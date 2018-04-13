Как владельцу обезопасить свой бизнес: про любовь и контракт

В предыдущем материале мы рассказали о первом шаге бизнесмена, который хочет обезопасить свой бизнес в будущем.

Сегодня продолжим рассказом о самом интимном документе бизнесмена – его брачном контракте.

Как известно, человеческие чувства есть вещь неизученная и эфемерная. С течением времени они подвержены изменениям – то нарастают, то видоизменяются, а то и угасают.

Все это касается и самого прекрасного чувства – любви. Она живет по каким-то своим, и вовсе не изученным никем законам.

По светлому замыслу, она (любовь) должна нас всех всегда радовать и вдохновлять. Но, увы, реальная жизнь далеко не всегда соответствует светлому замыслу.

Если посмотреть на статистику разводов, причем не только у нас, но и в других странах, количество их только увеличивается.

При этом, как столетие назад заметил классик: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Но и в этом есть свои закономерности.

Одна из них такова – когда двое молодых, сердца которых стучат в унисон, решают соединиться, имущества у каждого из них не много.

А вот когда через некоторое время они, увы, решают расстаться, выясняется, что имущественный массив уже немаленький.

А вопрос "как делить будем" возникает часто на фоне эмоций, прямо скажем, негативных. И эти эмоции отнюдь не помогают решить имущественный раздел "полюбовно".

И вот здесь очень бы пригодился брачный контракт, но… наши люди его до недавнего времени поголовно игнорировали. Мол, заключение брачного контракта "убивает" светлые чувства. Конечно, это не так.

По нашему законодательству брачный контракт регулирует исключительно вопросы имущественные. К чувствам он никакого отношения не имеет.

Во многих других странах да, брачный контракт может регламентировать и "чувственные" вопросы. Например, ответственность за измену.

При этом в тех "иностранных" брачных контрактах, с которыми мне приходилось работать, само понятие измены определяется на десятках страниц (не смейтесь, а вот как юридически определить, что это такое - измена? Один поцелуй? Десять? "Акт "прелюбодеяния"?, Покупка подарков? А чем и как это доказывать?).

Вообще в отношении брачного контракта у нас возникло столько мифов, сколько не возникало в отношении любого другого документа. Попытаюсь развеять основные.

Миф 1: Брачный контракт можно заключить только при вступлении в брак. Развенчать очень просто – законодательство прямо говорит о том, что супруги могут его заключить хоть при вступлении в брак, хоть в любой момент нахождения в браке.

Миф 2: Это настолько новый юридический инструмент, что украинцы не привыкли им пользоваться. Это тоже не так.

Всегда и во все времена перед вступлением в брак происходили переговоры между родителями, свахами и т.д.

Именно там решались вопросы имущественных отношений в браке, приданого и т.д.

Конечно, сами молодожены этого не делали – и потому, что молоды-наивны, и потому что не дело самих влюбленных обсуждать "низкие", но сложные вопросы.

Другое дело, что в "советский" период нашей истории договариваться кроме как о расходах на свадьбу да о покупке кооперативной квартиры/"запорожца" (это уже апофеоз!) особо не о чем было.

Миф 3: Что ни пиши в брачном контракте, но закон таков, что все можно отменить. И это неправда.

Она основана на общих положениях закона о том, что, имущество, нажитое в браке, является общей совместной собственностью супругов и при разводе нельзя существенно ущемлять одного из супругов.

Но… как всегда "но". Закон прямо и недвусмысленно говорит о том, что брачным контрактом может быть изменен принцип дележа имущества "поровну".

Для чего вообще нужен брачный контракт? Он несет в себе две важнейшие функции. Их переоценить невозможно.

Первая: брачный контракт фиксирует имущественное состояние супругов на момент вступления в брак.

Поверьте, в нашей стране с нашим менталитетом, когда каждый второй бизнесмен не может сразу (а некоторые не могут и через неделю) вспомнить, куда дел оригиналы учредительных документов, подписанные год назад, это дорогого стоит.

Брачный контракт позволяет четко зафиксировать статус-кво на момент вступления в брак, и это позволяет сразу же вывести это "добрачное" имущество из объектов споров в случае развода.

И вторая функция. Возьмем хрестоматийный случай. Муж бизнесмен, жена-домохозяйка и заботливая мать.

Основное имущество: доли в четырех ООО, оформленные на него, два дома, три машины, оформленные кое-как.

В случае развода без брачного контракта теоретически все корпоративные доли, все дома, все машины нужно делить поровну. Да, можно договориться в отношении машин-домов.

Ему такой-то дом, ей такой-то, машины так же, а если существенный перекос в стоимости, то один доплачивает разницу другому. Но это нужно договариваться на фоне расставания! А вот с долями в бизнесе как? Сколько они стоят (номинал? рыночная цена - а что это?). А если ценность бизнес-проекта – в финансовых потоках и/или лицензии?

А другие участники корпорации согласны с тем, что с каждым разводом бизнес-партнера его часть в бизнесе будет предметом судебных споров? И вот все эти вопросы позволяет заранее определить брачный контракт.

И, заключив его, супружеская пара понимает, где будет жить каждый из них, кому достанется картинная галерея, а кому "свечной заводик" в случае если "любовная лодка разобьется о быт".

И сам психологически сложный процесс развода не будет роковым для бизнеса и бизнес-партнеров.

А если кто-то из супругов в порыве эмоций захочет сделать жизнь другого невыносимой, то при правильно составленном контракте он должен будет потратить кучу средств и сил только при попытке расторжения такого контракта, и она, скорее всего, будет неудачной.

Так что к подготовке этого документа нужно подходить тщательнее и серьезнее, чем к подготовке ежедневных бизнес-сделок – на кону весь бизнес и все личное имущество.

Убивает ли брачный контракт чувства в браке? Если рассматривать брак как незнание, помноженное на безрассудство и отказ от завтрашнего дня, то да, такие чувства брачным контрактом могут быть подвергнуты испытаниям.

А если подходить к браку как к серьезному союзу двух людей, которые очень хотят испытывать только светлые чувства в любом случае – то, конечно, нет. Но не стоит за день до свадьбы предлагать любимому человеку заключить брачный контракт.

Гораздо проще заранее сказать что-то вроде "любимый/любимая, из-за моей бизнес-деятельности тебе нужно уделить полчаса времени одному юристу". Поверьте, опытный адвокат за эти полчаса докажет, что речь идет не о нелюбви, а о заботе о будущем.

Заключают ли украинцы брачные контракты сегодня? С учетом практически полного отсутствия их вчера динамика впечатляет.

Очевидно, количество случаев, когда в результате развода страдают не только чувства, перешло в качество.

И значительное количество случаев заключения брачных контрактов в моей практике – это когда бизнес-партнеры "настоятельно рекомендуют" своему партнеру обезопасить общий бизнес от непредсказуемых сюрпризов. Так что и здесь мы встраиваемся в европейские правила.

Может ли один брачный контракт стопроцентно обезопасить бизнес? Нет, конечно, нужен комплекс документов. Об еще одном, самом жизнеутверждающем, о завещании бизнесмена, в следующем материале.