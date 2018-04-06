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Региональная власть против инвестора: что делать?

Региональная власть против инвестора: что делать?

Что нужно учитывать инвесторам в работе с местными властями в Украине?
Пятница, 6 апреля 2018, 09:26
Алексей Стародубов
бизнес-партнер ЮФ "Sayenko Kharenko", учредитель UADirect

Инвестиционная политика в Украине определена так, что несмотря на сосредоточенность в Киеве государственных органов, отвечающих за инвестиции, так или иначе основной инвестиционный процесс осуществляется в регионах.

Именно от того, как встретят инвестора в регионе, зависит успешность конкретного проекта.

К сожалению, с учетом уровня коррупции у нас в стране и сложившегося десятилетиями подхода к "освоению" средств инвестора, очень многие интересные бизнес-проекты безвозвратно канули в Лету, так и не успев начаться.

Чаще всего виной этому являются нерадивые региональные чиновники.

Как же происходит оболванивание инвестора на практике?

Как правило, выходя на украинский рынок, инвестор попадает в руки конкретных региональных "решал".

Данные персонажи могут занимать различные общественные должности при областных государственных администрациях или же являются помощниками, советниками разных руководителей регионального уровня.

Основная цель данных граждан сводится к одному: получить как можно больше с инвестора на входе.

В этом случае искусственно создается целая лавина надуманных проблем, которые можно закрыть исключительно путем денежных выплат тем самым "решалам".

В этом случае применяются различные схемы, начиная, например, от оформления земельных участков, на которые претендует инвестор, на "свои" подставные структуры с последующим предложением выкупить их втридорога и заканчивая применением регуляторных барьеров по отношению к реальному инвестору.

Как же научиться бороться с вышеуказанными явлениями и одновременно улучшить инвестиционный климат в регионе?

Ответ на этот вопрос не может быть универсальным для всех регионов государства и будет зависеть от обстоятельств каждого инвестиционного проекта.

Тем не менее есть ряд инструментов, которые можно использовать в любом регионе вне зависимости от специфики проекта.

Стимулирование же местных властей относительно использования таких инструментов однозначно положительно повлияет на инвестиционный климат в регионе.

Одним из таких инструментов является публичность и открытость в контексте реализации инвестпроекта.

Это немного нарушает принцип "Деньги любят тишину", но следует учесть, что и страна у нас достаточно специфическая. Поэтому чем больше власть имущих лиц, бизнес-ассоциаций и прочих участников конкретного рынка будет знать об инвестиционной инициативе, тем лучше.

Публичность в инвестиционных процессах сведет к минимуму возможность нечистых на руку чиновников манипулировать инвестором и предотвратит навязывание непрозрачных схем в процессе реализации бизнес-проекта.

Диалог между региональной властью и инвестором должен вестись напрямую, без каких-либо посредников со стороны региона.

В идеале вопросами инвестиций в регионе должно заниматься соответствующее агентство регионального развития либо агентство по привлечению инвестиций.

Хотя создание подобных агентств во всех регионах и должно быть частью общегосударственной политики по улучшению инвестиционного климата в стране, но такие структуры сегодня существуют и эффективно работают лишь в некоторых регионах Украины.

В случае отсутствия подобного агентства может быть эффективен профильный департамент областной государственной администрации.

Наличие в регионе надежного партнера со стороны государства позволит быстро и качественно реагировать как на нарушения законодательства, касающиеся инвестиционного проекта, так и на проблемы организационного характера, возникающие в ходе его реализации.

Далее и инвестор, и региональная власть на подготовительном этапе инвестиционного проекта должны публично взять на себя определенные обязательства: региональная власть – содействовать в реализации инвестиционного проекта, а инвестор – должным образом выполнять свои инвестиционные и социальные обязательства.

Перечень подобных взаимных обязательств может быть оговорен в соответствующем меморандуме о сотрудничестве между областной государственной администрацией и потенциальным инвестором.

Такой меморандум не является юридически обязывающим документом для обоих участников и носит исключительно декларативный характер.

В то же время, несмотря на декларативный характер, открытость документа позволяет эффективно осуществлять общественный контроль реализации инвестиционного проекта на конкретной территории и тем самым снова-таки обеспечивает своего рода защиту от произвола чиновников на местах.

Правильное применение вышеупомянутых инструментов позволит потенциальному инвестору, заинтересованному в украинском рынке, избежать многих организационных проблем, возникающих на уровне отдельного региона, а также сэкономит немало денег.

Не стоит также забывать, что если в случае с региональной властью наличие посредников зачастую оказывает негативное влияние, то в случае с инвестором привлечение внешнего консультанта, понимающего специфику работы в конкретном регионе, может существенно облегчить процесс выхода на украинский рынок и в дальнейшем поможет в реализации инвестиционного проекта.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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