Банкротство по-новому: все ваше имущество продадут без вас

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читані законопроект №8060 щодо Кодексу України з процедур банкрутства.

Він буде стосуватися кожної особи, оскільки дозволяє за борг 10 тис дол відібрати все її майно та продати за безцінь.

Основна мета нового кодексу банкрутства — запровадити в інтересах певної групи осіб, що пов'язана з Мін'юстом, контрольовану мережу приватних електронних майданчиків, через яку можна викачувати до 10% від ціни продажу майна банкрутів.

Мова йде про мільярдний бізнес. Для створення хвилі банкрутств до нового кодексу закладені норми, за якими все майно будь-якої фізичної особи буде продане за борг 10 тис дол, який людина не може повернути протягом двох місяців.

Причому процедура банкрутства може бути запроваджена навіть в разі смерті людини. Через це спадкоємцям, які можуть набути спадщину тільки через шість місяців після смерті особи, вже нічого не залишиться.

Майно будь-якого підприємства, незалежно від його розмірів та кількості працівників, за наявності у нього тимчасових фінансових труднощів на суму трохи більше 1 млн грн буде розпродане, а підприємство ліквідоване. Новий кодекс банкрутства прописаний так, що суд все одно проведе ліквідаційну процедуру, кінцевою метою якої є продаж майна.

Новий кодекс не захищає банки, бо дозволяє недобросовісним боржникам, які набралися споживчих кредитів за відсутності майна, збанкрутувати та списати усі свої борги. За останні роки банки видали споживчих незабезпечених позик на мільярди гривень, проте за новим кодексом їх можна буде не повертати, що доб'є банківську систему України.

Арбітражні керуючі за новим законом залишаться бідними та керованими, оскільки розмір їх зарплати буде знижено удвічі і становитиме всього 3 400 грн на місяць.

Новий кодекс передбачає зміну процедури створення Мін'юстом дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. В результаті буде забезпечений "добровільний примус" арбітражних керуючих до передачі майна банкрутів на продаж "правильним" майданчикам, які будуть цілком офіційно відрізати до 10% від ціни майна.

Статистика банкрутств за останні десять років вказує: якщо у 2009-2010 роках у провадженні господарських судів України перебувало близько 13 тис справ про банкрутство, то у 2016-2017 роках ця цифра знизилася до 2-3 тис.

Це пов'язано з тим, що з моменту запровадження у 2013 році нової редакції закону, що регулює банкрутство, кредитори та боржники втратили важелі для зловживань. Таким чином, з 2013 року жодна сторона не могла використати законодавство про банкрутство як спосіб перерозподілу майна у конкретні руки.

Проте жага деяких осіб до річних мільярдних доходів призвела до ухвалення у першому читанні законопроекту №8060, хоча чинний закон був запроваджений на вимогу МВФ всього п'ять років тому і досить непогано себе зарекомендував.

Проаналізувавши ухвалений Верховною Радою у першому читані законопроект щодо Кодексу України з процедур банкрутства, можна впевнено стверджувати, що це лобістська ініціатива. Нам намагаються загорнути у красиву обгортку мільярдний ринок з продажу майна банкрутів, створений на "кістках" українського бізнесу.

Законопроект ініціювали 26 народних депутатів. Хоча деякі з них є юристами, проте, цілком імовірно, вони не побачили, для чого запроваджується новий закон.

У першому читані законопроект підтримали 236 депутатів. Вони натискали кнопку "за", орієнтуючись на те, що ініціатори законопроекту — їх колеги з фракції чи групи. Крім того, лунали обіцянки виправити недоліки законопроекту до другого читання.

Проблема в тому, що цей законопроект неможливо виправити до другого читання. У нього закладена концепція доведення економічно здорового підприємства до банкрутства з метою продажу майна через приватні електронні майданчики.

Наслідком буде остаточна руйнація економіки України через бажання кількох пов'язаних з Мін'юстом осіб покласти у свої кишені мільярди ваших гривень.