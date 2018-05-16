Большой мир смотрит на нас

Усі знають, що до Києва найкраще приїздити в травні, коли тут по-весняному тепло і сонячно, коли квітнуть каштани та бузок, перетворюючи вечірнє повітря на нектар.

Уже другий рік поспіль про травневі принади столиці України мають змогу дізнатися сотні тисяч гостей з усього світу.

У 2017-му це були фанати пісенного конкурсу "Євробачення", у 2018-му — фанати футболу.

Зовсім скоро, 26 травня, на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зіграють іспанський "Реал" та британський "Ліверпуль".

Для Києва й України знову відкривається можливість заявити про себе на весь світ, покращити власну репутацію, привабити ще більше гостей.

Ці три травневі дні довгого вікенду 25–27 травня стануть своєрідним іспитом, який важливо скласти на високий бал.

Київська міська адміністрація очікує близько 120 тис. туристів, з яких 80–100 тис. мають приїхати з-за кордону.

Прогнозують, що телевізійну трансляцію матчу дивитиметься більше 300 млн уболівальників по всьому світу.

Крім чоловічого та жіночого фіналів Ліги чемпіонів, має відбутися матч усіх зірок, на який до Києва приїдуть відомі футболісти. А там де зірки — там і журналісти, і увага всього світу.

Закінчиться довгий вікенд святкуванням дня Києва.

Звичайно, ці події будуть не про Україну, а про футбол. Утім сотні тисяч гостей та світові ЗМІ — потужне джерело інформації, яка або додасть плюсів у нашу репутаційну карму, або ні.

Чому нам важливо зіграти на висоті?

По-перше, якщо ми хочемо приваблювати туристів, нам потрібно доводити нашу українську гостинність, толерантність та професіоналізм у питаннях організації таких подій.

Це стосується і безпеки, і рівня сервісу, і розвитку інфраструктури, і цін. Поки ми продемонстрували лише українську підприємливість, підвищивши ціни на оренду житла, про що розповідають футбольні фанати, які хотіли приїхати до Києва.

Про це Інтернетом навіть ширяться анекдоти. Тим часом уболівальники "Ліверпуля" вже дізналися про акцію Kyiv Free Couch (і повідомили про це іншим через власну газету).

Суть акції — можливість безкоштовно зупинитися в домівках гостинних киян, які погоджуються прийняти глядачів матчу на ночівлю після фіналу.

Самі вболівальники оцінюють цей крок дуже позитивно, а отже, ми вже маємо хоч невеликий, але плюс для іміджу країни.

До речі, саме фанати "Ліверпуля" відомі тим, що активно підтримують свою команду. Чого лише варта історія, коли фани всі разом заспівали гімн команди You’ll never walk alone під час фіналу Ліги чемпіонів 2005 року в Стамбулі.

Після першого тайму, в якому вигравав "Мілан" з рахунком 3:0 на користь італійців, гравці "Ліверпуля" у перерві почули, як їхні фанати заспівали гімн команди. Це настільки надихнуло гравців, що вже на початку другого тайму "Ліверпуль" забив три голи.

Цікаво й те, що серед європейських футбольних команд лише в "Ліверпуля" сформувалася така унікальна культура вболівальників.

Крім уболівальників з квитками, до міст, де відбуваються матчі, приїздить ще декілька десятків тисяч фанів, які дивляться матч у фан-зонах, біля стадіонів або в навколишніх пабах.

По-друге, до нас приїдуть не просто більш ніж 120 тис. фанатів, до нас завітають більше 120 тис. творців і розповсюджувачів контенту, які фотографуватимуть, публікуватимуть дописи та відгуки в соцмережах, обговорюватимуть і ділитимуться тим, що побачать у Києві.

Це певного роду незалежні ЗМІ, які здатні вплинути на імідж нашої столиці та країни в цілому.

Адже приймаючи рішення, ми покладаємося радше на відгуки інших людей/користувачів/клієнтів, ніж на інформацію з офіційних джерел.

До того ж, за прогнозами, трансляцію матчів дивитимуться сотні мільйонів глядачів. Наприклад, фінал 2016 року подивилися близько 300 млн уболівальників з понад 200 країн світу.

До телевізійної аудиторії додасться й онлайн. Згідно з даними про фінали 2014 та 2015 років, кількість дописів у соцмережах щодо фіналу нараховувала сотні мільйонів.

Це величезна аудиторія, частина якої цікавитиметься нашою країною, тому важливо справити гарне враження.

І по-третє, ці дні будуть важкими і спекотними для організаторів незалежно від температури повітря.

Така кількість футбольних фанатів в одному місці — гарантія емоційно зарядженої атмосфери.

За нами, без сумніву, пильно слідкуватимуть північні сусіди, які радо скористаються будь-якими нашими невдачами.

Також треба бути готовими до того, що світові ЗМІ порівнюватимуть проведення фіналу УЄФА в Україні з фінальним етапом чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у червні в Росії.

Нашу країну знову можуть поставити на один рівень з РФ, якщо не будемо на висоті та не покажемо європейський рівень, якого прагнемо, у всьому.

Ми ризикуємо в очах європейців стати однією з пострадянських держав, які мало чим відрізняються від Росії і зрештою, однакові ментально.

Наразі маємо репутаційну перевагу, оскільки коли європейські вболівальники в інформаційному просторі обговорюють і коментують фінал в Україні, то головна їхня тема — квитки та як їх дістати.

Головна ж тема при обговорені фіналу в Росії — безпека, оскільки фанів турбує рівень агресії, гомофобії та нетерпимості в цій країні.

Більшість з них насторожено ставляться до угруповань козаків, яким законом дозволено слідкувати за порядком на вулицях без поліції.

Отже, у травні на нас чекають змагання і на футбольному, і на інформаційному полях.

Бажаю організаторам успіху і сил гідно скласти цей іспит. Сподіваємося, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018, як і знаменитий матч фіналу-2005 у Стамбулі, увійде в історію під назвою "Київське диво" і також вважатиметься одним з найкращих матчів в історії турніру.