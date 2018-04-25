Скупой платит дважды: что скрывается за дешевыми сигаретами

Конъюнктура табачного рынка меняется каждый день.

Вчера все стремились получить прибыль и боролись за финансовые показатели вполне рыночными и цивилизованными методами.

Сегодня у некоторых игроков приоритеты изменились, и ради доли рынка они готовы жертвовать прибылью и работать в минус.

Например, на рынке есть сигареты по 17,15 грн, хотя только сумма налогов — НДС и акциз — составляют 18,5 грн.

Казалось бы, ничего страшного: время и рынок расставят все по своим местам. Однако мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, это наши внутренние проблемы, а с другой — проблемы всей страны. Это не преувеличение.

В 2017 году наша отрасль перечислила в бюджет Украины 50 млрд грн, а четыре ключевые игроки рынка вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков. Непрогнозируемые колебания на этом рынке напрямую отражаются на доходах государства. Как же сохранить поступления в бюджет?

Для решения этой проблемы Минфин создал рабочую группу с участием всех производителей, ритейла и ассоциаций, которая много месяцев обсуждала все возможные варианты. Сложно вспомнить хоть один вопрос в нашей отрасли, который бы ранее так широко и тщательно обсуждался.

В результате долгих дебатов Минфин разработал сбалансированный и компромиссный законопроект о внедрении нового для Украины фискального механизма. Он позволит не допустить продаж сигарет на рынке по цене, ниже суммы себестоимости и налогов.

Механизм довольно прост. Производители сигарет декларируют максимальную розничную цену — МРЦ — на свою продукцию дважды в месяц. Если эта цена ниже ставки минимального акциза, умноженной на коэффициент 1,65, производитель обязан заплатить повышенную ставку акциза: ставка акциза х 1,4.

Первый коэффициент, 1,65, высчитан в соответствии с требованием Европейской директивы 2011/64/ЕС о доле акциза в цене сигарет. Она должна составлять 60%: 100%/60% = 1,65. Второй коэффициент определен как компенсирующий государству недополученные налоги от необоснованного снижения цены на сигареты: НДС, 5-процентный розничный акциз, частично налог на прибыль.

Сейчас точка безубыточности составляет 25,5 грн за пачку сигарет. Учитывая повышение ставок акцизного налога с 1 января 2018 года, 90% рынка давно перешагнули данный ценовой рубеж. Это легко проверить на сайте ГФС.

У предложенного фискального механизма есть неоспоримые плюсы.

Во-первых, он использовался и используется в странах ЕС, например, в Испании, и доказал свою эффективность.

Во-вторых, он полностью соответствует требованиям соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В-третьих, он не ограничивает ценообразование. Хочешь продавать ниже себестоимости? Пожалуйста, но заплати повышенную ставку налога.

В-четвертых, внедрение механизма будет способствовать стабильному росту тех поступлений в бюджет, которые зависят от цен. Это важно для государства.

В-пятых, он привязан к ставкам акцизного налога, применяется автоматически и исключает человеческий фактор. При любом изменении акцизных ставок сохраняется правило: акциз в цене составляет 60%. Это важно для индустрии.

Мы как ответственный украинский производитель поддерживаем эту инициативу.

Она предотвратит необоснованные ценовые колебания на рынке и установит единые правила игры для всех. Кроме того, данная инициатива увеличит налоговые поступления в бюджет Украины на 1 млрд грн ежегодно и позволит выполнить требования соглашения об ассоциации Украины с ЕС.