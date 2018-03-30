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Технологии и армия: новый уровень стратегического планирования

Технологии и армия: новый уровень стратегического планирования

Как автоматизированные устройства и интеллектуальные системы могут повлиять на развитие армии и ее возможности?
Пятница, 30 марта 2018, 16:00
Юрий Пастухов
директор компании "Эверест лимитед"

Многие ли помнят известную не только в военных кругах цитату Сунь Цзы: "Если вы хорошо знаете врага и себя, вам не нужно бояться результата сотен битв?".

Веками командиры войск использовали свой интеллект для того, чтобы изучив вражеские силы со всех сторон, одержать над ними победу.

В эпоху цифрового доминирования и Интернета вещей, можно существенно отточить стратегическое планирование, оптимизируя при этом человеческие, технические и финансовые ресурсы? 

Еще в конце 90-х резкий рост возможностей и потребления цифровых технологий спровоцировал целый информационный бум – потребительский спрос на инновации рос в геометрической прогрессии.

Скачок в развитии систем АІ (Artificial Intelligence) привел к уникальным событиям: сбор, обработка и хранение данных, их последующее использование с целью автоматизации множества процессов, целевое прогнозирование и точный анализ - все это ознаменовало развитие новой эпохи уникальных инновационных разработок.

Согласно международным исследованиям, объемы внедрения и эксплуатации возможностей современных технологий в количественном выражение составляют более 5 млрд человек.

Инновации распространяются везде: на частную собственность, госструктуры, автосервис, медицинские учреждения, сельское хозяйство, подталкивая таким образом сектор инновационного инжиниринга к всё более прогрессивным свершениям.

При таком положении вещей можно смело предположить, что системы АI на сегодняшний день – уже не роскошь, а потенциальная необходимость для оптимизации многих ресурсов.

В ходе изучения процессов автоматизации весь объем данных анализируется и систематизируется в отдельную модель, которая позволяет отслеживать их динамику и с каждым разом обеспечивать все более высокий уровень точности получаемой информации.

То есть система способна корректировать собственные прогнозы на основе изменений относительной важности переменных, а также создавать все более точные алгоритмы для последующей работы.

Парадоксально: "умная" машина учится фактически на собственном опыте с целью улучшения собственной прогностической производительности.

Безусловно, такой подход является уникальным и универсальным одновременно - он предоставляет неограниченные возможности в сфере автоматизации и обработки данных.

Отмечу, что те, кто это вовремя понял и применил, имеют массу преимуществ над своими конкурентами.

Согласно данным издания Harvard Business Review, почти половина западных компаний из международного списка Fortune 1000 уже достигли самых высоких показателей в области цифровой прогностической аналитики.

Это повлияло не только на существенное увеличение их прибыли, но и на качество ведения бизнеса.

И тут важно подчеркнуть: возможности применения АI не могут и не должны быть закованы в рамки конкретной сферы эксплуатации инноваций. Бизнес уже давно оценил преимущества цифровизации "нужных" процессов.

Пришел черед и армии перейти к новому этапу своего функционирования на базе разумных технологий и систем искусственного интеллекта.

Военно-оборонительный комплекс любой страны может быть существенно усилен благодаря автоматизации ключевых задач и объектов.

Мы должны рассмотреть вопрос о том, какие работы в рамках военных формирований могли бы выполнять системы АI - с целью повышения их эффективности.

Благодаря сочетанию повсеместных цифровых устройств, новейших технологических возможностей сбора и мониторинга данных, военные смогли бы выйти на существенно новый уровень своей деятельности.

Использование систем АI обеспечивает преимуществами в виде достижения высочайшего уровня оперативного и стратегического прогнозирования. 

Концепция умных машин сочетает синергетические отношения между человеческими и техническими возможностями, расширяет спектр анализа всех возможных данных для решения задач различной сложности.

Военные силы, имеющие доминирующую позицию в области цифрового сознания над своим противником, наделены уникальной возможностью полностью контролировать ситуацию. 

Предполагаю, что со временем функция военно-оборонительного прогнозирования может быть в комплексе отдана в распоряжение интеллектуальных машин, и это лишь дело времени.

В любом случае, задействование таких технологий даже на самом примитивном уровне перевернет привычный ход вещей в лучшую сторону.

Так каким же образом армия может использовать инновационные возможности сегодня для повышения эффективности своих стратегий?

Выделю три основные отправные точки, с освоения которых должен стартовать военно-оборонительный комплекс.

Интеллектуальные технологии и важность их внедрения

Системы АI, в которые заложено огромное количество данных с целью обеспечения качественной прогностической аналитики, уже продемонстрировали свою чрезвычайную ценность во всем коммерческом мире.

Умные технологии превзошли, например, даже некоторые привычные медицинские практики. И "учась" у людей, смогли достичь их уровня в диагностике. Это важный фактор на плацдарме потенциальных военных действий.

Стремление к совершенствованию процесса принятия стратегических решений

Многие из уже существующих систем АI доказывают, что могут полноценно справляться с основными процессами принятия решений. 

К примеру, автомобили, оборудованные новейшими системами самообслуживания, успешно преодолевают сложные дистанции в чрезвычайных погодных условиях в автономном режиме. Т

Такая общеизвестная умная система, как Siri, разработанная компанией Apple, уже скоро превратится в настоящего помощника-консультанта следующего поколения и будет максимально точно соответствовать запросам человека. 

Если представить себе поле боевых действий, то в военной среде будущие командиры смогут получить подчиненных в виде разумных машин с искусственным интеллектом, которые будут эффективно выполнять поставленные им задачи в режиме постоянного анализа данных, предлагая стратегические решения для конкретной ситуации. 

Тактика аутсорсинга

Прогресс в области систем искусственного интеллекта породил роботов.

Сегодня в большинстве случаев им отдано самую грязную, опасную или сложную с физической точки зрения для человека работу.

Роботов с дистанционным управлением уже не один год используют для поиска взрывоопасных устройств, или для изучения потенциально опасной территории. 

В военной авиации активно эксплуатируются беспилотные системы видеонаблюдения и мониторинга данных.

В одной из исследовательских лабораторий США сейчас экспериментируют с работами, которые манипулируют объектами и маневрируют с ловкостью человека в экстремальных условиях. 

Безусловно, для того, чтобы выше описанные практики стали реальностью в наших условиях, необходимо инвестировать в это соответствующие ресурсы, начать сбор всех ключевых и текущих данных, которые понадобятся для качественной работы АI. И делать это нужно уже сегодня.

Достижения в области восприятия, коммуникаций и контроля увеличивают потенциал систем искусственного интеллекта с каждым днем.

Это выглядит не просто привлекательно, это реальная возможность кардинально повлиять на развитие событий, в частности, на военных полигонах.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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