Обєднання" ("ЛЕО") за поставлену електроенергію.

Хоча саме тоді навесні 2016 року ввели формулу "Роттердам+" і всі українці оплачували те вугілля із ОРДЛО за "роттердамськими" цінами. Але за електроенергію шахти не платили.

Перестав платити за електроенергію Алчевський металургійний комбінат (входить у ІСД, борг 871 млн грн), Краснодонвугілля (входить у Метінвест Ахметова, борг 157 млн грн). Хоча тоді ці підприємства працювали, виробляли продукцію, вели бізнес, отримували відшкодування ПДВ з українського бюджету.

Відповідно наростав борг і енергопостачальної компанії ТОВ "ЛЕО" перед ДП "Енергоринок".

ТОВ "ЛЕО" ще з літа 2016 року закликали на державному рівні припинити постачання електроенергії на тимчасово окуповані території. Але урядовці Ігор Насалик, Володимир Кістіон, Володимир Гройсман і президент Петро Порошенко фактично не реагували на ці звернення. Електроенергія і далі постачалася, а борги нарощувалися.

Найбільші боржники за електроенергію

Станом на 1 квітня 2018 року заборгованість всіх обленерго перед "Енергоринком" становила 29,6 млрд грн. Частина цього боргу є явно схемною, а відповідні фінансово-промислові групи, безумовно, мають можливість оплатити ці борги. Але хочуть націоналізувати збитки.

Найбільшим боржником перед Енергоринком є ДП "Регіональні електричні мережі", яке поставляє електроенергію на державні шахти. Законопроектом передбачається, що цей борг держпідприємства буде погашатися за рахунок державного бюджету.

Другим найбільшим боржником перед ДП "Енергоринок" є група ДТЕК. П'ять обленерго, що входять у холдинг Ахметова, сумарно заборгували державному підприємству "Енергоринок" понад 7 млрд грн. Але цим законопроектом передбачається, що і ці приватні борги будуть погашені за рахунок державного бюджету.

Боржник Донецькобленерго (ДТЕК) 5 207 млн грн ПЕМ Енерговугілля (ДТЕК) 1 248 млн грн Дніпрообленерго (ДТЕК) 296 млн грн Київенерго (ДТЕК) 228 млн грн Високовольтні мережі (ДТЕК) 34 млн грн Загальний борг групи ДТЕК перед ДП "Енергоринок" 7 013 млн грн

* борг ДП "Енергоринок" перед генеруючими компаніями групи ДТЕК становить приблизно 4 млрд грн

Всього законопроектом передбачається, що обленерго, більшість із яких є приватними, отримають з державного бюджету державну підтримку на рівні 10,9 млрд грн. А найбільшими отримувачами державної підтримки — на суму 7 млрд грн — будуть обленерго групи ДТЕК, власником яких є найбагатший український олігарх Ахметов.

Я вважаю це абсурдним та недопустимим із декількох причин.

По-перше, приватні обленерго — це приватний бізнес. Приватний бізнес має самостійно нести ризики, добиватися виконання договорів та платежів, а не вішати всі свої приватні борги на державу.

По-друге, якщо групі Ахметову було вигідно торгувати із тимчасово окупованими територіями, то вона мають взяти на себе не тільки вигоди, але і збитки від такої торгівлі.

По-третє, у серпні 2017 року СКМ докупив на приватизації 25% акцій Київенерго, Дніпрообленерго та Донецькобленерго. Про всі борги тих компаній тоді було відомо і це було враховано у ціні акцій, яка була очевидно низькою.

Група Ахметова добровільно купила ці акції і до їх низької ціни у тому числі призвели борги підприємства. Тепер ці борги — це приватна справа приватної компанії.

Прикриваючись війною, оплатимо "мирні" борги олігархів?

Цікаво, що цим законопроектом пропонується також оплатити борги обленерго, які взагалі не мають ніякого відношення до зони АТО, військових дій та тимчасово окупованих територій.

Наприклад, за рахунок державного бюджету пропонується надати підтримку та погасити такі борги приватних обленерго перед ДП Енергоринок:

— Одесаобленерго, Чернівціобленерго, Херсонобленерго, Київобленерго (група VS Energy, належить росіянам Олександру Бабакову, Євгенію Гіннеру та Михайлу Воєводіну) – цій групі із бюджету пропонують виділити сумарно 788 млн грн;

— Дніпрообленерго, Київенерго (належить ДТЕК Ахметова) — пропонується державна підтримка у розмірі 524 млн грн;

— Закарпаттяобленерго (належить лідерам Оппоблоку Юрію Бойку та Сергію Льовочкіну) — 150 млн грн;

— Вінницяобленерго (належить Костянтину Григоришну та інвесткомпанії ICU) — 77 млн грн;

— Львівобленерго, Прикарпаттяобленерго (належить братам Суркісам) – 69 млн грн.;

Стимулюємо нові борги, схеми, неплатежі?

Ще одним цікавим моментом є те, що законопроект мотивує наступні неплатежі та борги. Адже ним передбачено, що всі борги, які будуть утворюватися до 1 січня 2020 року, будуть погашатися за рахунок спеціальної надбавки до тарифів.

А це означатиме нове зростання тарифів на електроенергію.

Тобто автори законопроекту вже зараз натякають, що можна не працювати над платіжною дисципліною, а навпаки можна наплодити боргів і вони погасяться кимось іншим.

Пропонується, що кожен рік у тарифи споживачам на погашення майбутніх боргів обленерго має закладатися 300 млн грн, а сумарно за 5 років у тариф буде закладено додатково 1,5 млрд грн.

Якщо держава вже сьогодні каже, що за рахунок споживачів погасить чиїсь приватні борги та неплатежі, то такі борги гарантовано з’являться. Ну хто ж буде втрачати таку казкову можливість?

Наприклад, яке відношення має хлібзавод у Чернігівській області до неплатежів якогось приватного обленерго? Невідомо.

Звісно, розмазувати такі приватні борги обленерго на усіх споживачів у вигляді нового підвищення тарифів є повним абсурдом.

Пропозиції

Я закликаю депутатів не підтримувати цей законопроект, який передбачає, що неоплату електроенергії окупованих територій та борги приватних компаній олігархів повісять на державний бюджет та на усіх споживачів новим підвищенням тарифів.

Є альтернативний варіант.

По-перше, держава погашає борги державних шахт та ДП "Регіональні електричні мережі" (10 млрд грн).

По-друге, обленерго групи ДТЕК винні ДП "Енергоринок" 7 млрд грн. А ДП "Енергоринок" винен генеруючим компаніям групи ДТЕК 4 млрд грн.

Відбувається взаємозалік боргу між компаніями, що входять в одну групу. Решту 3 млрд грн групи ДТЕК оплачує грошима, які ідуть на погашення боргів іншим генеруючим компаніям.

По-третє, потрібно розбиратися у природі боргів, а не щедро списувати усе підряд, навіть схемні неплатежі. Також борги можна розділити: по населенню — оплачує держава, боргами підприємств займаються самі обленерго.

По-четверте, якщо держава гасить борги приватних обленерго, то у власність держави переходить частина акцій таких компаній (по аналогії з націоналізацією проблемних комерційних банків).

Схоже, це буде один із найбільших лоббістських комерційних законопроектів цього скликання.

Але, вважаю, що багаторічну годівницю олігархів по націоналізації збитків та приватизації прибутків потрібно закривати. Не ті люди потребують державної підтримки.