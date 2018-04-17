Бумажный рост экономики, или Как нельзя считать ВВП

Совсем недавно экономические эксперты схлестнулись не на жизнь, а на смерть.

Причина — слишком оптимистичные результаты роста ВВП Украины по итогам 2017 года, озвученные несколькими известными в стране экономистами и активно растиражированные по сети. Это вызвало бурную дискуссию и ряд взаимных обвинений в манипулировании фактами и их не вполне корректной трактовке.

Итак, что же произошло? По утверждениям одних, в 2017 году экономика Украины выросла в долларовом эквиваленте на более чем 20%, а реальная зарплата — и того больше. На самом деле, такое мнение вполне обосновано и логично, но только с определенными оговорками.

Для начала, экономика Украины не считается в долларах. Не секрет, что в нашей стране запрещены расчеты в какой-либо другой валюте, отличной от национальной. С долларами работают только экспортеры и импортеры, да и те ведут учет и подают статистику в гривне.

Значит, долларовый ВВП — это, в лучшем случае, пересчет статистики Госстата. Тут возникает вопрос: а какой курс лучше всего брать для пересчета?

Например, это может быть курс НБУ на 5 января 2017 года (2669,2366) или на 31 декабря 2017 года (2806,7223). Можно воспользоваться принципом "ни тебе, ни мне" и взять за основу курс на 3 июля 2017 года (2602,3367).

Тогда мы получим ВВП 2017 года 111,7 млрд долл, 106,3 млрд долл или 114,6 млрд долл соответственно. То есть даже в рамках одного года можно "вырасти" или "упасть" почти на 8%.

Опять же, пересчитаем ВВП 2016 года по курсу на 31 декабря, когда он сильно просел, и получим около 87,7 млрд долл. Получается, что удачная статистика может дать нам разницу между 2016 и 2017 годами даже не 20%, а 30,5%.

С этой цифрой только одна беда: в нее не поверят даже самые наивные оптимисты. А ведь курс еще можно брать средним или средневзвешенным, и не по данным НБУ, а по данным межбанка или коммерческих банков.

Другой вопрос, что за 2017 год американский доллар также просел по отношению к основным валютам. Если мы пересчитаем ВВП Украины в евро на 30 декабря 2017 года (89 млрд евро) и сравним его с ВВП 2016 года по курсу на 30 декабря 2016 года (83,9 млрд евро), то рост также будет, но более посредственный — около 6%. Хотя стоит отметить, что евро несколько усиливался в 2017 году.

Тем не менее, мы имеем уже не ошеломительные 20% и тем более не 30,5%, но все еще неплохо. Когда немного большими темпами растет Китай, инвестиции в страну текут рекой. Даже 6% роста реальной экономики — это очень много, если смотреть на современную Западную Европу или Японию. При этом у нас, скорее, пока есть лишь довольно скромный родничок инвестиций.

Дело вот в чем. До сих пор мы успешно считали номинальный ВВП, который существует в сравнительной статистике, по большей части, для того, чтобы переводить его в ВВП по паритету покупательской способности — ВВП по ППС.

Во всем мире доллар не стоит одинаково. Если мы говорим о стоимости валюты, она определяется количеством товаров и услуг, которые можно купить за определенное количество денег.

Соответственно, если база для подсчета — это гривневый ВВП, а перевод его в доллары — лишь способ увеличить процентный разрыв между периодами, логично вспомнить, что заставило номинальный гривневый ВВП вырасти на 25%.

Самый главный по значимости фактор — это уровень инфляции, который на конец 2017 года по официальной статистике достигал почти 14%.

Значит, ВВП по ППС 2017 года мог вырасти на процентную разницу между индикаторами номинального ВВП 2017 и 2016 годов минус показатель инфляции. То есть речь идет о примерно 11%.

Дальше свои проценты к "бумажному росту" добавила умеренная девальвация гривни по отношению к основные валютам. Причины этому — вовсе не чудеса монетарной политики или активизация делового климата.

Пару лет назад мы девальвировали гривню с запасом, за счет чего имели коридор, как минимум, пять-шесть гривень на долларе. Выравнивая платежный баланс за счет средств от международных кредиторов, а также повышая учетную ставку, мы просто не давали гривне упасть ниже принятых значений.

В конечном итоге мы выходим на рост "белой" экономики около 2,5-3%. Ровно так, как заявляют международные организации и украинские официальные органы. С другой стороны, не стоит думать, что раз экономист доказал рост реального ВВП на 2,5-3% вместо 20%, он автоматически уверен, что все пропало.

В 2017 году и правда были негативные тенденции — продолжился отток трудовых мигрантов, стояли химические заводы, была запушена блокада оккупированных территорий, дорожало топливо. Однако важно понимать, что в статистике динамики ВВП мы говорим лишь о "белой" экономике. В реальности сегодня 35-40% экономики нашей страны составляет теневой сектор.

В этом есть своя сильная сторона: "тень" слабо восприимчива к кризисам и быстро растет. Как минимум, потому что "тень" избавлена от налогов. То есть когда "белая" экономика показывает по 2-3% прироста в год, для "тени" уровень роста может легко переваливать за 10-14%.

Другой вопрос, что цифры берутся, скорее, по принципу аналогий со странами с низкими налогами, потому что саму теневую экономику, конечно, никто не считает.

Хотя в случае с Украиной у роста теневого сектора есть свои сопутствующие индикаторы, например, увеличение спроса на новые авто, которое мы наблюдаем последние несколько лет, включая 2017 год. Также это продажи техники высокого сегмента, рост цен на дорогую недвижимость.

Значит, рост благосостояния все же происходит, просто его не стоит искать в официальных бланках и отчетах Госстата. С учетом взвешенных показателей экономика Украины в 2017 году могла вырасти на 7-10% или несколько больше.

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Сложно поверить, что в мире может быть страна с ростом экономики более 20% годовых, куда бы не съехались инвесторы со всех уголков в надежде урвать себе побольше лакомых активов. Особенно с учетом политик, например, китайского бизнеса. Значит, статистика — это самая наглая ложь, которая еще и не показывает нашу ключевую проблему и главную точку роста — теневой сектор.