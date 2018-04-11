Тяжелые времена для автопилота: кто бы ответил в Украине?

Случилось то, что по статистике рано или поздно должно было произойти.

18 марта 2018 года в городе Темпе, Аризона, США, автомобиль под управлением автопилота сбил насмерть пешехода.

Этот автомобиль участвовал в программе тестирования беспилотных такси, которая проводилась в четырех американских городах.

В водительском кресле находился водитель поддержки, который, в случае необходимости, должен был взять управление на себя.

Видео с регистратора показало, что автопилот даже не среагировал на появление пешехода, а водитель поддержки перед столкновением не следил за дорогой.

Через несколько дней в Калифорнии личный автомобиль под управлением автопилота врезался в бетонный разделитель. Водитель автомобиля погиб.

Судя по повреждениям — снесена передняя часть — и силе удара, автопилот не среагировал на бетонный разделитель или отреагировал в последний момент.

Производитель сообщил, что руки водителя не были на рулевом колесе за шесть секунд до аварии, а запись автомобиля показывает, что водитель даже не предпринял попытки избежать столкновения.

Кто ответит

Автопилот никогда не заявлялся как устройство, которое полностью устраняет риски столкновения автомобиля. Речь шла только о значительном уменьшении вероятности такого столкновения за счет устранения человеческого фактора. По статистике именно он — причина 94% автомобильных аварий.

Вместе с тем, смерть пешехода вызвала резонанс в обществе. Основной причиной такого интереса стали эмоциональный элемент и завышенные ожидания от возможностей автопилота. Возник логичный вопрос: кого и при каких условиях можно привлечь к ответственности?

Далее мы рассмотрим, как бы регулировались вопросы привлечения к ответственности, если бы такие аварии произошли в Украине.

Не совсем автономные

Автомобили, с участием которых произошли аварии, не являются полностью автономными. Их водители должны постоянно контролировать автопилот и при необходимости брать управление на себя.

В случае с такси речь шла о тестировании автопилота, которое требовало постоянного контроля со стороны водителя поддержки, а в случае личного автомобиля — о системе помощи водителю в управлении.

Привлечение к ответственности, когда авария случается из-за полуавтономного автомобиля, не отличается от ситуации, когда авария происходит с участием автомобиля под управлением водителя.

Наличие автопилота может повлиять на вопрос привлечения к ответственности только в том случае, если производитель заявляет о полной автономности авто без необходимости контроля со стороны человека для безопасного движения.

В таком случае факт аварии из-за дефекта в автопилоте может быть основанием для возложения гражданской ответственности — возмещения вреда — на производителей, а также привлечения к уголовной ответственности физлиц, виновных в наличии дефекта. Здесь уже речь идет о смещении ответственности с владельца автомобиля на его производителя и ответственных физических лиц.

Пока автомобили требуют присутствия водителя, ненадлежащая работа автопилота не должна рассматриваться как дефект, который приводит к аварии.

Наличие автопилота не должно влиять на правила привлечения к ответственности, применяемые для аварий с участием обычного автомобиля. Исключением может быть ситуация, когда владелец автомобиля с автопилотом докажет, что он не знал о необходимости постоянно его контролировать.

Уголовная ответственность

В Украине в такой ситуации, скорее всего, именно водитель будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Видео с регистратора подтверждают, что водитель не следил за дорогой, что и привело к столкновению. Пешеход пересек левую от движения автомобиля полосу и частично пересек полосу, по которой двигался автомобиль.

Как выяснили выше, уголовная ответственность из-за дефектов автопилота не будет применяться к физлицам, связанным с их разработкой и производством, ни в случае гибели пешехода, ни в случае гибели водителя.

Возмещение вреда

В случае гибели пешехода актуальным будет вопрос гражданской ответственности водителя, а при условии пребывания водителя в трудовых отношениях — ответственности работодателя.

Привлечение к гражданской ответственности за вред, причиненный автомобилем как источником повышенной опасности, не требует даже наличия вины владельца транспортного средства.

Для освобождения от гражданской ответственности владелец транспортного средства должен доказать, что вред причинен вследствие непреодолимой силы — чрезвычайное или неотвратимое событие — или умысла потерпевшего. А опубликованные видео указывают на отсутствие таких обстоятельств.

Поэтому причиненный вред должен возместить либо сам водитель, либо компания, с которой он состоит в трудовых отношениях.

Уже известно, что компания, проводившая тестирование такси, и родственники погибшего пешехода заключили мировое соглашение, которое, вероятно, и урегулировало вопрос по возмещению вреда. А вот производитель автомобиля не понесет гражданскую ответственность из-за недостатков автопилота ни в случае гибели пешехода, ни в случае гибели водителя.

Таким образом, о возложении возмещения вреда на производителей из-за дефектов в автопилоте, привлечении к уголовной ответственности конкретных физлиц, виновных в наличии таких дефектов, можно будет говорить только после того, как производители заявят о полной автономности автомобилей.