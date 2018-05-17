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Газа много не бывает: сколько Украина сможет добывать в 2020 году

Газа много не бывает: сколько Украина сможет добывать в 2020 году

В секторе добычи газа царит стагнация, но есть надежда на лучшее. Государство приняло ряд законодательных изменений, которые позволят сломать негативный тренд. (укр)
Четверг, 17 мая 2018, 17:15
Александр Мартыненко
руководитель подразделения по финансовому анализу компаний небанковского сектора ICU

Як повідомив "Укртрансгаз", за перші чотири місяці 2018 року виробництво природного газу в Україні знизилося на 1% рік до року до 6,77 млрд куб м.

Дається взнаки негативний вплив зарегульованості галузі.

Стрибки у ставках плати за користування надрами, бюрократія і труднощі дозвільної системи налякали інвестиції у капіталомістке виробництво.

Стає дедалі складніше стримувати природний спад видобутку на українських родовищах, більшість з яких мають довгий термін експлуатації.

В останні місяці державне регулювання нафтогазодобувної галузі зазнало кардинальних позитивних змін, що може пожвавити бізнес вже у 2018 році.

За оцінками Асоціації газовидобувних компаній України, об'єм буріння може зрости на 35%. Загалом асоціація очікує зростання видобутку газу на 7% до майже 22 млрд куб м у 2018 році. Прогноз вельми оптимістичний, але він реалістичний.

Наші очікування обережніші: видобуток газу у 2018 році може зрости на 4-6% до 21,3-21,7 млрд куб м. Якщо ж дерегуляція стане стійким трендом, зростання обсягів може значно прискоритися і досягти 25-26 млрд куб м у 2020 році.

Видобуток природного газу в Україні, млрд куб м

 
Джерело: "Енергобізнес", ICU

Зміна правил гри

За останні чотири-п'ять місяців були ухвалені важливі для галузі законодавчі зміни. Перш за все, у грудні 2017 року були знижені ставки ренти на видобуток газу з 29% до 12% для свердловин глибиною до 5 тис м і з 14% до 6% — для свердловин глибиною понад 5 тис м. Нові ставки закріплені до 2023 року.

Важливе значення має і децентралізація ренти. З 2018 року 5% сплаченої компаніями газовидобувного сектору ренти будуть спрямовуватися у місцеві бюджети. Це мотивуватиме місцеву владу більш прихильно ставитися до надання газовидобувним компаніям дозволів — включно з відведенням земель.

Також протягом першого кварталу 2018 року Кабмін і Верховна Рада ухвалили низку актів, які суттєво спростили правила розробки нафтогазових родовищ, полегшили доступ до ділянок і зменшили кількість дозвільних документів.

Усі ці зміни збільшили привабливість нафтогазової галузі для інвестицій. Це не тільки допоможе зростанню об'ємів видобувних робіт, а й сприятиме приходу в Україну великих гравців галузі з новими технологіями і кращими практиками.

Проте інвестори, перш ніж починати вкладати у сектор значні кошти, хочуть переконатися в ефективності цих змін. Для цього державі необхідно продовжувати дерегуляцію, налагоджувати прозору систему аукціонів при видачі ліцензій, модернізувати закони і Кодекс про надра відповідно до європейських норм.

Проблеми державних компаній

Державні компанії продовжують відігравати вирішальну роль у газовидобуванні.

Зміни в регулюванні внутрішніх цін на газ дозволили "Нафтогазу" збільшити фінансування видобутку. Однак через низьку ефективність державного управління, складні відносини з регулювальними органами і місцевими радами державні компанії нарощують видобуток з великими труднощами.

Добовий видобуток газу державними компаніями, млн куб м

 
Джерело: "Укртрансгаз"

Частка виробничої філії "Нафтогазу" ПАТ "Укргазвидобування", УГВ, перевищує 73% у загальному об'ємі видобування газу в Україні. У 2018 році УГВ планує збільшити об'єм видобутку газу на 600 млн куб м або на 3% до 15,9 млрд куб м.

Компанія орієнтується на амбітну "Програму 20/20", за якою видобування повинно зрости на 4,7 млрд куб м до 20 млрд куб м у 2020 році. Проте успішність такої мети викликає все більше сумнівів: компанія не встигає виконувати план з буріння.

Спостерігачі відзначають надто повільне залучення зовнішніх підрядників, зокрема, іноземних сервісних компаній із сучасним буровим обладнанням.

На початку 2018 року УГВ оголосила про зниження виробничого плану на 3%, звинувативши при цьому Полтавську обласну раду у небажанні видавати спеціальні дозволи на користування надрами.

Тим не менше, завдяки реформі цін на газ і покращенню фінансового стану "Нафтогазу" УГВ має набагато більше можливостей для інвестування у виробництво. У 2018 році на це передбачено витратити близько 1 млрд дол порівняно з 200-250 млн дол у 2015-2016 роках.

У другого найбільшого виробника газу, "Укрнафти", через брак інвестицій у розвідку і буріння об'єми видобутку продовжують зменшуватися, незважаючи на підвищення цін на нафту у 2017 році. Тоді падіння видобутку, на 14,8%, майже збіглося з природним падінням на 15%, що свідчить про недостатні об'єми буріння.

Погоджувальні перепони, з якими зіткнулася "Укрнафта", стали для неї більш болісними, ніж для УГВ. "Укрнафта" зазнала значних втрат через блокування процесу надання спеціальних дозволів на шести продуктивних родовищах.

Компанія вважає можливим збільшити капіталовкладення у виробництво з 0,6 млрд грн до 3,1 млрд грн за умови високих цін на нафту у 2018 році.

Однак хронічний брак інвестицій у видобуток може ускладнити навіть стабілізацію його обсягів. У 2018 році середньомісячний добовий об'єм видобутку газу компанією знижується, квітневе падіння становить 6% з початку 2018 року.

Внесок приватних компаній

Поки державний сектор з потугами нарощує виробництво, роль приватного сектору зростає. У 2017 році частка приватного сегменту у загальному обсязі видобутку газу становила лише 20%, але за 2015-2017 роки виробництво виросло на 6% порівняно з 2% зростання виробництва у державному сегменті.

Саме приватні гравці можуть забезпечити більшу частину додаткових кубометрів у 2018 році. Якщо ключовим приватним компаніям вдасться реалізувати свої амбітні плани, їх частка у загальному виробництві може збільшитися до 25-30% у 2020 році, а видобуток — зрости на 45-70% до річних 6,3-7 млрд куб м.

Видобуток газу приватними компаніями України, 2017 рік

 
Джерело: "Енергобізнес", ICU

Добовий видобуток газу приватними компаніями, млн куб м

 
Джерело: "Укртрансгаз"

Найбільший приватний гравець, "ДТЕК Нафтогаз", планує збільшити видобуток газу з нинішніх 1,65 млрд куб м до 3 млрд куб м на рік до 2020 року. У 2017 році компанія пробурила одну свердловину, почала буріння другої, реконструювала Мачухську установку підготовки газу, інтенсифікувала ремонт свердловин.

Компанія планує щорічно вводити в експлуатацію три-чотири свердловини, кожна з яких може дати 50-100 млн куб м газу у перший експлуатаційний рік.

Друга за обсягами приватна компанія, Burisma Holdings, пробурила у 2017 році 16 свердловин. Втім, у 2017 році видобуток знизився на 11% до 0,9 млрд куб м, хоча компанія планувала збільшити видобуток до 1,5 млрд куб м. У 2018 році компанія має намір пробурити 16 свердловин, інвестувавши у виробництво 150 млн дол.

Третій за величиною виробник, ПАТ "Нафтобуріння", у 2017 році збільшив видобуток у півтора разу до 390 млн куб м. Компанія одночасно бурила три свердловини. У 2018 році вона планує збільшити виробництво на 50%.

Інші приватні гравці — Smart Energy, Geo Alliance, JKX Oil & Gas — у 2018 році теж мають шанси значно підвищити об'єми видобутку газу.

Отже, існують усі передумови для того, щоб українські компанії зламали поточний негативний тренд. Звичайно, є високі ризики, що виробники не матимуть достатньо часу для суттєвого нарощування виробництва у 2018 році. Проте цілком імовірно, що ми побачимо стрімке зростання галузі у наступні два-три роки.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
газ Укргаздобыча Нафтогаз Укртрансгаз
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