Как стать миллиардером в эпоху идеального капитализма?

О концепции идеального капитализма (perfect capitalism) я узнал от Митио Каку, без преувеличения - Эйнштейна нашего времени, визионера, физика и популяризатора науки, автора одной из современных теорий происхождения Вселенной.

Согласно концепции доктора Каку, идеальный капитализм – это когда информация о любом товаре и его оптимальной цене доступна любому пользователю сети, а с помощью вездесущих цифровых технологий покупатель за секунду находит во всем мире нужный ему товар от самого производителя и лучшую цену его доставки.

При этом информация о себестоимости и цене товара на каждом этапе производства/доставки доступна покупателю.

Мне кажется, что такая концепция сродни теории идеального коммунизма.

Во-первых, получая достоверную информацию о том, сколько и кто заработает на моей покупке, я необязательно от нее откажусь (разве что буду немного огорчен).

Например, вопрос заработка посредников меня будет заботить в последнюю очередь, когда я будут выбирать дорогой подарок для красивой девушки.

Во-вторых, в экономике существует концепция "экономической прибыли", включаемой в любую "наценку", этот компонент вряд ли будет доступен для компьютерного интеллекта.

В-третьих, я не очень верю в общедоступность полной финансовой информации о любом товаре или услуге – и здесь скорее вина не компьютеров, а людей.

Например, попробуйте "нагуглить" более-менее сложное понятие, чтобы понять, что оно значит, и вы увидите, сколько разных, иногда даже противоположных мнений по его определению гуляет по сети.

Что уже говорить о таких меркантильных делах, как цены и себестоимость.

Последнее наводит меня на мысль, что "лучшие цены и условия доставки" могут существовать, но такая информационная услуга будет стоить очень дорого.

То есть вполне возможно, что "идеальный капитализм" будет доступен для ограниченного круга "идеальных капиталистов".

Так что же нужно, чтоб стать миллиардером в новом мире? Вот "рецепт" от Доктора Каку:

1) Найти свою нишу или отрасль;

2) Убрать посредников;

3) Найти узкие места, неэффективности и автоматизировать их с помощью современных цифровых технологий;

4) Собственно, стать миллиардером.

Неплохое руководство к действию, и по такой модели действительно шли многие современные миллиардеры (тут можно вспомнить опыт PayPal, Facebook, Twitter, Amazon).

Но не все так просто в этом рецепте, так как зачастую он не очень подходит нашему архаическому устройству мира. Например, тот же PayPal так и не смог легализоваться в Украине.

Если же говорить об Украине, то единственным миллиардерами, следовавшим этому рецепту, у нас стали… бывшие собственники Приватбанка.

В своей выбранной нише они упразднили посредников: для своих проектов они не прибегали к посредническим услугам банков, у которых они могли бы привлекать кредиты, а сами стали посредниками.

Все это дело они максимально автоматизировали, используя передовые технологии.

И наконец, попали в списки Forbes как миллиардеры, оставаясь в этих списках и сейчас, хотя их идея явно не нашла понимания у наших банковских регуляторов.

Возможно, наша регуляторная среда не была готова к новым концепциям, а может, наши бизнесмены слишком увлеклись цифровыми технологиями, забыв о выполнении быстро меняющихся пруденциальных норм на рынке.

И как не поговорить о криптовалюте – многие надеются разбогатеть на этом.

Далекий от мира финансов Доктор Каку считает биткойн просто азартной игрой и пустой тратой времени. Инструментом, не имеющим под собой никакой фундаментальной стоимости.

Инструментом, цену которого подкрепляет лишь спрос и алчность.

Я только добавлю, что это - новомодный аккумулятор жадности, на котором, как и на разного рода МММах, мало кому удастся заработать.

Впрочем, в однозначном выигрыше от распространения биткойна останутся производители и продавцы видеокарт, а также производители и поставщики электроэнергии.

А негодование профессора физики можно понять: если бы все эти миллионы компьютеров вместо расшифровки очередного кода биткойна были заняты помощью в важных научных вычислениях, то и очередной технологический прорыв у нас бы наступил гораздо раньше.

Кто знает, может майнеры биткойнов и есть луддитами наших дней, роль которых – просто задержать прогресс на несколько лет.