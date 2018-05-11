Бизнес продолжает чувствовать себя незащищенным

На жаль, бізнес продовжує відчувати себе незахищеним від незаконних дій правоохоронців.

За даними річного звіту офісу бізнес-омбудсмена, у 2017 році кількість скарг на правоохоронні органи суттєво зросла.

У загальній кількості скарг бізнесу вони на другому місці.

У цьому зв’язку бізнес-спільнота очікувано підтримала правки до законопроекту №8068 "Про національну безпеку України", які суттєво звужують компетенції СБУ у cфері економіки.

Тиск правоохоронців є однією з перешкод для надходження інвестицій в Україну. 77% опитаних іноземних інвесторів вважають корупцію однією з трьох основних перешкод для інвестування в Україну.

Низький рівень інвестування стримує економічне зростання. Про це свідчать дані щодо рівня інвестування в основний капітал в Україні та країнах Центральної та Східної Європи.

Протягом останніх 12 років Україна значно відставала за цим показником. У 2017 році він становив лише 16%. Для зростання української економіки темпами, про які недавно заявив уряд, 5-7% ВВП, частка інвестицій у ВВП повинна становити щонайменше 25%.

Чому статистика така сумна? Низька інвестиційна активність пов'язана з відсутністю верховенства права в Україні. Вкладники не відчувають себе захищеними. Вони не впевнені, що отримають дохід від інвестованих коштів.

Більше того, вони бояться, що їх активи можуть відібрати за допомогою корумпованих судів або правоохоронних органів. Не секрет, що ці органи часто працюють на замовлення конкурентів, політиків або для збагачення своїх окремих керівників.

У 2017 році Україна залучила 2,2 млрд дол прямих іноземних інвестицій, з яких 1,7 млрд дол — нові інвестиції, 500 млн дол — переведення боргу в капітал. Однак з країни пішли 1,6 млрд дол у вигляді дивідендів.

Це за умови обмежень на репатріацію дивідендів, які були встановлені Нацбанком. Висновок: чистого припливу іноземного капіталу майже нема.

Цифри за перші три місяці 2018 року виглядають ще песимістичніше. Темпи припливу прямих іноземних інвестицій уповільнилися до менше 100 млн дол на місяць, а відплив дивідендів зріс. Отже, Україні ще не вдалося відновити довіру інвесторів.

Опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією та Dragon Capital, показує, що для залучення інвестицій в Україну вкладники вимагають від української влади продемонструвати ефективні заходи боротьби з корупцією та змусити правоохоронні органи діяти згідно з верховенством права.

Це дві найважливіші вимоги, про які всі говорять.

Рідко можна зустріти бізнесмена, який би не скаржився на дії правоохоронних органів. Однак публічно про це готові говорити лише одиниці, бо це те, чого найбільше бояться корупціонери-правоохоронці.

На публічність вони реагують дуже чутливо і намагаються за це покарати. Через знайомих передають, що будуть уважно за вами стежити, щось пошукають і щось знайдуть, а вам скажуть, що ви обов’язково про це пошкодуєте.