Легализация лотереи — ставка на ноль?

Позиция государства в вопросах игорного бизнеса и лотерей до недавнего времени была весьма однозначна.

Однако вопрос применения новых условий лицензирования операторов лотерей заставил многих посмотреть на этот вопрос под другим углом.

Игорный бизнес в рамках правового поля действовал до 2009 года, после чего был запрещен, лотереи с 2012 года могут существовать только государственные.

Однако запрет негосударственных лотерей, вопреки ожидаемому результату, дал колоссальный стимул для их развития. Для легальной работы лотереи субъекту хозяйствования необходимо получить государственную лицензию, что подразумевает уплату немалых взносов и налогов.

Нелегальные лотереи, как и весь игорный бизнес, выгодны и компаниям, и игрокам, ведь в случае выигрыша в легальной лотерее нужно заплатить налог 19,5%. Из-за нежелания органов власти урегулировать этот вопрос бюджет страны, по разным подсчетам, недополучал до 1 млрд долл в год.

Очевидно, что игорный бизнес необходимо выводить из "тени". Дискуссии касательно процедуры легализации ведутся давно. Главным камнем преткновения являются лицензионные условия, необходимые для установления порядка получения лицензий и требований к деятельности операторов лотерей.

Лицензионные условия находятся на согласовании уже более года. Причиной такой длительной процедуры является множество спорных условий. Если их не решить, то рынок лотерей придет в еще больший упадок.

В случае принятия лицензионных условий в текущей редакции законодатель одобрит деятельность любого игорного бизнеса под вывеской лотереи.

Также ни в проекте лицензионных условий, ни в других нормативно-правовых актах не предусмотрен контроль за формированием выигрыша участников, что фактически лишает возможности государство контролировать порядок формирования налоговой базы для операторов и участников лотерей.

Таким образом, даже в случае принятия проекта в нынешнем виде проблема не будет решена. Решение проблемы легализации деятельности лотерей не должно происходить отдельно от правовой регламентации работы игорной индустрии.

Для начала нужно урегулировать определения "лотерея" и "азартные игры", ведь сейчас они почти идентичны. Кроме того, следует предусмотреть ведение единого реестра мест продаж лотерейных билетов с обязательным наличием кассовых аппаратов для максимального учета продаж и определения доходности.

Что касается незаконных лотерей, то, к сожалению, внесения изменений в условия получения лицензии будет недостаточно. Изменение лицензионных условий позволит переместить новых игроков рынка в рамки правового поля, но это не решит проблему существующих нелегальных компаний.

Чтобы искоренить нелегальные игорные заведения, необходимы совместные усилия контролирующих и правоохранительных органов. Поэтому говорить о возможности легализации этого рынка услуг пока нельзя.

Легализировать рынок азартных игр, безусловно, стоит, это откроет большую статью доходов для госбюджета. Однако предложенный проект нуждается в доработке. Его принятие в нынешней редакции лишь дестабилизирует рынок.