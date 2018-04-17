Посаженные на иглу

То, что я скажу, может показаться бездушным, но все же: Украине не дает развиваться обилие социальных выплат.

В одной из самых бедных стран Европы — десятки категорий льгот и субсидий.

В бюджете на 2018 год из 989 млрд грн расходов почти треть, 295 млрд грн, — социальные, и это без учета трудовых пенсий. Только жилищные субсидии и выплаты малоимущим обойдутся бюджету в 124,2 млрд грн.

Льготы и выплаты у нас положены всем: и нищему, и министру, и младенцу, и народному депутату. В 2017 году какие-либо льготы или социальные выплаты получали 7,5 млн семей, то есть около половины украинцев. В январе-феврале 2018 года таких семей было уже 8,8 млн.

С дальнейшим ростом стоимости коммунальных услуг три четверти жителей будут малоимущими в глазах государства. Куда мы идем? Почему государство все больше помогает малообеспеченным, а уровень бедности не снижается?

Когда в 2002 году власть ввела помощь одиноким матерям, по подсчетам Минсоцполитики, их было около 27 тыс. Согласно проекту бюджета, в 2018 году одинокие матери получат помощь на 420 тыс детей, то есть одиноких матерей за 15 лет стало примерно в 15 раз больше.

Что, мужик измельчал? Нет, многие просто перестали оформлять отношения, чтобы получать формальное право на помощь от государства.

Такое происходит не только с "одинокими" матерями. Десятки тысяч семей получают и коммунальные субсидии, и помощь как малообеспеченные, хотя многие из них неофициально трудоустроены или работают за границей.

К чему ведет массовое подсаживание людей на социальную иглу? Потеря инициативы, возложение ответственности за собственную судьбу на государство, сумасшедший патернализм, какого и в СССР не было.

Кому это выгодно? Только политикам, которые привыкли держать электорат обещаниями новых выплат. В стране десятки тысяч семей, в которых здоровые люди в расцвете сил, не работая, получают от государства социальные выплаты. Для обеспечения этих выплат миллионы работающих платят немалые налоги.

Сейчас я координирую пилотный проект "Рука допомоги", который реализует Минсоцполитики совместно с Мировым банком. Одна из составляющих этого проекта — беспроцентное кредитование малообеспеченных безработных, которые получают помощь от государства, для открытия собственного бизнеса.

Конечно, мы не можем решить проблему малоимущих граждан полностью — для этого предстоит изменить саму систему социальной поддержки в Украине.

Пока государство будет давать людям возможность получать деньги, не работая, будут и те, кто этой возможностью пользуется. Что точно в наших силах — это вытащить из нищеты тех, кто действительно этого хочет.

Мы знаем, что малому и микробизнесу в Украине пока закрыт путь к кредитным средствам — и ставки, и требования к залогам слишком высоки. Поэтому проект предлагает малоимущим безработным возвратную финансовую помощь или беспроцентный кредит на открытие своего дела.

Правда, средства этой помощи могут использоваться только для закупки материалов и оборудования для создания своего бизнеса. Мы предлагаем шанс, а уж воспользоваться им или нет — личное дело каждого.

Первые результаты проекта ошеломляют. Люди, большинство из которых не работали по несколько лет, увидев перспективу, распрямляют спину.

Размер возвратной помощи невелик — около 70 тыс грн на человека. Однако часто именно во столько обходится переход от приусадебного хозяйства к фермерству, от хобби — к производству товаров. Вы бы видели, сколько энергии пробуждается в людях, получивших возможность самим строить свою жизнь.

Пиццерии, производство продуктов, аграрные проекты, ветеринарные клиники, выпуск мебели, пошив одежды и обуви, изготовление промышленных стиральных машин — это только малая часть бизнес-инициатив новых предпринимателей. Первые бизнесмены из вчерашних безработных успешно работают.

Сложно сказать, сколько из них останется в бизнесе через пять лет. Проект оказывает им всю необходимую консультационную поддержку, но бизнес-климат в Украине для малого бизнеса все еще довольно токсичный.

Мы реалисты: даже если только половина участников проекта сумеет закрепиться в бизнесе, это будет хорошим результатом. Однако в любом случае проект обеспечивает серьезную смену ценностей для всех участников, ведь зарабатывать интересней, чем ждать выплат и жаловаться на жизнь.

Теперь немного арифметики. Средняя малоимущая семья с детьми получает от государства 4-5 тыс грн в месяц. Средний размер коммунальной субсидии в 2017 году составил 993 грн. Даже если не учитывать других выплат и льгот, государство ежегодно тратит на такую семью 60-70 тыс грн.

В стране формируются династии профессиональных безработных. Социальные работники наблюдают много потомственных получателей помощи: раньше за ней обращались родители, сейчас — их дети.

Дети этих детей, с большой долей вероятности, пойдут по стопам родителей и тоже научатся жить на социальные выплаты. Кстати, средний возраст получателей социальной помощи постепенно снижается.

Итак, размер беспроцентной возвратной финансовой помощи для основания собственного дела равен годовой помощи малообеспеченной семье.

При этом начинающий предприниматель уже через полгода перестает получать пособие. То есть государство, ничем не рискуя, получает шанс превратить получателя помощи в налогоплательщика, который может стать работодателем.

В проекте есть предприниматели, которые взяли на работу одного-трех сотрудников. Это прямой эффект, а есть еще и косвенный в виде оживления экономики, наполнения местных бюджетов, формирования среднего класса.

Почему же мы годами тратим десятки миллиардов гривень налогоплательщиков на воспитание иждивенцев, а не на помощь тем, кто хочет и может работать?

Почему мы портим новые поколения совковым патернализмом, прививаем им мысль, что за все отвечают президент и депутаты, а не они сами?

Старое общество старательно репродуцирует себя, свои взгляды на жизнь, ожидания и модели поведения. Недобросовестные политики этим пользуются, ведь нет лучшего избирателя, чем тот, который требует только хлеба и зрелищ, верит обещаниям и готов закрывать глаза на деградацию своей страны.

За 27 лет независимости Украины на раздачу преференций был растрачен невообразимый инвестиционный ресурс, который мог бы преобразить страну. Может, еще не поздно начать что-то менять? Только цифры, ничего личного.

После завершения пилотного проекта "Рука допомоги", который реализуется в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, его опыт будет обобщен и предложен для распространения на всю территорию Украины.