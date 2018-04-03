Что делать с мусором

Украина утопает в отходах. Ежедневно в нашу землю ложится около 28,5 тыс тонн бытового мусора.

Свалки переполнены, состояние окружающей среды ухудшается, люди болеют, последний ценный ресурс страны — плодородные земли — уничтожается.

Тем не менее, в решении проблемы переработки мусора страна до сих пор существенно не продвинулась.

Что мешает инвесторам строить мусороперерабатывающие заводы в Украине и каких действий они ждут от власти?

Два года назад пожар на свалке возле Львова дал понять: за безответственное обращение с твердыми бытовыми отходами — ТБО — приходится платить.

О мифических инвесторах, которые должны прийти в Украину, построить заводы и получить для себя выгоду, говорят много. Почему же они не приходят? Почему мусор по-прежнему выбрасывают на свалки? На это есть ряд причин.

Первая — отсутствие материальных гарантий для инвесторов. Не верьте мифу о том, что мусор — это золото, и на его переработке можно заработать миллионы.

Это не так. Рыночная стоимость конечной продукции переработки общего объема ТБО всегда меньше затрат на его переработку. Это аксиома, и любой, кто утверждает обратное, — или неосведомленный романтик, или аферист.

В Украине нет ни одного мусороперерабатывающего предприятия, кроме устаревшего мусоросжигательного завода "Энергия" в Киеве. Их нет не потому, что городские головы или министры плохие и не хотят утилизировать отходы.

Просто города не в силах самостоятельно оплатить стоимость переработки мусора. Во всем мире эта услуга стоит 30-130 евро за тонну в зависимости от глубины и способа переработки. Как только инвесторы узнают, что такой оплаты в Украине не будет, они разворачиваются и уходят.

К слову, раздельный сбор отходов в решении этой проблемы особой роли не сыграет. В европейских странах вторичному использованию подлежат 20-25% отходов, остальное все равно сжигают и перерабатывают в энергию.

Безусловно, стимулировать раздельный сбор и повторное использование отходов очень важно, но выдавать это за панацею и предлагать как исчерпывающий способ решения мусорной проблемы — безответственная ложь.

В любом случае инвесторы, которые готовы создать с нуля отрасль переработки мусора, дать стране 30-40 тыс рабочих мест и чистую природу, ждут от Украины четких правил игры, понятных законов и честных налогов.

Вторая причина — захоронение отходов обходится дешевле переработки.

Пока выбрасывать отходы будет выгоднее, чем перерабатывать, мы не сможем избавиться от свалок. Кажущаяся материальная выгода от выброса мусора на свалки обманчива. Мы платим здоровьем и жизнями людей за загрязнение окружающей среды. Очистка водоемов стоит миллионы. Туризм и сельское хозяйство страдают. Земли выпадают на столетия из хозяйственного оборота.

Выход — сделать захоронение отходов дороже переработки путем повышения экологического налога, как во всех странах Европы. Например, в Великобритании и скандинавских странах, где налог на захоронение превышает 100 евро за тонну, отходы больше никто не хранит в земле, их полностью перерабатывают.

В Украине налог на захоронение ТБО — 13 евроцентов за тонну. Это в 30 раз меньше, чем в беднейших странах Европы, и в 800 раз меньше, чем в богатых.

Необходима также действенная уголовная и административная ответственность за незаконное загрязнение. Выбросил окурок из окна автомобиля — штраф 2 тыс грн. Выбросил грузовик мусора в овраг — штраф 10 тыс грн за тонну и неделю общественных работ в оранжевой робе. Выбросил опасные отходы — три-пять лет лишения свободы. Организовал свалку в лесу — конфискация имущества.

Третья причина — никто не хочет платить за мусор. Официальный годовой оборот отрасли обращения с отходами в Украине не достигает 70 млн евро. В Германии, на которую мы все хотим равняться по чистоте, он более 8 млрд евро.

Понятно, что низкий уровень доходов граждан Украины обуславливает выбор более дешевых методов обращения с ТБО. Однако платить все равно придется.

Есть несколько вариантов оплаты переработки мусора. При выборе лучшего из них, безусловно, нужно руководствоваться принципом социальной справедливости: больше производишь мусора — больше платишь.

К примеру, возле каждой жилой постройки можно поставить мусорный бак и взимать налог на переработку, исходя из объемов мусора. Однако жители частных домов смогут увиливать от платы, вывозя мусор в город.

В многоэтажках нельзя "усреднить" тариф: кто-то месяцами не живет в своей квартире, у кого-то отходов выше крыши, а платить все должны одинаково.

Еще один вариант — подушный налог или оплата, пропорциональная площади жилья. В среднем каждый житель Евросоюза платит за свой бытовой мусор 115 евро в год. В чистых северных странах — больше. Однако украинцы вряд ли смогут платить дополнительно к коммунальным платежам даже 200-300 грн.

Более справедливый вариант — включать налог на переработку мусора в упаковку продукции, примерно 0,1-0,5% от стоимости товара. Эти средства производители подакцизных товаров будут переводить тем, кто эти отходы перерабатывает: местным советам или комплексам по переработке мусора.

Тогда городские жители с большими доходами, которые покупают больше продукции в упаковке, будут больше платить за переработку мусора, чем бабушки в селах, которые не едят "сникерсов" и не пьют "кока-колу".

Одновременно нужно вводить расширенную ответственность производителей продукции. Нужно стимулировать их использовать "умную" упаковку — минимально необходимую, чтобы сохранить и доставить товар. Упаковка часто используется как средство маркетинга, чтобы что-то продать потребителю. Если бы вся упаковка была "умной", количество отходов уменьшилось бы кардинально.

К слову, три года назад Кабмин отменил постановление об обязательном сборе средств с упаковщиков и импортеров в пользу госкомпании "Укрэкоресурсы". При предыдущей власти на этих потоках "сидел" сын генпрокурора Артем Пшонка. Это объясняет, почему парламент раньше не мог проголосовать такие законопроекты.

Сбор с упаковщиков просуществовал 13 лет. Упомянутая госкомпания дискредитировала идею расширенной ответственности, поэтому единственный правильный выбор — отдать эти средства в регионы, местной власти или напрямую построенным предприятиям по переработке мусора.

Перечисленные шаги станут гарантиями и стимулами для инвесторов. Пока лоббисты упаковочной отрасли делают все, чтобы улизнуть от оплаты за переработку отходов, страна импортирует битое стекло и макулатуру. Тем временем тысячи тонн этих материалов ежемесячно закапываются в землю.

С такой отвратительной практикой нужно заканчивать. Следует запретить захоронение пластика, стекла, металла, бумаги и стимулировать переработку отходов. Нужно строить чистую страну с чистого листа.