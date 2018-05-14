Десять месяцев от старта реформы рынка электроэнергии: время определяться

Реформа ринку електроенергії стартувала в червні 2017 року, коли був прийнятий закон "Про ринок електричної енергії". Наразі вона знаходиться в активній фазі.

На відміну від багатьох інших реформ, ця має дуже жорсткі дедлайни по окремим етапам впровадження, які є обов’язковими умовами успішності ринкових перетворень.

У результаті реформування всі бізнес-процеси на ринку електроенергії повинні зазнати масштабної трансформації через зміну нормативної бази.

Половину часового ліміту, відведеного на перехідний період до початку роботи нової моделі ринку електроенергії (липень 2019 року), вже спливло і можна підвести перші підсумки.

Драйвери реформ визначені – драйву поки немає

Найбільш неочікуваним викликом реформи і водночас найбільшим розчаруванням стала неспроможність провести ротацію комісіонерів у встановлені законом терміни.

Перманентні збої в роботі регулятора, починаючи з листопада 2017 року, продовжуються до сьогоднішнього часу та стали відвертим додатковим бар’єром.

Регулятор, який мав стати головним драйвером реформ, ним не став.

Інші спеціальні органи, створені для координації та імплементації реформи, теж ще не набрали "проектної потужності", а багато важливих та визначальних деталей ринкових перетворень залишаються поза їх увагою та впливом.

У квітні 2018 року був створений черговий орган - координаційна рада з реформ в галузі паливно-енергетичного комплексу при Кабміні.

Це вже третій орган на ряду з координаційним центром по забезпеченню впровадження нової моделі ринку електроенергії та проектним офісом по імплементації реформи ринку електроенергії.

Низький рівень взаємодії державних органів і всіх зацікавлених сторін, включаючи учасників ринку електроенергії, сьогодні залишається основним гальмом на шляху своєчасного та якісного проведення реформи.

Вторинне законодавство: дедлайни проти якості

У рамках реформи повинно бути прийнято понад 100 нормативних актів.

Ключові документи - "Правила ринку", "Правила ринку "на добу вперед" і внутрішньоденного ринку", "Правила роздрібного ринку", "Кодекс системи передачі", "Кодекс системи розподілу", "Кодекс комерційного обліку" - прийняті 14 березня на засіданні НКРЕКУ.

Перед цим у лютому пройшли напружені обговорення запропонованих проектів документів.

Вони зібрали понад 1000 сторінок правок і зауважень від учасників ринку.

У підсумку деякі правки були прийняті, однак далеко не всі.

Клопотання учасників ринку провести повторне обговорення цих надзвичайно складних та суттєвих за можливими наслідками документів не було підтримане.

Регулятор затвердив документи, пояснюючи це затвердженим графіком і можливістю внести зміни в майбутньому.

Те, що документи були прийняті у такий спосіб, а також формалізована складність процедур їх перегляду може означати одне – документи прийняті тимчасовим складом комісіонерів стануть дороговказом на ринку електроенергії на довгі роки.

За процедурами прийняті документи ще будуть узгоджуватись Антимонопольним комітетом, якому на новому ринку належить одна з ключових ролей.

Представники АМКУ приймали участь у всіх етапах обговорення проектів документів.

Наразі комітет має визначитися, чи містять вони положення, які можуть загрожувати викривленню конкуренції в новій моделі ринку електроенергії.

Отже, ухвалення документів відбулося в строки, формальності збережені, проте якість документів викликала достатньо претензій, і, очевидно, така неузгодженість має бути врегульована додатковими заходами.

Обленерго: як і коли відбудеться розділення

Анбандлінг, або розподілення / відокремлення енергопостачальних компанії є однією з базових норм нової моделі ринку електроенергії.

До 11 грудня всі обленерго повинні відокремити монопольну функцію розподілу від конкурентної - поставки.

Буде створено дві компанії: оператор розподільних мереж, що керує мережами і забезпечує рівний доступ до них, і компанія-постачальник електроенергії.

Наразі тільки кілька обленерго заявили про свій намір пройти процедуру анбандлінгу.

Переважно ці обленерго входять до холдингу ДТЕК, а також "Укренергоконсалтинг" ("Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго") і "Тернопільобленерго".

Позиція інших компаній поки не є повністю прозорою, хоча процедура відокремлення є обов’язковою для всіх, незалежно від форми власності, і активний процес вже має бути розпочатий.

Є і зовсім кризові ситуації.

На сьогодні важко собі уявити, що, наприклад, "Луганське енергетичне об’єднання", "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго", "Регіональні електричні мережі" з їх поточними проблемами, "нульовими" алгоритмами, боргами по зарплаті, відсутністю коштів на експлуатаційне обслуговування зможуть розділитися своєчасно.

"Харківобленерго" та "Миколаївобленерго" теж в зоні ризику.

Додатковою і поки що непереборною перешкодою процедури анбандлінгу є озвучений учасниками прогноз погіршення фінансового стану енергокомпаній безпосередньо після проведення відокремлення – виникнення двохмісячного "касового розриву" та додаткові податкові зобов’язання.

Питання також потребує термінового врегулювання.

Єдиної обов’язкової матриці анбандлінгу для всіх енергопостачальних компаній не існує.

Від законодавчого процесу врегулювання відокремлення функції постачання та збуту держава відмовилась і наразі кожна компанія діє на власний розсуд з цілим букетом питань, які вирішити самотужки не може.

Зрозуміло, що без проведення ефективного анбандлінгу створення повномасштабного ринку електроенергії у розумінні вимог закону та очікувань споживачів на вільний вибір стають примарними.

Серед інших загроз, які можуть підставити підніжку новому ринку та змінити часові рамки імплементації, є:

– затримка закупівлі програмного забезпечення "Укренерго" та "Енергоринком" для повноцінної роботи всіх складових ринку електроенергії;

– відсутність узгодженого механізму погашення боргових зобов’язань на ринку електричної енергії;:

– невмотивована затримка в ліквідації перехресного субсидіювання;

– політичні впливи.

Час визначатись: ринок чи квазі-ринок

Те, про що раніше в енергетичних кулуарах говорили пошепки, сьогодні звучить все голосніше та більш категорично – з урахуванням усіх обставин запровадження повномасштабного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року не відбудеться.

Не вистачає тільки офіційної позиції влади щодо корекції дедлайнів реформи.

Або продовжуємо реформу, незважаючи на порушення часових норм закону та проходимо через стадію квазі-ринку. Але то вже надовго – досвід маємо.